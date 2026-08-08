决不停 传承灵感
耐克档案馆
经典广告和创新产品是 Nike 的基石，两者都在行业里具有非凡的革新意义。再让我们回顾那些打动人心的经典 Nike 广告，也看看向这些广告致敬的当代作品吧。
在公司成立之初，许多 Nike 员工对传统广告的概念感到不认同，这种没有灵魂的植入广告只是为了销售产品。如果有一种方法可以去实验，去尝试新事物，让那些大开脑洞、天马行空的想法自由驰骋呢?再或者让我们的运动员自己讲述这些故事呢?
本着这种创想的精神，我们选了一些 Nike 享有盛名的广告，重新打造，来体现运动的先锋精神，并联动 Nike 的创始人和运动员们，包含大阪直美（Naomi Osaka）、斯凯·布朗（Sky Brown）、萨曼莎·克尔（Sam Kerr）、马库斯·拉什福德（Marcus Rashford）、王逢陈（Feng Chen Wang）、埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）和扬尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等，融合过往 Nike 广告名场面与新一代的先锋势力，为 Nike 经典广告注入新鲜活力。
扬尼斯·阿德托昆博与堤丰激烈交锋
扬尼斯·阿德托昆博
扬尼斯·阿德托昆博迄今的职业生涯已然是近乎神话的存在。为了纪念扬尼斯在篮坛的崛起之路，我们重制了经典的 Nike 篮球广告，让扬尼斯和不眠之神、万魔之父堤丰进行对决。我们认为这场梦幻般的比赛是纪念扬尼斯锲而不舍、永不言败的最佳方式。
来自威森肖的男孩不仅是冠军，更是变革推动者。
每个伟大的门将背后都有一个萨曼莎·克尔踢进的球。
马库斯·拉什福德
著名的“Dream Crazy”广告，后来成了体育文化的变革者。为了继续发扬传统，该重制版“Dream Crazy”广告请来英国足球运动员马库斯·拉什福德担任主角。马库斯不仅是一名运动员，他还利用自己平台的影响力帮助社会弱势群体，如反对种族歧视、为无家可归的人和儿童饥饿发声。马库斯是当代明星的典范，来自威森肖的他，超越了大众对他的所有期望。
萨曼莎·克尔
Nike 有这样一条广告语：“每个伟大的门将背后都有一个萨曼莎·克尔踢进的球。”我们认为这条标语用来形容萨曼莎·克尔是再贴切不过了，这位国际传奇足球运动员是当代的球门神射手，曾为澳大利亚队踢进 59 个球，最近还作为切尔西队球员在 43 场比赛中踢进了 39 个球。正如那句广告语所说，萨曼莎·克尔就像龙卷风一样制霸赛场。
来自威森肖的男孩不仅是冠军，更是变革推动者。
每个伟大的门将背后都有一个萨曼莎·克尔踢进的球。
马库斯·拉什福德
著名的“Dream Crazy”广告，后来成了体育文化的变革者。为了继续发扬传统，该重制版“Dream Crazy”广告请来英国足球运动员马库斯·拉什福德担任主角。马库斯不仅是一名运动员，他还利用自己平台的影响力帮助社会弱势群体，如反对种族歧视、为无家可归的人和儿童饥饿发声。马库斯是当代明星的典范，来自威森肖的他，超越了大众对他的所有期望。
萨曼莎·克尔
Nike 有这样一条广告语：“每个伟大的门将背后都有一个萨曼莎·克尔踢进的球。”我们认为这条标语用来形容萨曼莎·克尔是再贴切不过了，这位国际传奇足球运动员是当代的球门神射手，曾为澳大利亚队踢进 59 个球，最近还作为切尔西队球员在 43 场比赛中踢进了 39 个球。正如那句广告语所说，萨曼莎·克尔就像龙卷风一样制霸赛场。
谁说女性不能高飞。
斯凯·布朗
作为目前最年轻的职业滑手，斯凯·布朗引发了整整一代年轻人对滑板运动的关注。我们认为请斯凯出境重拍 Nike 著名的广告“谁说女性不能高飞“，可能会让它成为翻拍杰作。因为空中就是斯凯的主场，就像她的名字“Sky”就是天空的意思，她在空中留下的身影注定为新生代注入力量。
奋力击球，响亮发声。
大阪直美
大阪直美对文化的影响力比她作为运动员的影响还强大；她积极发声，呼吁和倡导对心理健康的关注，彻底改变了我们对待竞争的态度。而这张经典 Nike 网球广告的翻拍版，致敬了大阪直美在球场内外的非凡表现。
王逢陈填写的问卷
王逢陈
虽然我们主要关注运动员，但艺术和设计是 Nike 广告传奇历程的一大组成部分。这也是为何我们邀请新晋设计师王逢陈担任主角，以复古问卷的形式打造了这条广告。她的想象力，以及她对时尚、多元文化和可持续发展的远见卓识，将带品牌迈向未来。
跑步永无止境。
埃鲁德·基普乔格
从“There is no finish line.”主题广告，可以领略到 Nike 早期的不凡精神：画面中，一位孤独的跑者在雨天全力以赴奔跑。这次，我们决定邀请埃鲁德·基普乔格（史上第一位在马拉松比赛中突破两小时大关的肯尼亚选手）担任主角，重新演绎这个场景：在广告中，他沿着家乡的一条土路向前奔跑，追寻着下一个里程碑。