在大海上：追逐宁静、破浪未知
文化
22 岁的圣卢西亚帆船手正在改变帆船运动的印象，并向世人展示家乡的社区文化。
“畅动天地”系列探究运动爱好者们如何与大自然连结，找到自我平衡。
克里桑基·弗洛德（Chrisanki Flood）的首场职业岛际赛可谓跌宕起伏。他回忆道：“那场比赛为期 18 天，要从大开曼岛出发驶向圣卢西亚。当时一片漆黑，波涛汹涌。我们听到广播通知说，大约 113 公里外有一艘集装箱船沉没了……虽然场面惊心动魄，但我们的船员最终还是熬过了恶劣多变的天气。日出时分，我看到一大群海豚在我们的船边游来游去。虽然我们并未获胜，但这趟旅程收获颇丰。”
经历过那场令人心潮澎湃的比赛之后，克里桑基·弗洛德（又名克里斯）几乎每天都在海上航行。作为职业帆船运动员和圣卢西亚本地人，克里斯坚信自己的一生都会与大海相伴。从他 10 岁第一次驾驶帆船开始，他就决心投身航海事业。
在圣卢西亚岛，帆船运动员这项职业可能没你想的那么常见。帆船运动社群规模小且关系密切，虽然社群成员是竞争对手，但仍会彼此交流航海技巧，也会因为共同的经历而建立起感情。克里斯认为，帆船运动带来的宁静是另一个吸引他的地方。他说道：“当我在海上驰骋时，即使赛局一片混乱也不会让我不安，因为大海会令我平静和放松，帮助我追赶自己的目标。”
克里斯现年 22 岁，他人生大半时间都在扬帆出海。他在课后参加航海活动，还加入了职业青年帆船队，之后他就开始到加勒比海各地参加大型帆船比赛。“到达帆船运动领域的顶峰需要时间的锤炼，而我与海洋休戚与共的关系推动着我坚持拼搏。”克里斯说道。
克里斯认为，在大海上航行是一种自我联结的方式，而每天的例行事项和习惯可以帮助他在生活中保持平衡。他会在早上 6 点起床后直接前往海滩，而且一定会留下他的手机在家。他说道：“这是首要原则，如果我要去海滩或驾船出海，我就会把手机留在家里。”
他提到：“对我而言，大海就像你们说的冥想一样，是我疗愈心灵的小妙招。”
由于规律的早起，克里斯大多数时候都能看到日出，并能抽出时间在海浪声和鸟鸣中进行冥想。他从来不会住得离大海太远，从他的床铺到海滩往往只需要 1 分钟的时间。
早上 8 点左右，克里斯会前往当地一家度假村工作，在那里教授客人基础航海知识，以及他所说的“对风的直觉与船感”。这份工作不仅让克里斯能进行绳索练习，还能为他提供经济支持，让他能够继续从事热爱的帆船运动。下班后，他会和船员一起前往附近的码头参加傍晚的比赛。当地居民和专业运动员都会聚集于此，一起参加 2 到 5 分钟的间隔赛。克里斯很少因为天气而放弃出海，“就算下倾盆大雨，我也仍然会出海，”他说，“为了积累经验，无论什么天气我都会启航。”
在船上每个人都有他的角色，克里斯说：“航行的成功必须仰赖船员们之间的默契与信任。”虽然在帆船运动中遇到困难是常有的事，但与他配合多年、训练有素的帆船队早已能做到沉着应对。他表示，想要成为一名职业帆船运动员，你必须了解帆船、保持自律，并试着读懂海洋。即使已经从事帆船运动多年，克里斯每次比赛前还是会心潮澎湃，他说道：“当我在海上驰骋，看着帆船在风的推动下充满生机时，我觉得一切都是值得的。”虽然目前还在地方比赛，但这些经验将帮助克里斯为格林纳达举行的传统大型帆船赛做好准备。这位野心勃勃的帆船运动员曾经登上过亚军的领奖台，但现在，克里斯希望有朝一日能夺得桂冠。
克里斯说道：“坚持不懈对他的帆船运动生涯至关重要，因为并非所有事情都如想象的容易。”他坦率地提到他的家庭难以负担航海费用与他曾遭遇过的种族歧视问题。他表示，在他的家乡，帆船运动依然是一项以白人为主的运动。
克里斯说：“当我开始接触帆船运动时，大概只有三个孩子和我肤色相同，而其他人都是白人。你会感觉到所有人都在盯着你看，这令我有些沮丧。不过一天结束后，我还是能从帆船中收获许多。”
在结束一天的比赛之后，克里斯和船员们吃完饭就会回海滩休息。如果有兴致的话，他们会去潜水捕鱼、浮潜，或者去潘丁钢鼓打击乐队玩音乐。克里斯从小就会去乐队，他回忆道：“我每天都会去听钢鼓，直到我的年纪足够加入帆船队之前从来没有断过。”钢鼓的声音很像帆船运动，他解释道：“敲击钢鼓要掌握节奏，保持动作稳定并与周围的环境融入在一起，而他喜欢这种感觉。”
晚上睡得好对克里斯的表现非常重要，由于他早上 6 点就要起床，因此往往很早就会去睡觉。他表示，正是这种自律和对大自然的热爱，才让他在帆船运动领域坚持到今天。克里斯最后说道：“我感觉到风对帆施压，推动船只沿着海面前进时，我知道船正乘着大自然的力量一路驰骋。它将带给你非凡的旅程，而这就是我航海的原因。”
文字：Jiya Pinder
摄影：Kia Islam
发布时间：2020 年 9 月