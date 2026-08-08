球场定格：走近巴黎街头篮球新晋电影制作人
人物
让我们来认识这位用镜头记录街头篮球的影像制作者普维瑞斯先生（Mister Pvris）。
跟随「运动凡⼈」系列，在⽇常点滴中，捕捉你⾝边运动⼈的动感瞬间。
虽然篮球是一项全球性的运动，但是不同城市的的街头篮球又各具特色。巴黎的街头篮球蕴含着独特活力，这正是 23 岁的电影制作人拉明·孔特（Lamine Conté）（又名 Mister Pvris）想要用镜头采集的城市影像。拉明辗转巴黎的各个街头球场，近距离拍摄即兴比赛中的写实瞬间，用镜头收录球场上的声音、活力和巴黎特有的球风，真实还原街头社区运动的景象。工作中的他有时也会自己上场秀一把球技。
19 区的斯大林格勒球场上，拉明趁比赛间隙坐在公园的长凳上，放平双脚稍作休息。采访期间不断有球员和路人停下来和他打招呼，我们的对话也不得不多次按下暂停键。新一轮的比赛即将开始，他又得开始忙活了。
你一直都喜欢打篮球吗？
以前我只玩足球。上中学时，我的大部分朋友都在打篮球，但是我依然选择了足球，因为我认为只有高个子的人适合打篮球，而当时我的个子真的不高。14 岁的时候，我开始打篮球，也就此与篮球结缘。我是最后一个加入球队的，而且花了好长时间才找到打篮球的窍门，所以我的篮球技能起步晚，开窍也晚。直到 16 岁，我才遇到了一位对我信赖有加的教练默罕默德（Mohammed）。他是一名退役篮球运动员，也是当地的篮球顾问。尽管我年龄有点大而且球技也并不娴熟，但他看到了我的冲劲和动力，因此对我特别关注。遇到他的那个夏天也成为了我生命中的转折点，我的球技开始渐长，也敢于尝试一些新的动作，还去美国参加了暑期夏令营和美国业余体育联盟 (AAU) 举办的篮球比赛。
和我们分享一下你的球风。
我认为自己是一名进攻型球员，无论是中投、三分球，还是突破，我都喜欢尝试。我觉得在球场上要勇于进攻才有戏，所有不太喜欢防守型打法。
你是如何成为影像记录者的？
我的初衷是记录巴黎篮球场上的热血时刻。机缘巧合，我把自己扣篮以及向对手喷垃圾话的视频传到网上。想不到这个视频在推特上火了，于是也就有了巴黎街头篮球的电影制作项目。我并不是社交达人，但我必须在几天内完成从Logo设计、视频命名到选材等所有事项。在条件允许的情况下，我希望球员能戴上麦克风，这会让比赛更有看头。我现在的任务是尽情享受篮球，并且把这份热情同样投入到球赛的摄制中。球场上的我活力满满，站在球场边上的我则会经常在口头上「指点江山」。尽量让他人感到愉快，这是我在美国打篮球时学会的一件事。
巴黎每年都会举办 Quai 54 街头篮球锦标赛，能和我们分享一些赛事花絮吗？
哈马杜恩·西迪贝（Hamadoune Sidibé）创办了世界上最棒的街头篮球锦标赛，在此向他致敬。对于每一位巴黎篮球运动员来说，Quai 54 就是一种荣耀。这个赛事不仅水准高，而且比赛氛围也是众所周知的好。赛事创办人哈马杜恩酷劲十足，尽管他并不看好我。不过我不会被他的「激将法」打倒，终有一天我会打进这个锦标赛。它诠释了我们喜爱的巴黎篮球精神，而且全程高能好玩，就连观战的球迷也是一道很赞的风景线。
摄影：Manuel Obadia-Wills
发布时间：2020 年 9 月