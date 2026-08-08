Megan Rapinoe Victory Redefined Capsule 系列

Victory Redefined
Nike x Megan Rapinoe
过去，我们常以胜负论高下，但梅根·拉皮诺埃有不同的见解。看她如何利用自己的影响力改写成功的定义。
最近更新：2022年8月4日
阅读时长 3 分钟
从各方面来看，梅根·拉皮诺埃都是名副其实的冠军。但所有的奖杯、奖牌和荣誉都只是促使她投身真正事业的动力，那就是创造公平的环境，让人人都能成为赢家。无论是为支持种族公正单膝下跪，还是为争取男女子足球同工同酬挺身而出，一直以来梅根都在利用自己的影响力来改善他人的处境。如今，梅根与 Nike 携手推出全新联名系列 Victory Redefined（意为“重新定义成功”），积极宣传她的个人主张。
“Victory Redefined 意味着分享荣耀并尊重他人的本色。如果我们能够互相欣赏、尊重和信任彼此，就能让每个人都发挥出自己最大的潜能。”
梅根·拉皮诺埃
梅根通过 Victory Redefined 系列鼓励世界各地的朋友用自己的成就为广大社群赢取更大的成功。梅根以身作则，利用自己的影响力为那些边缘群体发声，让他们也能够获得关注。
她表示：“我最大的目标是为运动员改写成功的定义。我热爱踢足球，并从中收获颇多。而足球带给我最宝贵的礼物就是这项运动的影响力，我可以通过足球表达自己，并为心中的热爱而战。”
梅根·拉皮诺埃
正因如此，梅根致力于让成功具有更丰富的内涵。对她而言，真正的成功必然会拥抱多样性，并认可集体对成功所付出的努力。她率先承认成功属于集体，而自己只是其中的一分子。她说：“尽管我是上场比赛的那个人，但我始终认为我们是团队作战，而非仅凭我一人之力。”
“只要齐心协力，互相关心，在做决定时多为他人着想，我们每个人都会从中受益。”
梅根·拉皮诺埃
Megan Rapinoe 系列采用匠心设计，旨在让所有人都拥有自己的高光时刻。为了打破以胜负论高下的定见，Victory Redefined 将荣誉献给每一个人。在该系列中，战利品不再只属于胜利者，而是属于所有人。