在所有的篮球动作中，没有能比持球时的转身更强大了。关键在于找准时机，当比赛进入白热化，你可以伺机转向、传球或投篮，进而改变赛场局势，拿下冠军。蕾妮·蒙哥马利也曾在赛场上用这种方式创造了历史，而在赛场之外，她也是透过这样的突破，成为第一位由 WNBA 球员转型为老板兼副总裁的前女性球员。

蕾妮在 2020 年的“黑人的命也是命”运动中发现了属于自己的价值。在经历了 11 年职业运动员生涯，并两次获得 WNBA 冠军后，蕾妮看到国内黑人族群的遭遇，开始质疑自己身为一名运动员和人的使命。她回忆到这段时间：“好多人走上街头抗议，而我心想，我应该扮演怎样的角色？”她决定整个赛季不再打比赛，而是花时间来想明白她需要做什么。