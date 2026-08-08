兄妹携手推动酷儿身份认同
文化
现居伦敦的斜杠青年乔治亚·帕默（Georgia Palmer）和乔尔·帕默（Joel Palmer）认为，唯有做自己才是真正的处世之道。
“云端聚会”突破空间的限制，即便我们相隔遥远，也无法阻止我们与世界紧密联系。来和我们拍摄型录的伙伴们，一起探寻团结一心在当下的意义。
“身为混血儿和同性恋者，我小时候并没有多少可以效仿的榜样，”今年 28 岁的乔尔·帕默说道。乔尔现在正在和 20 岁的妹妹乔治亚·帕默携手建立酷儿创意社群，为他人创造空间和机会。“我们将自己的平台视为启发人的地方。一直以来，我们的风格与审美都在打破传统陈规和性别界限。”
这对兄妹在伯明翰长大，后来他们南迁到了伦敦，在这里他们发现了一个接纳他们并鼓励他们展现个性的酷儿社群。乔治亚跟随哥哥的脚步进入了模特行业，并以此为起点探索表演和音乐的领域。同时乔尔还是时尚与活动咨询公司少校泽恩（Major Zcene）的联合创始人兼创意总监。
乔尔、乔治亚及一起合作项目的其他创意人员在仓库隔离已有一段时间。在他们努力推动酷儿身份认同的过程中，乔尔和乔治亚一直与有色人种和酷儿们互相陪伴，并给他们鼓舞。
“我们把这个行业中被视为少数群体的人聚集在一起，建立起这个强大的圈子，帮助他们进一步提升，”乔治亚表示，“我希望能把大家的声音传达出去。”
“人多力量大，团结在一起才能让更多人看见。”乔尔补充道。
你们一起做模特并且相互合作，比起大部分兄弟姐妹，你们拥有更多的共同经历。你们在彼此身上找到哪些优点激励你们一直坚持下去？
乔尔：我认为我和乔治亚会探索彼此的天赋，然后在工作中将其实践。乔治亚无疑是我的一大灵感源泉。这让我们能够通过不同的方式共同进步，并在很多方面相互促进。比如现在，乔治亚要踏入表演的领域，对吧？
乔治亚：没错，我在尝试表演和打碟混音工作。
乔尔：乔治亚有一部激动人心的短片即将上映。我想我们只是成为对方进入新世界的推手。当然，我们迸发出的凝聚力必须得由你在片场亲自感受。观看乔治亚模特时的拍摄现场，就如同端详一件艺术品。
乔治亚：是你塑造了我的表现风格。
舞蹈、音乐和个人风格似乎对你们的工作、自我身份认同和自我表达都产生了影响。能谈谈这点吗？
乔尔：身为一家人，我们形成了独特的表现风格，因此我们的合作关系紧密而稳固。我在小时候接受过很多次舞蹈训练。说到风格，我们喜欢互换衣服穿。我们有黑豹式、朋克式和非洲朋克式风格的造型。这是对许多不同事物的演绎，而且造型有时确实很夸张。
乔治亚：这其实取决于你当天想呈现的角色。我们社群的人都会去伦敦的夜生活场所，而且我们这群人都艺术气息浓郁且富有创造力，我们的性别、性别认同、性取向等特征各不相同。对我们来说，俱乐部是我们的安全地带，也是我们社交的方式。我们都有一个共同点，那就是对音乐、舞蹈、运动、时尚和风格怀有热爱之情，对此我们十分庆幸。
你们两人均认同自己为酷儿，这为你们的人际关系和有色人种创意人之旅开拓了另一个维度。酷儿对你们来说意味着什么？
乔治亚：因为我身处酷儿社群，所以我认定自己就是酷儿。我的朋友是酷儿，我跟他们说着一样的语言，我代表着酷儿群体。
乔尔：对我来说，酷儿是一种思想自由的心态。身为酷儿不一定意味着你必须被同性所吸引。尤其在当今这个时代，由于社交媒体的存在，每一位艺术家、天才和模特都可以离经叛道，毫无保留地做自己。
乔治亚：没错，我对自己能身心一致充满自信，而且我觉得自己能够尽情表现、抽象思考和扮演不同的角色。我一直在探索全新自我。
乔尔：我们一向不是循规蹈矩的模特。我是公开出柜的酷儿，我不会为任何人改变这一点。因此我们必须互相鼓励，让彼此都知道，我们这样做是为了激励其他年轻的人。如果我们能做到，你也可以。这一点促使我成为创意总监，而不只是做一名模特。我能做的不只是代表这个群体，我还可以切实打造出各种富有归属感的环境和空间。我们能做的远不止于此，我们其实可以创造机会。
你们都参加了伦敦的黑人的命也是命（Black Lives Matter）抗议活动。你们在这方面对自己有何认识，这对你们个人和创作有何影响？
乔尔：我们在游行中明白了一个道理，那就是我们凝聚在一起，就可以把声音传达出去。我们见证通过安全的方式向世界发声的方法，让世界知道这一切正在发生。整场运动都很有意思，因为有些家人并不支持我们这么做，而令人玩味的是，我们的家庭中也存在着种族歧视，无法与他们产生共鸣让人觉得很难受。
我们做基因检测，想进一步了解自身的血统。自出生以来，我们就被告知自己有一半牙买加血统和一半英国血统，但其实远不止这些。后来我们发现自己还有南美洲、亚洲、刚果和贝宁血统。
乔治亚：不过这场运动让我们更紧密地团结在了一起，这是我们以前就该探讨的议题。
对你们而言，特别是身为有色人种和酷儿社区的一员，凝聚力意味着什么？
乔尔：我们这个社群集结了一群志趣相投的人和自由思想家。酷儿创意人是少数群体，这也是让我们凝聚在一起的原因。但我们每个人又都拥有独特的个性，而这正是力量的源泉所在。
真正的灵感始终只源自我们自己的圈子。我们彼此互相激励、互相启发。如果之后有新成员加入我们的圈子，那大概是因为他会让我们由衷赞叹：“哇，你真是独一无二的巨星。”
在这段反思、变革的时间里，你们如何激励彼此前进，以及你们的创作过程不得不发生哪些改变？
乔尔：我们尝试了动画、3D 和数字化表达，并和我们一起生活的人玩耍。我们中有设计师、摄影师和布景师，大家同住在一个空间超棒的仓库里。我们太想念俱乐部了，所以会在周末布置一番，邀请邻居们过来玩。
乔治亚：我们有时间来充分审视自己的内心，发挥创意。而又有这样一处空间来做这件事，真的很幸运。
乔尔：现在我们获得了更多动力，在我们的作品和我们所做的每一件事中寻求突破。这促使我们在这段时间团结在一起。
最后，你们俩还对哪些事业抱有相同的热情和积极性？
乔治亚：和包容性、多元化以及提升少数群体社会地位有关的一切事业。我身边有很多跨性别者和黑人女性，我还看到大码模特无法获得拍摄的机会。我希望打造一个创意空间，让大家在此讨论事业发展的起起落落，提高人们对这方面的意识。
乔尔：当然是跨性别者的权益。我们必须对跨性别群体心怀感激，是他们让酷儿及同性恋群体得以存在。我认为我们走的路，也就是我们在年少时就谈及的理想，是利用我们的平台获取足够的经验、金钱和资源，以便我们能回馈所有那些我们奋斗的事业。
发布时间：2020 年 7 月