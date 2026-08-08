麦迪·伊利斯出生于瓜德罗普岛。他的击剑风格放松、随性，有时还会展现出自己独具一格的天赋。向来，击剑被认为是一项光鲜亮丽的运动，但麦迪用自己的方式，给这项贵族运动注入了更多现代感。

位于巴黎郊外的埃里克塔博里（Eric Tabarly）体育中心是全球顶尖的综合性体育机构，这里正是 24 岁的麦迪训练的地方。在观看了他的精彩表现之后，我们对他进行了采访，希望了解他如何运用与众不同的风格在这项传统运动中大放异彩。