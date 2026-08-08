预备！法国击剑高手登场！
人物
来自法国的击剑运动员麦迪·伊利斯（Meddy Elice）自成一派的快速出剑风格经常让他的对手猝不及防。
跟随「运动凡⼈」系列，在⽇常点滴中，捕捉你⾝边运动⼈的动感瞬间。
麦迪·伊利斯出生于瓜德罗普岛。他的击剑风格放松、随性，有时还会展现出自己独具一格的天赋。向来，击剑被认为是一项光鲜亮丽的运动，但麦迪用自己的方式，给这项贵族运动注入了更多现代感。
位于巴黎郊外的埃里克塔博里（Eric Tabarly）体育中心是全球顶尖的综合性体育机构，这里正是 24 岁的麦迪训练的地方。在观看了他的精彩表现之后，我们对他进行了采访，希望了解他如何运用与众不同的风格在这项传统运动中大放异彩。
人们通常把击剑视为精英运动。你会这样想吗？
击剑的装备的确十分昂贵。我出身平凡，母亲在市政厅工作，父亲是一名机械工，但我还是走上了击剑这条道路。不过像我这样能有幸接触击剑的人还不少。
为什么选择击剑？什么时候开始接触击剑的？
我们在家里不仅调皮捣蛋，而且还不做家务。妈妈决定让我们去运动俱乐部治一治「多动症」。在俱乐部里，她给我们选择了空手道、柔道和击剑。最一开始，我更喜欢武术，因此我想要学习空手道；而我的哥哥则目标明确，他从一开始就想成为一名击剑选手。由于对击剑的热爱，他的动力就是瓜德罗普岛引以为傲的奥运会冠军劳拉·弗雷塞尔（Laura Flessel）。劳拉在 1996 年亚特兰大奥运会、2000 年悉尼奥运会以及 2004 年雅典奥运会总共囊括了五枚奖牌，这鼓舞了整整一代人。对于我们所有来自瓜德罗普岛的人来说，她就像我们的家人一样。
和我们聊聊你的家人吧。你还有几位哥哥，对吗？
每位哥哥与我交流和帮助我的方式都不同。大哥杰瑞（Jerry）最像我的父亲。他会定期与我沟通，看看我是否进展顺利，有时还会理智地给到人生建议，他希望我像成年人一样严肃对待我的人生，并且思考退役之后的出路。摩根（Morgan）是我的快乐源泉，他总是让我积极面对人生。麦克（Mike）从来不跟我竞争，他有他督促我的方式并且行之有效。我认为他的性格与我母亲最为相似。母亲告诉我们，要为自己感到骄傲，但不要产生优越感，因为谦逊就是我们家的家风。
你喜欢哪个剑种？
我的首选是花剑。作为击剑运动中最常见的剑种，花剑需要出手精准，因此你需要迅速出击，同时保持耐心。花剑的技术最为经典；当然，我的风格还算不上经典。我的优势在于出剑速度非常快，这会让我的对手猝不及防，但是有时我会越来越没有耐心。我不喜欢给自己设限，拥有天马行空的想象力。我喜欢自己轻松愉快的风格。有人说，我的比赛风格可以用三个词概括，那就是稀奇古怪、即兴发挥和异想天开。
一般人都会认为巴黎和击剑都是高雅和时尚的代名词。时尚对你的生活有何影响？
我喜欢击剑的时尚感，而巴黎让我重新定义了自己的风格。从西印度群岛来到这里之后，我必须改变自己的风格。我喜欢触手可及和魅力十足的事物，比如参加艺术展或者摄影展，这会让我眼界大开。
文字：Massaër Ndiaye
摄影：Manuel Obadia-Wills
发布时间：2020 年 9 月