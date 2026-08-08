传奇双胞胎姐妹叱咤纽约手球赛场
人物
梅兰妮·加拉特（Melanie Garate）和杰西尼亚·加拉特（Jessenia Garate）这对双胞胎姐妹的母亲曾是叱咤科尼岛球场的手球健将，如今，姐妹二人传承母亲的事业，在同一个球场斩获冠军。
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童年时期，姐妹二人经常在球场边观看母亲比赛，她们大部分的童年时光都在布鲁克林各个手球球场边度过，这段经历也成为了她们手球的启蒙时光。如今，她们和母亲互换角色，姐妹二人成为了叱咤球场的手球健将，而母亲则在一旁为她们加油助威。
我们以木栈道为背景，在这对 22 岁双胞胎姐妹常去的科尼岛球场边对她们进行了采访。她们反应迅捷，会默契地相互接话，因此采访过程就像是看她们完成了一次双打比赛。
你们对这球场最早的记忆是什么？
杰西尼亚·加拉特：妈妈要参加比赛，所以我们会跟着她去球场。
梅兰妮·加拉特：多亏了她，我们才有机会来到科尼岛。那时她会带上一张儿童双人椅，让我们坐在椅子上观战。现在我们已经是这里的常客了。
竞技手球有哪些大家不知道的事吗？
梅兰妮：竞技手球有一个排名体系，会把球员分成 A、B 和 C 等级。因为手球比赛中男生居多女生比较少，所以女子联赛只有 A 和 B 两个等级。我们两姐妹都是 A 级女子运动员，但在男子排名中我们属于 B 级。
杰西尼亚：有一点比较让人困惑，女性在手球运动中不被重视，多年来我对这一点一直都很不满。这是一项男性主导的运动，他们往往会认为“我们玩得更好，这是一项男性运动”。所以我和梅兰妮下定决心，要让他们知道“你们可以做到的我一样能做到。”
双胞胎有许多相似之处，但是你们在球场上的风格有什么不同吗？
杰西尼亚：我擅长下手球。我当过一段时间的垒球运动员，对肩膀造成了一些损耗，所以大多数时候难以挥动手臂完成上手球。下手球让我在球场上变得更加敏捷矫健。
梅兰妮：我非常擅长侧边球，而且是一名强势型球员，可以在场上应对大量的边球。我更喜欢到处跑动，而杰西尼亚会像雕塑一样站着，所以我们可以做到完美配合。
你们有什么赛前习惯吗？
杰西尼亚：比赛开始前我决不去洗手间！我通常会坚持到比赛结束，因为我不喜欢在比赛时把手弄湿，这会让手变得更柔软一些，造成击中球的假象，其实反而更容易让手受伤。我也不知道自己为什么有这种想法。
梅兰妮：我们有时候会嚼口香糖，让自己不那么紧张。
大家有时候会称你们为“传奇双胞胎”，有什么来由吗？
梅兰妮：切娜女士每次看到我们都叫我们传奇双胞胎，后来这个昵称渐渐传开了，大家就都叫我们传奇双胞胎了。
杰西尼亚：我们一起拍过一张自拍，照片上我们一手举起奖杯一手相互击掌，就像卡通里头“传奇双胞胎”的招牌动作。
文字：Sam Hockley-Smith
发布时间：2020 年 9 月