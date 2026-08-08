如何摆脱借口出门跑步？
训练
Nike 跑步全球总教练克里斯·班尼特（Chris Bennett），传授你 6 个甩掉借口、自信跑出去的小妙招。
安排好今天去跑步，结果不是嫌外面天气太热、加班太累，就是没有找到一条干净的短裤可以去跑步。这些借口听起来是不是很熟悉？其实很多人都是如此。最近的一项调查显示，美国人平均每天会找 6 个借口，也就是说每人每年要找 2 千多个借口，所有借口排名的第一位，就是“没办法锻炼”。就好像每位跑者的双肩都站着恶魔，左右都对着耳朵说：“不要去跑步。”
克里斯·班尼特教练对于这些借口早已司空见惯。他例举了人们为了逃避跑步而编造的6个借口，同时也给出了简单易行的解决方案，助你顺利跑出门。
借口 1：“跑步太累了。”
解决方案：想停就停。
班尼特教练说：“许多人不想跑步的第一理由就是跑步太累了。跑步应该让你在迈步时感到放松，且毫不费力，而不是被手表上的数字影响。所以，请在感觉自己快要没力前停下脚步，甚至可以想停就停。你可能会有一瞬间认为自己能一直跑下去，但是请你马上打消这个念头停下来休息。这样你才会对下次跑步充满期待，而不会因为这次跑爆了，就害怕下一次的开跑。”
借口 2：“我不知道怎样正确跑步。”
解决方案：就按你的方式跑。
班尼特教练表示：“想怎么跑就怎么跑。完美的步伐和跑步姿势根本就不存在。如果你看过当今女子马拉松项目上最伟大的选手之一保拉·拉德克利夫（Paula Radcliffe）的录像带，她在跑步时摇头晃脑、耸肩摇臂的姿态一定会让你感到诧异。你可能会想，‘天哪，赶紧找个大神教教她怎样跑步吧！’好在没人自告奋勇，她的女子马拉松纪录才可以保持了 16 年之久。与其按照教科书上教的，不如在细微中摸索适合自己的跑步姿势。哪个部位感到紧绷就适当放松一下，感觉自己快到极限时就缩小步幅。”
借口 3：“热身时间不够。”
解决方案：边跑边热身。
班尼特教练说：“热身只不过是一个心理准备和模拟跑步动作的过程。关于这一点，我来教你两招。首先，就是放慢起跑速度，先花 5 到 10 分钟动态热身。第二，你可以做一些拉伸运动，然后缩短跑步时间，毕竟跑步的时间或距离都没有最低限制。无论采取哪种方式，你都能获得理想的热身和跑步体验，看你这次还能找到什么抱怨的借口。”
借口 4：“哎呀，你没看到天气很糟糕吗？”
解决方案：提前规划。
班尼特教练认为：“有时的确可能会出现太热或太冷的天气。极端天气可能会对我们造成危害，因此适时取消跑步计划也无可厚非。但如果天气只是略微不佳，那我们完全可以提前规划。例如，你可以根据环境温度调整自己的着装，或者调整当天跑步的时段，也可以直接调整跑步强度。这样做的效果可能不如预期，但是跑了总比没跑强。”
借口 5：“我的身体不适合跑步。”
解决方案：战胜自己。
“请解释下什么样的身体适合跑步？”班尼特教练说道，“这就像适合跑步的口音、发型也并不存在。即使在马拉松的参赛者中，你也会看到身体状况各不相同的人。你说自己的身体不适合跑步，就相当于认定自己无法跑步。或许从前有人这样给你下了定论，那么你该如何摆脱这种看法呢？能不能跑步是由你自己定义的。跑不了 5 公里也没关系，没人要求你达到这个标准。从这里跑到街那头也可以。跑者就是跑步的人。你只要迈开步伐跑起来，那你就是一个跑者。”
借口 6：“跑步太难了，我的身体受不了。”
解决方案：做力量训练。
班尼特教练解释道：“跑步后你感到疼痛，可能是受了伤，短期内确实不该再跑了。但你无需为此感到难过。想象一下，你已是出色的跑者，不妨进阶成为一名全能运动员，恭喜！这样你就能正视这些伤痛发生的原因了。你是否针对髋屈肌做过力量训练？是否强化过核心肌群和股四头肌这种提升膝盖稳定性的肌肉？这些绝不是多余的训练，平板支撑、反向弓步，都会对保持健康大有裨益。”
攻克任何借口，你就会发现即使心里不情愿，但坚持跑下去，也是一项美妙体验。
班尼特教练表示：“有时候跑步当下的心境不是特别开心，也许因为和妈妈吵了一架令你烦躁，也可能是因为昨晚没睡好。但如果你跑完了全程，哪怕只是跑到附近的商店，你也可以对自己说，‘我做到了，我完成了这次跑步，我对自己又有了新的认识。’你不断跑步就是为了能再次获得这种成功的肯定。有时候，当你一天结束，疲惫地躺在床上，你很希望有成就感。出去跑一场就有了。”
下次你又在犹豫要不要跑步时，想象一下班尼特教练就在你耳边指导，你还能有什么借口呢。