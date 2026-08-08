鲁迪与 Nike 在此前也未曾有过多交集，他只是在一次鞋履行业会议临近结束时，和 Nike 品牌代表简单地聊了聊 Air。鲁迪第一次打电话给联合创始人菲尔·奈特（Phil Knight）时，是在一个后走廊里。几周后，他穿着一双里面塞了Air 样品 Cortez，经过 20 分钟的简单试跑后，获得了奈特的认可。

然而，之后的故事并非是一段传奇历史的开启，更多的曲折还在后头。

举个例子，有次手工焊接的原型 Air 在长时间试跑后发生爆裂，导致试穿者在寒冷天气下一瘸一拐地走回。

鲁迪坚持对此项目采取军事级保密措施，并委托了当地摩托党坐镇，因此，当时鲜少有人知晓整个过程。

Nike 决定将首款 Air 鞋款 Tailwind 采用银色喷绘，导致鞋款在数周后散架。

其他失败的尝试包括塑料蜂窝状结构的“Spider”以及类似纸箱箱壁的“Corrugated Air”。