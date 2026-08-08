Pegasus 虽然是 Nike 史上的人气跑鞋，但它的迭代历程并非一帆风顺。四十多年来，我们不断改良、重构、重塑，收获了很多成就，也遭遇了一些失败。经过多年的努力，它成功赢得了跑者的信赖。我们也将陪伴 Pegasus 继续它的传奇“履”程。