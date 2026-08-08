与众不同的巴黎足球俱乐部
社群
费尔哈特·西塞克（Ferhat Ciçek）6 年前接管艾雷西亚足球俱乐部（Alésia FC）时，他的目标是改变社区的生活方式。
“足球运动成就了我。” 巴黎艾雷西亚足球俱乐部主席费尔哈特·西塞克如是说。
费尔哈特于 2014 年接管了巴黎艾雷西亚足球俱乐部，如今，他正致力于通过俱乐部创建属于自己的足球社区。巴黎的第 14 区既是费尔哈特成长的地方，也是俱乐部的诞生地。这家俱乐部创建于 1961 年，如今仍在运营。去年冬天，我们与费尔哈特和他的球队相识。当我们走在他家附近的街道上，费尔哈特指出他父母家的窗户，然后停下来回忆起足球是如何颠覆了他这位土耳其移民的一生。
“其实我当初在学校里遇到了很多困难，而且因为父母都不太会说法语，所以没有人可以帮我。” 费尔哈特回忆道，“当时的我每天度日如年，因为如果你比其他同学晚入学，那么很遗憾，你就掉队了。”
他继续说：“我就是在那个时候开始踢足球的。我刚开始交的几个朋友，时至今日仍然在我身边。那时，足球对我来说是一种逃避的方式，它让我感觉很自在，而不是被孤立。”
费尔哈特希望足球也能为自己社区的孩子们带来类似的积极影响。在过去的 6 年间，他将巴黎艾雷西亚足球俱乐部的儿童球员数量从 80 名扩大到了 700 多名。此外，俱乐部上个赛季还在市内推出了女童专属计划，专门面向 12 岁及以下的女童球员，并且全部由女性担纲教练。费尔哈特说，足球让孩子们凝聚在了一起，并且教会了他们很多人生道理，正像他自己从球场上学到的那样。
“足球让整个体育馆充满活力。它改变了很多孩子的生活。它也改变了我的生活。”费尔哈特说道，“足球是一种表达方式，我们想要告诉孩子们，他们将在这里自由成长。”
在“普通人的体育梦”这个新系列中，我们将介绍一群来自世界各地的普通人，讲述他们如何借助足球和体育运动之力，改变所在社区乃至整个世界。
观看上方第 3 期视频，通过下方巴黎艾雷西亚足球俱乐部相关人员的感言了解更多详情。欢迎浏览前几期有关哈克尼威克足球俱乐部（Hackney Wick FC）和菲茨罗伊雄狮足球俱乐部（Fitzroy Lions）的视频。
教练
“让孩子们知道自己有无限可能、未来无可限量的感觉真好。我在上周参加了人生中第一次国际选拔赛，31 岁的我用这种生活方式向孩子们亲身证明，不要在乎他人的眼光，只要相信自己，一切皆有可能。”
贝蒂（Betty）
教练
球员
“我每周二和周三都会参加训练，到了周六就会上场比赛。我想成为足球运动员，因为我很享受那种团队合作的感觉，同时我们还能精进球技。我也想成为出租车司机，因为照顾别人的感觉很棒。”
利奥（Leo）
球员
志愿者
“俱乐部就是我的第二个家。我每天起来整理好床铺、打扫完房间，然后就去俱乐部。我负责为大家做饭，烤肉串、肉丸、意大利披萨、土耳其披萨等各种美食应有尽有！现在，我拥有一家餐馆，负责整个俱乐部的伙食。”
法蒂玛（Fatma）
费尔哈特的母亲
本文发布于 2019 年 12 月。