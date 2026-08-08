A：你觉得你的球队有点糟糕，对吗？我可以告诉你……

我也曾面临这样的抉择，在决定是否接受亚利桑那大学当教练的工作时，我们的球队在太平洋十二校联盟中排名垫底，而且自 2005 年以来就再没参加过锦标赛。

老实说，我有点气馁。一方面我想，“我真的想接受这个挑战吗？我真的想去一支失败的球队，然后尝试重建这支队伍吗？我能重建它吗？”，另一方面，我生活中一些非常有影响力的人，包括一些知名教练，他们告诉我，我不可能在这里获得成功，千万不要接受这份工作。我不知道该怎么做。

当然，最后我还是接下这份工作。

为什么？因为我喜欢成为一名草根战士。当有人对我说“你做不到”时，我反而会被激励去做。因为我内心有一个更强大的声音在说：“我想要做一些特别的事情，想要有所作为，现在机会来了。”而且亚利桑那大学是我的母校，我知道在那里当教练对我而言意义重大。因此，我抱着试试看的想法去了。



接受这份工作后，如果有人问我，我是否认为球队会变得更好，我就会纠正他们。我会告诉他们，这不是“是否”的问题，而是“何时”的问题。这是一件值得骄傲的事。我全身心地投入工作，带领我的球队越来越好。



你猜怎么着？截至 2021 年 4 月，我们在全国排名第七。这令人感到不可思议，但我仍然不满足，因为我以冠军为目标。我们正在迅速崛起，准备好震惊世界了！