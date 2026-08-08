看看詹姆斯最近在忙什么

从勒布朗·詹姆斯站在聚光灯下的那一刻起，他便把对家乡阿克伦的承诺一起带上了征程。这些年他一直在为下一代能有更好的未来不懈努力着。

在新推出的《最近在忙什么》系列短片里，我们一起来看看在他的资助下，阿克伦的孩子们都发生了哪些变化。