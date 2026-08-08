梅兰妮：竞技手球有一个排名体系，会把球员分成 A、B 和 C 等级。因为手球比赛中男生居多女生比较少，所以女子联赛只有 A 和 B 两个等级。我们两姐妹都是 A 级女子运动员，但在男子排名中我们属于 B 级。

杰西尼亚：有一点比较让人困惑，女性在手球运动中不被重视，多年来我对这一点一直都很不满。这是一项男性主导的运动，他们往往会认为“我们玩得更好，这是一项男性运动”。所以我和梅兰妮下定决心，要让他们知道“你们可以做到的我一样能做到。”