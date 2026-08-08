费尔哈特于 2014 年接管了巴黎艾雷西亚足球俱乐部，如今，他正致力于通过俱乐部创建属于自己的足球社区。巴黎的第 14 区既是费尔哈特成长的地方，也是俱乐部的诞生地。这家俱乐部创建于 1961 年，如今仍在运营。去年冬天，我们与费尔哈特和他的球队相识。当我们走在他家附近的街道上，费尔哈特指出他父母家的窗户，然后停下来回忆起足球是如何颠覆了他这位土耳其移民的一生。



“其实我当初在学校里遇到了很多困难，而且因为父母都不太会说法语，所以没有人可以帮我。” 费尔哈特回忆道，“当时的我每天度日如年，因为如果你比其他同学晚入学，那么很遗憾，你就掉队了。”

他继续说：“我就是在那个时候开始踢足球的。我刚开始交的几个朋友，时至今日仍然在我身边。那时，足球对我来说是一种逃避的方式，它让我感觉很自在，而不是被孤立。”