    决不停 创变不止

    耐克档案馆

    从跑鞋首选到离开一线队伍，又重回 Nike 热门经典跑鞋之列，如今已四十多岁的 Pegasus 经历了怎样的跌宕起伏？一起走进这款人气跑鞋背后的故事。

    最近更新：2022年9月14日
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    Pegasus的跌宕鞋生
    Pegasus的跌宕鞋生

    Pegasus 虽然是 Nike 史上的人气跑鞋，但它的迭代历程并非一帆风顺。四十多年来，我们不断改良、重构、重塑，收获了很多成就，也遭遇了一些失败。经过多年的努力，它成功赢得了跑者的信赖。我们也将陪伴 Pegasus 继续它的传奇“履”程。

    “每个人都不想改变 Pegasus，因此最大的挑战就是如何在保持不变的情况下让它变得更好。”

    Clare Hamill，前 Nike 跑步团队负责人。

    Pegasus的跌宕鞋生
    Pegasus的跌宕鞋生

    Pegasus 39 是该系列首款搭载 Zoom Air 双重缓震配置的跑鞋，鞋面透气性也再度升级，可供全天候开跑。关于 Pegasus 39 的故事，还要从历代 Pegasus 说起。

    1983 年

    Nike 面向中端市场推出 Pegasus，这是 Nike 首款采用 Air 加压技术的跑鞋，性能优异且性价比高，一上市便大受欢迎，标志着 Nike 成功打入了普通跑者的市场。

    1996 年

    在 Pegasus 迭代上，以创新著称的Nike希望寻求循序渐进的改良而非大刀阔斧的改革。而当可视化气垫推出时，市场对于这一新技术并不买单，Nike 不得不在1998年暂时下线 Pegasus 系列。

    2000 年

    对于许多怀旧的跑者来说，初代 Pegasus 在他们心里的地位始终无法撼动。于是Nike 跑步团队决定重塑 Pegasus，取消可视化气垫，创新性地将其“嵌入”跑鞋内部，营造轻盈脚感和出色缓震效果。这一次的革新让 Pegasus 顺利重回跑鞋赛道。

    2004 年

    Pegasus 从女性跑者角度出发，精心改良以满足其需求，重新赢得跑者青睐。两年后，女款 Pegasus 凭借独特的设计和创新，完全体现了性别差异，衍生为女子 Pegasus 跑鞋系列。

    2018 年

    经过 25 个多月的研发，细致入微的打磨，累计约 76,000 公里的磨损测试，Air Zoom Pegasus 35 携 12 种配色重磅上市，一年内就成功售出 1,200 万双，创造了 Pegasus 的销售佳话。Pegasus 35 的全方位测试让 Pegasus 系列重回传奇C位。

    雕塑家 Fabian Oefner 受 Pegasus 未来版本启发，创作了一件名为 Nike Air Zoom Pegasus 39: Innovation Artifact 的艺术作品。在这件作品中，Oefner 解构了新款 Pegasus，用树脂填充跑鞋后再将其拆解，最后进行重新排列，以此体现 Pegasus 设计背后的迭代故事和曲折过程。

    我们对 Pegasus 39 融入的创新设计感到兴奋不已，同时也希望它能成为 Pegasus 系列下一个39年的全新起点。

    Pegasus的跌宕鞋生
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