“请解释下什么样的身体适合跑步？”班尼特教练说道，“这就像适合跑步的口音、发型也并不存在。即使在马拉松的参赛者中，你也会看到身体状况各不相同的人。你说自己的身体不适合跑步，就相当于认定自己无法跑步。或许从前有人这样给你下了定论，那么你该如何摆脱这种看法呢？能不能跑步是由你自己定义的。跑不了 5 公里也没关系，没人要求你达到这个标准。从这里跑到街那头也可以。跑者就是跑步的人。你只要迈开步伐跑起来，那你就是一个跑者。”