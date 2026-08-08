01. 换一种体验方式



不妨把烹饪看作一种自我照顾的方式，而不是一项繁杂的工作。自从疫情肆虐以来，耐克签约明星教练科斯蒂·戈德索（Kirsty Godso）几乎每晚都自己做饭。她认为，能够自己做饭简直是一种奢侈，而且做饭时能放下手头的手机和笔记本电脑，然后播放几首自己喜欢的音乐。这不但是科斯蒂·戈德索教练习得新技能的好机会，同时也能让她放松身心。她说：“专注烹饪能够让我结束一天的疲惫，然后好好放松一下。”





02. 挑战自我



有时，挑战难度更高的事情能够让你重拾热情。梅根·布特林博士解释说：“学习新食谱带来的新鲜感能够让你重新爱上烹饪，同时为厨房营造快乐的氛围。”戈德索教练建议：“不妨回想一下你经常光顾的那家餐厅有哪道佳肴让你念念不忘，然后试着在家做做看。”





03. 尝试一次主题之夜



即便你想参考抖音上的新菜谱，我们绝大多数人还是会使用相同的方法去烹饪相同的菜肴和菜式。营养师玛丽莎·摩尔表示，进行一次主题之夜有助于你走出这种惯性。你可以每周安排一次主题之夜活动，尝试一道菜肴的新花样，例如卷饼周二、比萨周五等；或者你可以举办一次不定期的主题之夜，先选择一个国家或者地区，然后选择一道你从未尝试过的菜肴或饮料，最后选几首这里的音乐，组成一个歌单，边做菜边播放。无论如何，全力以赴最重要。





04. 参考烹饪书



营养师摩尔表示，上网浏览菜谱当然没什么问题，但是烹饪书能够让你花费更多心思去探索不同的花样，而不必拘泥于网上食谱既定的思维。此外，烹饪书能够为新手厨师提供指导和帮助，这种手把手的模式会给你带来尝试新菜品的勇气。不妨买一本烹饪书，里面有你喜欢但是还没有尝试烹饪过的菜肴，如果你收藏了许多本，也可以与朋友互相交换，去图书馆借一本也是个不错的选择。





05. 学着期待烹饪

布特林博士说：“如果你把烹饪与另一种奖励或令人愉悦的行为联系在一起，你对烹饪的热情就会日渐增长，因为你的大脑会将烹饪与某种积极的状态相关联。”显然，一边炒菜一边完成瑜伽鳄鱼式简直是天方夜谭，但是你完全可以进行一些不费力的活动。听播客、跟着音乐唱歌、给朋友打电话都可以，只要你高兴就好，同时注意不要烫伤或切到手指。





06. 制订计划



烹饪的难点在于决定做什么。布特林博士建议，与其每天晚上 5 点盯着冰箱发呆，倒不如提前确定要准备的食材，这样做还能减轻你的思想负担。对有些人而言，这意味着 1 次计划 1 周的晚餐；对其他人来说，这意味着 1 次计划几顿饭；而有些人只需在晚餐之前稍加思考，就会确定晚餐到底吃什么。

布特林博士认为：“提前做决定会增加你成功的几率。”如果你饥肠辘辘、疲惫不堪，那么你做出的决定不但没什么逻辑性，而且根本无法与目标保持一致。所以，务必在你无法做决定之前选好要吃的东西。





07. 有条理地步骤



布特林博士建议早上清洗食材，中午花 10 分钟切菜，或者在早饭之后把部分食材放入炖锅当中。如果你晚上感到疲惫不堪或是压力山大，这种方式就能让你在做晚饭时更加轻松快捷，你也会更加享受烹饪的过程。在营养师摩尔看来，切菜的确十分浪费时间，因此你也可以多切一些菜，然后放到冰箱里备用。





08. 做一次，吃两次，或吃多次



每周有几晚不做饭有助恢复你的精力。营养师摩尔认为，无论是一次做双倍分量的汤还是在烤箱里多烤几个地瓜，批量烹饪不仅能让你得到休息，还能让你每天都享受手工制作的美味佳肴。意面酱和辣酱等可以冷冻储藏的食材，非常适合批量烹饪做好冷冻，你之后就可以方便地享用美味的晚餐了。





09. 寻找捷径



觉得备菜总是令人烦躁？你大可不必从头开始。营养师摩尔就是这样提醒自己的。购买预切蔬菜或冷冻蔬菜、优质酱料或馅料，或是可以减少准备工作的任何食材。这不是偷工减料，而是化繁为简。有时，这样才能让你重新找回快乐主厨的状态。





与训练相似，烹饪的热情和精力也会有高低起伏。点燃内心的热情之火，打开炉灶，你会更享受自己亲手制作的美食。