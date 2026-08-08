克里斯认为，在大海上航行是一种自我联结的方式，而每天的例行事项和习惯可以帮助他在生活中保持平衡。他会在早上 6 点起床后直接前往海滩，而且一定会留下他的手机在家。他说道：“这是首要原则，如果我要去海滩或驾船出海，我就会把手机留在家里。”

他提到：“对我而言，大海就像你们说的冥想一样，是我疗愈心灵的小妙招。”

由于规律的早起，克里斯大多数时候都能看到日出，并能抽出时间在海浪声和鸟鸣中进行冥想。他从来不会住得离大海太远，从他的床铺到海滩往往只需要 1 分钟的时间。