在公司成立之初，许多 Nike 员工对传统广告的概念感到不认同，这种没有灵魂的植入广告只是为了销售产品。如果有一种方法可以去实验，去尝试新事物，让那些大开脑洞、天马行空的想法自由驰骋呢?再或者让我们的运动员自己讲述这些故事呢?

本着这种创想的精神，我们选了一些 Nike 享有盛名的广告，重新打造，来体现运动的先锋精神，并联动 Nike 的创始人和运动员们，包含大阪直美（Naomi Osaka）、斯凯·布朗（Sky Brown）、萨曼莎·克尔（Sam Kerr）、马库斯·拉什福德（Marcus Rashford）、王逢陈（Feng Chen Wang）、埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）和扬尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等，融合过往 Nike 广告名场面与新一代的先锋势力，为 Nike 经典广告注入新鲜活力。