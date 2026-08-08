你们一起做模特并且相互合作，比起大部分兄弟姐妹，你们拥有更多的共同经历。你们在彼此身上找到哪些优点激励你们一直坚持下去？



乔尔：我认为我和乔治亚会探索彼此的天赋，然后在工作中将其实践。乔治亚无疑是我的一大灵感源泉。这让我们能够通过不同的方式共同进步，并在很多方面相互促进。比如现在，乔治亚要踏入表演的领域，对吧？



乔治亚：没错，我在尝试表演和打碟混音工作。

乔尔：乔治亚有一部激动人心的短片即将上映。我想我们只是成为对方进入新世界的推手。当然，我们迸发出的凝聚力必须得由你在片场亲自感受。观看乔治亚模特时的拍摄现场，就如同端详一件艺术品。

乔治亚：是你塑造了我的表现风格。



舞蹈、音乐和个人风格似乎对你们的工作、自我身份认同和自我表达都产生了影响。能谈谈这点吗？





乔尔：身为一家人，我们形成了独特的表现风格，因此我们的合作关系紧密而稳固。我在小时候接受过很多次舞蹈训练。说到风格，我们喜欢互换衣服穿。我们有黑豹式、朋克式和非洲朋克式风格的造型。这是对许多不同事物的演绎，而且造型有时确实很夸张。

乔治亚：这其实取决于你当天想呈现的角色。我们社群的人都会去伦敦的夜生活场所，而且我们这群人都艺术气息浓郁且富有创造力，我们的性别、性别认同、性取向等特征各不相同。对我们来说，俱乐部是我们的安全地带，也是我们社交的方式。我们都有一个共同点，那就是对音乐、舞蹈、运动、时尚和风格怀有热爱之情，对此我们十分庆幸。



你们两人均认同自己为酷儿，这为你们的人际关系和有色人种创意人之旅开拓了另一个维度。酷儿对你们来说意味着什么？



乔治亚：因为我身处酷儿社群，所以我认定自己就是酷儿。我的朋友是酷儿，我跟他们说着一样的语言，我代表着酷儿群体。

乔尔：对我来说，酷儿是一种思想自由的心态。身为酷儿不一定意味着你必须被同性所吸引。尤其在当今这个时代，由于社交媒体的存在，每一位艺术家、天才和模特都可以离经叛道，毫无保留地做自己。

乔治亚：没错，我对自己能身心一致充满自信，而且我觉得自己能够尽情表现、抽象思考和扮演不同的角色。我一直在探索全新自我。

乔尔：我们一向不是循规蹈矩的模特。我是公开出柜的酷儿，我不会为任何人改变这一点。因此我们必须互相鼓励，让彼此都知道，我们这样做是为了激励其他年轻的人。如果我们能做到，你也可以。这一点促使我成为创意总监，而不只是做一名模特。我能做的不只是代表这个群体，我还可以切实打造出各种富有归属感的环境和空间。我们能做的远不止于此，我们其实可以创造机会。

