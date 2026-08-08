找到运动热情并无定式。20 岁的墨西哥城学生艾伦·兰德罗斯在上网冲浪时偶然发现了街头足球，被球员展现出的创造力所震撼。与普通足球相比，街头足球往往技巧高超、参与人数少、场地空间小。球员需要具备强大的控制力、出色的个人技巧和灵活的思维。像艾伦这样的球员会花上几个小时构想出一系列花式动作，然后串在一起，组成连招，在当地与其他球员对战切磋。对艾伦来说，街头足球不只是竞技比赛，更是一种表达个人的形式。

我们在艾伦的主场阿索米特勒公园见到了他，他就是在这里练就了自己的看家本领。在艾伦短暂的休息期间，他向我们介绍了当地的街头足球群体，并分享这项运动如何激发他的创造力。