墨西哥城足球运动员如何精进技能
人物
艾伦·兰德罗斯（Alan Landeros）直到 16 岁才发现他对街头足球的热情。现在他正在挽回曾经错过的时光。
“运动凡⼈”系列聚焦在日常点滴中，捕捉你身边运动人的动感瞬间。
找到运动热情并无定式。20 岁的墨西哥城学生艾伦·兰德罗斯在上网冲浪时偶然发现了街头足球，被球员展现出的创造力所震撼。与普通足球相比，街头足球往往技巧高超、参与人数少、场地空间小。球员需要具备强大的控制力、出色的个人技巧和灵活的思维。像艾伦这样的球员会花上几个小时构想出一系列花式动作，然后串在一起，组成连招，在当地与其他球员对战切磋。对艾伦来说，街头足球不只是竞技比赛，更是一种表达个人的形式。
我们在艾伦的主场阿索米特勒公园见到了他，他就是在这里练就了自己的看家本领。在艾伦短暂的休息期间，他向我们介绍了当地的街头足球群体，并分享这项运动如何激发他的创造力。
你是怎么喜欢上街头足球的？
我小时候经常和附近的小伙伴们一起在街区玩，大多是玩一些传球或捉迷藏之类的孩童游戏。长大后，我大部分时间都待在家里上网看视频，就这样我发现了街头足球。那时我已经 16 岁了，伙伴们对街头足球兴趣不大，没人愿意跟我一起学，不过没关系，一个人也可以练习各种花式动作和连招。我开始跟着网上的视频学习，先是模仿那些出色的球员在连招中运用的花式动作和转换方式，然后创造出自己的风格。
墨西哥城的街头足球是什么样的？
每个街头球员的风格都各具特色。我们都是朋友，但我们一起训练或互相较量时，也会全力以赴争个高下。第一次单独参加街头足球比赛时我很害怕，因为我不知道这个群体是否会接纳我。见到当地的街头球员之前，我很钦佩他们，之后依然如此。现在我加入了更大的队伍，还和一个朋友组建了自己的球队。
你为什么喜欢在这里练习？
这个街区特别安静，往返来这里很安全，在户外空旷地带也不觉得危险。这个地区的海拔比市区高得多，所以会有点冷，而且要爬坡上来，正好可以锻炼。
街头足球如何帮助你表达自我？
街头足球让我更深入地发现自己的创造力。像是我设计出连招后，会在每个花式动作之间顺很多遍；也会在娴熟的动作中寻求变化，创造出完全不同的新动作，我就是这样一个人。你可以看出，我不会普通地随大流，一成不变不是我的风格。
你接触街头足球比较晚。这项运动对你个人有什么影响？
我以前很害羞，开始的时候，我觉得在公园或任何公共场所训练都很尴尬，因为有人会停下来观看，这会让我很紧张。但现在不同了。目前我每天都会训练 2-3 个小时，在任何地方都可以。有时我会在城市的历史中心拍摄连招，比如在革命纪念碑，那里人群汇聚。如果被人围观，我正好可以拍下来放在视频里。
你如何提高街头足球的技能？
在一天中我随时可以得到新的想法，有时只是看我以前拍的视频，但如果这是一个困难的技巧，我更喜欢等待和练习它。之前我尝试新动作却没有认真想清楚，就遇到了意外。有次我的膝盖伤得很严重，4 个月都不能训练。恢复以后，我发现自己因为受伤的风险而害怕尝试新事物，但这其实更糟，让我变得停滞不前，开始失去斗志。现在我会尽量将动作想得更加全面，最后还是会冒险尝试。就算失败了也没关系，关键是我不想原地踏步。
文字：Karina Zatarain
摄影：Darryl Richardson
发布时间：2020 年 9 月