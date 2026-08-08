我该如何让一支糟糕的球队翻身？
训练
亚利桑那大学的阿迪亚·巴恩斯（Adia Barnes）教练向一位年轻运动员提出挑战，希望他建立一支自己心目中的球队。
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Q：不久前，一所小型院校诚恳地招募我加入他们的篮球队，但到了这里，我就后悔了。我只知道球队正在重建，但我不知道的是，我就是目前球队里最好的球员。我的教练非常棒，队友都很好。但我觉得我们在为不同的目标而战。作为一名运动员，我想继续成长，甚至成为一名职业运动员。但是如果没有出色队员的推动，我很难进步。当球队没有像我一样的热情，我该如何放下不满，发挥最佳水平，并成为一名领导者？
寻求帮助的19 岁篮球运动员
A：你觉得你的球队有点糟糕，对吗？我可以告诉你……
我也曾面临这样的抉择，在决定是否接受亚利桑那大学当教练的工作时，我们的球队在太平洋十二校联盟中排名垫底，而且自 2005 年以来就再没参加过锦标赛。
老实说，我有点气馁。一方面我想，“我真的想接受这个挑战吗？我真的想去一支失败的球队，然后尝试重建这支队伍吗？我能重建它吗？”，另一方面，我生活中一些非常有影响力的人，包括一些知名教练，他们告诉我，我不可能在这里获得成功，千万不要接受这份工作。我不知道该怎么做。
当然，最后我还是接下这份工作。
为什么？因为我喜欢成为一名草根战士。当有人对我说“你做不到”时，我反而会被激励去做。因为我内心有一个更强大的声音在说：“我想要做一些特别的事情，想要有所作为，现在机会来了。”而且亚利桑那大学是我的母校，我知道在那里当教练对我而言意义重大。因此，我抱着试试看的想法去了。
接受这份工作后，如果有人问我，我是否认为球队会变得更好，我就会纠正他们。我会告诉他们，这不是“是否”的问题，而是“何时”的问题。这是一件值得骄傲的事。我全身心地投入工作，带领我的球队越来越好。
你猜怎么着？截至 2021 年 4 月，我们在全国排名第七。这令人感到不可思议，但我仍然不满足，因为我以冠军为目标。我们正在迅速崛起，准备好震惊世界了！
现在你知道，我为什么会选择一条更难的路了吧？任何事物越是珍贵，就越难以得到。作为竞争者，我们喜欢竞争，我们寻求挑战的机会。我们不怕失败。当我们奋斗的时候，我们也从中汲取经验。你眼下面临的挑战是：挖掘队友的潜能，招募优秀的球员，同时专注于过程，而非专注最终的结果。
首先，和你的教练开诚布公地谈一谈。告诉他们你想成为成功球队中的一员，然后问他们：“为了实现这个目标，你们有什么计划？我该怎样做才能帮助我们实现目标？”因为你和教练需要拥有一致的愿景。如果他们和你一样想要获得成功，并且也想要全力去实现它呢？那么你就可以和他们并肩作战，让你们的愿景变成现实，并创下丰功伟绩。这会是一个特别的过程。
队伍迈向成功，一部分重要的工作就是招募其他优秀的球员。你想和更好的球员一起奋斗，向他们学习对吗？让他们加入球队！我就是这么做的。当我的大学球队陷入困境时，我经常接待来访的球员，并向他们宣传。那时候我们还没有社交媒体，但如果我是你，我会大肆宣传，告诉其他球员，这所学校或教练拥有怎样的特质吸引你加入，让他们也充满热情，抓住加入的机会，就像你当初那样。出色的球员渴望与同样出色的队友并肩作战。
想想萨布丽娜·约内斯库(Sabrina Ionescu)吧。她选择效力的俄勒冈队当时并不是一支很好的球队。但她是一名优秀的招募者。她时常出现在社交媒体，发微博和孩子们互动，谈论鸭队。她和孩子们谈论在她大一时，球队 12 年来第一次参加了美国全国大学体育协会锦标赛。
你还应该重视内部团队建设。你说你是最优秀的球员，所以其他球员都会跟随你的领导，那么现在就是你的机会去领导他们。如果你有额外的投篮练习，他们也会想要一起加入练习。如果你和几个队友一起去健身房，其他人也会跟着去。这种加倍的努力会产生“连锁反应“。
也许你会觉得这一切听起来很难，但这才是重点。一帆风顺不会让你成长，但困难会让你变得更加强大。如果你加入的是一支已经非常优秀的球队，你就不会像白手起家时一样，也就体会不到因一个小小的成就而欢呼的喜悦。学着去爱上战胜困难的感觉！
就算你拿不到冠军也没关系。如果你下定决心去做一件事，全身心地投入其中，竭尽全力，你就会成长。到那时，你会看到你的成就，我保证，你会为自己的选择感到骄傲。
阿迪亚·巴恩斯是亚利桑那大学女子篮球队主教练。2011 年和 2020 年，她曾两度入围年度奈史密斯最佳主教练名单。她曾在华盛顿大学担任助理教练，也曾在广播行业工作过；她在 WNBA 打了七个赛季，帮助西雅图风暴队获得冠军；同时还为五个国家的国际球队提供支持。在她效力亚利桑那大学野猫队时，巴恩斯为球队创造了 22 项个人纪录，许多记录至今仍未被打破。她还因积极参与社区活动，而获得了多个奖项。
插画：Harrison Freeman