虽然篮球是一项全球性的运动，但是不同城市的的街头篮球又各具特色。巴黎的街头篮球蕴含着独特活力，这正是 23 岁的电影制作人拉明·孔特（Lamine Conté）（又名 Mister Pvris）想要用镜头采集的城市影像。拉明辗转巴黎的各个街头球场，近距离拍摄即兴比赛中的写实瞬间，用镜头收录球场上的声音、活力和巴黎特有的球风，真实还原街头社区运动的景象。工作中的他有时也会自己上场秀一把球技。

19 区的斯大林格勒球场上，拉明趁比赛间隙坐在公园的长凳上，放平双脚稍作休息。采访期间不断有球员和路人停下来和他打招呼，我们的对话也不得不多次按下暂停键。新一轮的比赛即将开始，他又得开始忙活了。