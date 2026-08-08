一夜安睡，为跑步助力
训练
专家说，睡眠可能是我们拥有的最有效的运动“兴奋剂”了。以下的建议将指导你如何借助睡眠跑出佳绩。
即便你不是一位专业跑者，但你每天仍有接近三分之一的时间在处于运动中。
医学博士 Cheri Mah 是研究精英运动员的睡眠和体能表现方面的专家。在她看来，每天保证 7 至 9 个小时的睡眠就是我们的终极训练利器，也是为我们体能充电的绝佳手段。 Mah 博士说：“休息 6 个小时，你的体能其实仅恢复了 60%，那么跑步时就会更快地遭遇极限。你也可以每天晚上将体能恢复至 80%、90% 或 100%，然后再看看你究竟能跑多久。”
Mah 博士还进一步表示，如果睡眠不足，我们还会遭遇下述状况：
1. 思维将变得迟缓。连续 24 个小时不睡觉会让你产生认知和运动障碍，此时你的身体状态相当于血液中含有约 0.10% 的酒精浓度，而这个数值已高于酒后驾车的合法浓度。
2. 更容易患病。就患感冒的几率而言，每天睡眠时间为 6 个小时或以下的人，是每天睡眠时间为 7 小时或以上的人的 4 倍。
3. 体重可能会增加。长期睡眠不足会影响瘦素和胃饥饿素的平衡，这些荷尔蒙会触发饥饿感，从而使你更加渴望进食富含饱和脂肪和高糖份的食物。
对于运动员而言，下述事实可能会更加令人沮丧： Mah 博士在当前的研究中发现，多日睡眠不足会改变人的协调模式和生物力学。她说：“这对运动表现会产生很大影响，同时也会造成其他的潜在风险，比如更容易造成运动损伤。”
既然睡眠不足的危害比比皆是，为什么还有如此多的成年人每晚的睡眠时间少于推荐时间呢？ Mah 博士表示，因为睡个好觉真的很难，就像抽时间进行日常锻炼和规律饮食一样需要付出努力。
小改变，大功效
让睡眠具有仪式感
在 Mah 博士看来，许多人之所以陷入“ 6 小时或更少的睡眠”恶性循环，是因为其身体没有准备好入睡。“在忙碌了一天后，你不能瞬间入睡，就像不能在车速 70 公里时突然刹车一样。因此，你需要睡前放松。”
别担心，Nike 跑步全球总教练 Chris Bennett 告诉我们，睡前放松的过程很简单，也无需花费太长时间：“比如，你可以在床边放一本书，即便只阅读 5 分钟，身体也会收到该睡觉了的信号。”
Mah 博士补充道，你也可以花几分钟时间写日记、做拉伸或练习呼吸来获得相同的效果。她说，让自己进入睡眠的心境会帮助你更快入睡，并让睡眠更深、时间更长。“就像肌肉一样，如果你做好准备，你就能够强化夜间恢复的能力。”
更多助你入睡的秘诀：
- 设置就寝闹钟
作为 NBA、NFL 和 MLB 球队顾问的 Mah 博士说：“对我指导的大多数运动员而言，制订规律的放松计划和睡眠时间表，保持每天在同一时间睡觉和起床非常有益身心。他们对优质睡眠的重视程度不亚于其他训练。”
- 写下任务清单
每晚写下任务清单也是 Mah 博士推荐的“睡眠仪式”的重要组成部分：“这有助于我们回顾当天发生的事，同时计划明天需要去做的事。在此过程中，思维运转会逐渐放慢，让我们更容易进入梦乡。”她还指出，研究显示，相比于睡前不写任务清单的人，写下任务清单并尽可能详列的人入睡速度更快。
- 不要在周末睡懒觉
如果你在工作日的起床时间是 7 点，但是周末却一觉睡到 10 点，这就相当于你每个周末都从纽约飞到旧金山。 Mah 博士表示，睡眠科学家将这种情况称为“社交时差”，它会让你感到昏昏沉沉，无精打采。想一整周都神采飞扬，那你务必每天尽可能保持相同的起床时间。如果天气好，就让身体沐浴在晨光中，帮助你体内的生物钟适应这样的作息。