决不停 创想
耐克档案馆
Nike 设计师大胆采用创新设计，以跨时代的想象力推出了突破文化边界的 Air 鞋款。让我们一起解锁鞋款背后的故事，从中汲取灵感，去创造属于你的经典时刻。
Nike Air 鞋款不仅在时尚、音乐以及创意领域大放异彩，更将运动员们推向了新的高度。它重新定义了鞋子应该长什么样子，以及一双鞋可以成为什么样。然而，Air 并非一开始就成功，它起初也经历了多次失败。
以下引述自当时对 Air 项目成功的可能性持怀疑态度的人们。
“我们根本不知道自己在做什么。”
——比尔·彼得森
“这不可能成功，气囊会爆炸。”
——汀克引述彼时人们的看法
Air 始于一位名叫弗兰克·鲁迪（Frank Rudy）的工程师。鲁迪一开始是没有计划的，只是提出了一个构想——在半渗透薄膜中注入大分子气体。他起初设计 Air 的目的是想提升滑雪靴的贴合度和支撑力，并不是为了打造更加舒适、性能更出众的跑鞋。随后，这位无畏的创新者尝试将 Air 缓震配置应用于跑鞋，但最初的原型以爆裂的结果收场。
“每个人都认为这是个糟糕的主意。”
弗兰克·鲁迪
鲁迪与 Nike 在此前也未曾有过多交集，他只是在一次鞋履行业会议临近结束时，和 Nike 品牌代表简单地聊了聊 Air。鲁迪第一次打电话给联合创始人菲尔·奈特（Phil Knight）时，是在一个后走廊里。几周后，他穿着一双里面塞了Air 样品 Cortez，经过 20 分钟的简单试跑后，获得了奈特的认可。
然而，之后的故事并非是一段传奇历史的开启，更多的曲折还在后头。
举个例子，有次手工焊接的原型 Air 在长时间试跑后发生爆裂，导致试穿者在寒冷天气下一瘸一拐地走回。
鲁迪坚持对此项目采取军事级保密措施，并委托了当地摩托党坐镇，因此，当时鲜少有人知晓整个过程。
Nike 决定将首款 Air 鞋款 Tailwind 采用银色喷绘，导致鞋款在数周后散架。
其他失败的尝试包括塑料蜂窝状结构的“Spider”以及类似纸箱箱壁的“Corrugated Air”。
也正是这些光荣的失败，造就了 Air 未来的可能性。Air Max 原型鞋终于在 1986 年试验出来的。
其实早在 1980 年，首款可视化 Air 就诞生了。正是那个时候，一名塑材公司的销售员来 Nike 公司询问聚氨酯事宜，并在同一房间巧遇了鲁迪，才偶然注意到了这一项技术。
部分管理层在评价早期版本的 Air Max 时，声称它只是“拙劣的营销噱头”。
Air 鞋款众多关键设计的背后，都蕴藏着不凡的灵感——不论是灵感源自人体肋骨和肺部的 Air Max 95，还是将山地自行车和水波纹融入标志性设计的 Air Max 97。
Vapormax 诞生之初，也有很多人质疑它的气泡设计和 360° 可视气垫（Air Max 360 使用氮气代替温室气体 SF6 来填充鞋底，也是一项重大创新），但后来，这两者均大获成功。
Air 创意设计师比尔·彼得森回忆说，团队被告知不要与 Nike 员工之外的人交谈，“因为别人会发现我们有多愚蠢”。但倘若没有这支团队，这种大胆构思并从实际中学习和迭代的思维方式，也无法延续至今。观看上方视频，跟随我们一起解锁 Air 之旅更多的精彩故事，与 Nike by You 一同焕启新篇章。