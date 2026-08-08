即便你不是一位专业跑者，但你每天仍有接近三分之一的时间在处于运动中。



医学博士 Cheri Mah 是研究精英运动员的睡眠和体能表现方面的专家。在她看来，每天保证 7 至 9 个小时的睡眠就是我们的终极训练利器，也是为我们体能充电的绝佳手段。 Mah 博士说：“休息 6 个小时，你的体能其实仅恢复了 60%，那么跑步时就会更快地遭遇极限。你也可以每天晚上将体能恢复至 80%、90% 或 100%，然后再看看你究竟能跑多久。”



Mah 博士还进一步表示，如果睡眠不足，我们还会遭遇下述状况：



1. 思维将变得迟缓。连续 24 个小时不睡觉会让你产生认知和运动障碍，此时你的身体状态相当于血液中含有约 0.10% 的酒精浓度，而这个数值已高于酒后驾车的合法浓度。

2. 更容易患病。就患感冒的几率而言，每天睡眠时间为 6 个小时或以下的人，是每天睡眠时间为 7 小时或以上的人的 4 倍。

3. 体重可能会增加。长期睡眠不足会影响瘦素和胃饥饿素的平衡，这些荷尔蒙会触发饥饿感，从而使你更加渴望进食富含饱和脂肪和高糖份的食物。

对于运动员而言，下述事实可能会更加令人沮丧： Mah 博士在当前的研究中发现，多日睡眠不足会改变人的协调模式和生物力学。她说：“这对运动表现会产生很大影响，同时也会造成其他的潜在风险，比如更容易造成运动损伤。”

既然睡眠不足的危害比比皆是，为什么还有如此多的成年人每晚的睡眠时间少于推荐时间呢？ Mah 博士表示，因为睡个好觉真的很难，就像抽时间进行日常锻炼和规律饮食一样需要付出努力。