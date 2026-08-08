班尼特教练解释道：“跑步后你感到疼痛，可能是受了伤，短期内确实不该再跑了。但你无需为此感到难过。想象一下，你已是出色的跑者，不妨进阶成为一名全能运动员，恭喜！这样你就能正视这些伤痛发生的原因了。你是否针对髋屈肌做过力量训练？是否强化过核心肌群和股四头肌这种提升膝盖稳定性的肌肉？这些绝不是多余的训练，平板支撑、反向弓步，都会对保持健康大有裨益。”

攻克任何借口，你就会发现即使心里不情愿，但坚持跑下去，也是一项美妙体验。

班尼特教练表示：“有时候跑步当下的心境不是特别开心，也许因为和妈妈吵了一架令你烦躁，也可能是因为昨晚没睡好。但如果你跑完了全程，哪怕只是跑到附近的商店，你也可以对自己说，‘我做到了，我完成了这次跑步，我对自己又有了新的认识。’你不断跑步就是为了能再次获得这种成功的肯定。有时候，当你一天结束，疲惫地躺在床上，你很希望有成就感。出去跑一场就有了。”

下次你又在犹豫要不要跑步时，想象一下班尼特教练就在你耳边指导，你还能有什么借口呢。