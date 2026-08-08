1948 年，比尔·鲍尔曼开始担任俄勒冈大学的田径队教练。当时的跑鞋非常简陋，看起来就像是在皮鞋鞋底扎上几根钉子。作为一名不懈的求知者，比尔深入研究了鞋款结构和材料组合等各个方面，力求找到改良设计的方法。然而，当他带着自己的创想去和跑鞋制造商沟通时，几乎没有人愿意聆听他的意见。

于是，比尔选择自己动手。他尝试过改变材质，用蛇皮、鹿皮甚至鱼皮打造特殊鞋面；也曾将当时市面上的跑鞋钉子一一拔除，针对不同跑者改变鞋钉的分布位置。他始终在探寻新的方法，力求打造出更轻、更快，更适合赛道的鞋款。