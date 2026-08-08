看看詹姆斯最近在忙什么

勒布朗·詹姆斯：奠基
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最近更新：2022年12月28日
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从勒布朗·詹姆斯站在聚光灯下的那一刻起，他便把对家乡阿克伦的承诺一起带上了征程。这些年他一直在为下一代能有更好的未来不懈努力着。
从勒布朗·詹姆斯站在聚光灯下的那一刻起，他便把对家乡阿克伦的承诺一起带上了征程。这些年他一直在为下一代能有更好的未来不懈努力着。
在新推出的《最近在忙什么》系列短片里，我们一起来看看在他的资助下，阿克伦的孩子们都发生了哪些变化。
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来到具有里程碑意义的第20个赛季，詹姆斯从未停止对自己的高标准要求，球场外的他同样也没停下慈善的脚步。“我一直想找到一种方式，去为这个塑造了我的社区持续注入能量和活力。”
詹姆斯早就想过，如果自己真有机会成功，他要给下一代的孩子们一些他不曾拥有过的东西。在20年如一日的坚持下，这一切都在他的家乡慢慢实现。
来到具有里程碑意义的第20个赛季，詹姆斯从未停止对自己的高标准要求，球场外的他同样也没停下慈善的脚步。“我一直想找到一种方式，去为这个塑造了我的社区持续注入能量和活力。”