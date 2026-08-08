蕾妮·蒙哥马利：行动带来大变革
人物
蕾妮·蒙哥马利（Renee Montgomery）是第一位由 WNBA 球员转职为老板兼副总裁的女性，但她保证自己不会是最后一位。
在所有的篮球动作中，没有能比持球时的转身更强大了。关键在于找准时机，当比赛进入白热化，你可以伺机转向、传球或投篮，进而改变赛场局势，拿下冠军。蕾妮·蒙哥马利也曾在赛场上用这种方式创造了历史，而在赛场之外，她也是透过这样的突破，成为第一位由 WNBA 球员转型为老板兼副总裁的前女性球员。
蕾妮在 2020 年的“黑人的命也是命”运动中发现了属于自己的价值。在经历了 11 年职业运动员生涯，并两次获得 WNBA 冠军后，蕾妮看到国内黑人族群的遭遇，开始质疑自己身为一名运动员和人的使命。她回忆到这段时间：“好多人走上街头抗议，而我心想，我应该扮演怎样的角色？”她决定整个赛季不再打比赛，而是花时间来想明白她需要做什么。
她开始有所行动，从发声中去发挥自身的影响力，代表自己和他人大声说出对社会公正的看法。她说道：“对我来说，我的大声发言很重要，因为有些人不习惯表达自己的意见。”她给自己所在的亚特兰大梦想队的球队老板写了一封公开信，讲述了她所目睹的种族不平等现象。她出现在抗议活动中，向大家宣传投票的重要性。然而她还是觉得自己没能充分发挥出自身的影响力。她回忆道：“每个人都说‘改变这个体系需要很长时间’，但我心想为何不从现在开始？成为球队老板的想法就是在此时萌生的。”
担任活动家兼社群领导者的身份让蕾妮获得了动力，更令她找到了转变身份的机会。她开始将自己视为老板，一个能从高层创造改变的人，蕾妮运用对团队合作、沟通交流和共同价值观所了解的一切，将公司不足的地方搬上台面讨论。她说道：“我希望有人可以倾听运动员的心声，让他们有机会发声。”在制定战略并与联盟中的其他人建立联系后，她实现了这一个目标。
身为亚特兰大梦想队的管理高层，蕾妮将她的倡议提升到了新的高度，开始着手创造女子篮球的新时代，一个黑人以及多样与包容性群体女性运动员可以同时领导团队和运动的时代。她在乔治亚州的亚特兰大创立了“蕾妮之旅”这个全由女性组成的非官方篮球联盟，旨在为女性打造一个理想中的篮球社群，并传承给下一代运动员。对于很多女性而言，无论她们是业余运动员还是前职业运动员，蕾妮之旅这个联盟为她们创造了可以相互赋能、联结和成长的空间。蕾妮说道：“我们携起手来，一起打造理想中的社群，这就是我的目标。”
在一个人们会依据运动员在赛场上的成就来定义他们的世界里，蕾妮向我们展现，有时候正是赛场之外的行动才彻底改变了游戏规则。蕾妮说道：“我把一生都献给了篮球，因为我热爱篮球。我认为篮球是我可以创造改变的途径，但每个人为此付出的点滴，都转化出更多的推力和动能。行动并不意味着利用抗议带来改变，你可以采取任何行动，关键是你必须行动起来。”
文字：Sophie Rosenoer
摄影：Braylen Dion
摄像：Bethany Mollenkof