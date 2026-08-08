

第二个有效复元的要诀是放松心情。这里的关键在于要选择你真正乐在其中的事，而不仅仅是因为“应该”是不错的自愈疗法而选择它。 Halson 副教授表示：“如果你在某项复元活动中感觉不佳，结束时感到如释重负。那么，这项活动对你来说并不是理想的复元方法，它无法让你获得精神上的休憩。问问自己：我这么做时，真的感受到放松和安宁了吗？因为只有这样才能真的让复元获得收效。”如果你无法让内心平静下来，不妨去播客平台听一听你感兴趣的话题，尝试一下绘画、或是和朋友打电话叙叙旧，度过美好的时光。



所以说，复元方法的核心其实就是尝试各种方式让自己放松，并留意你的身体是否因此感到安宁并乐在其中。如果不是这样，那么放弃它，试试别的选择，直到找到真正对你有用的项目。



开始养成良好习惯吧：我们建议你赶紧抽时间去找到真正让你放松下来的复元方法。不知道从哪里入手？在 NTC 中来一节基本复元瑜伽，这个课程不到 20 分钟，但是舒缓而有效，广受用户好评。今晚就来试一试。无论选择舒缓的瑜伽抑或尝试其他复元方法，都不要忘了勉励自己，让自己的身心得到应有的休息。