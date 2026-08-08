决不停 专注倾听
耐克档案馆
据说比尔并不愿意被誉为“创造者”，他更愿意称自己为“问题终结者”。虽然他打造的鞋款确实推动了鞋类设计的飞跃发展，但他深知真正的创新并不是凭空诞生的，它更像是个解决问题的过程：首先你得善于倾听，然后再发现问题并找到解决方案。足够幸运的话，这个方案还能改变世界。
1948 年，比尔·鲍尔曼开始担任俄勒冈大学的田径队教练。当时的跑鞋非常简陋，看起来就像是在皮鞋鞋底扎上几根钉子。作为一名不懈的求知者，比尔深入研究了鞋款结构和材料组合等各个方面，力求找到改良设计的方法。然而，当他带着自己的创想去和跑鞋制造商沟通时，几乎没有人愿意聆听他的意见。
于是，比尔选择自己动手。他尝试过改变材质，用蛇皮、鹿皮甚至鱼皮打造特殊鞋面；也曾将当时市面上的跑鞋钉子一一拔除，针对不同跑者改变鞋钉的分布位置。他始终在探寻新的方法，力求打造出更轻、更快，更适合赛道的鞋款。
海沃德田径场——俄勒冈大学的传奇田径场，自然也成了比尔那些疯狂创想的试验场。看台下方是属于他的一间小型办公室，办公室的门正对着田径场最外圈的 8 号赛道。据说比尔经常把头探出门外，随机叫一些新生来测试他的新设计。虽然他们有时会在试穿之后脚抽筋个几天，但有时比尔也会取得突破性进展。无论实验是否成功，比尔总会根据跑者的反馈制作详细的试穿报告，然后再利用这些数据推出新版跑鞋。
“我还是想为普普通通的跑者尽份力。虽然他们永远无法跑出创纪录的成绩，但仍有机会发挥自己的潜力。”——比尔·鲍尔曼
当俄勒冈大学未来的奥运会马拉松运动员肯尼·摩尔 (Kenny Moore) 在一次跑步中骨折后，比尔拆解了他穿的跑步鞋进行研究。他发现鞋子中部缺少足弓支撑，这才导致摩尔出现应力性骨折。于是，比尔开始着手设计。他打造出了一款后跟和前足搭载海绵橡胶，内置缓震设计，并包裹上硬质橡胶外底的跑步鞋以供肯尼在恢复期间穿着。而这一设计成果最终演变成了 Nike Cortez——跑鞋史上叫好又叫座的经典款型。
为肯尼·摩尔打造的原型鞋（如图），亦是传奇鞋款 Nike Cortez 的雏形。
比尔坚持每天解决一个小问题，除了俄勒冈大学的跑者之外，他还帮助了更多的人。在海沃德田径场看台改造期间，比尔把他的工作台搬到了尤金市中心一座医疗大楼的地下室。根据每个病人不同的足部矫正医嘱，比尔会为他们制造专属的康复靴。作为交换，医院则是允许他把跑者送来拍摄脚部骨骼的X光图像，以便他为每个人定制独特的鞋钉布局。
据说比尔并不愿意被誉为“创造者”，他更愿意称自己为“问题终结者”。虽然他打造的鞋款确实推动了鞋类设计的飞跃发展，但他深知真正的创新并不是凭空诞生的，它更像是个解决问题的过程：首先你得善于倾听，然后再发现问题并找到解决方案。足够幸运的话，这个方案还能改变世界。