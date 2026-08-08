Megan Rapinoe Victory Redefined Capsule 系列

从各方面来看，梅根·拉皮诺埃都是名副其实的冠军。但所有的奖杯、奖牌和荣誉都只是促使她投身真正事业的动力，那就是创造公平的环境，让人人都能成为赢家。无论是为支持种族公正单膝下跪，还是为争取男女子足球同工同酬挺身而出，一直以来梅根都在利用自己的影响力来改善他人的处境。如今，梅根与 Nike 携手推出全新联名系列 Victory Redefined（意为“重新定义成功”），积极宣传她的个人主张。