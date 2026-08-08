A：我很欣赏你的坦诚，承认自己的嫉妒心并不容易。而且我也有过相同的经历。



有时候，当我看到旁边跑步机上的人加快配速之后，即使我刚才还对自己的速度十分满意，我也会猛地跟着按下加速按钮。



我不得不克制自己，自我告诫道：“你在做什么？你又不认识这个人。你已经连续 4 天保持这个配速了，所以就算别人再按加速也与你无关。”我必须调整心态，确保我的举动对自己和身体有利，避免被附近人的行为所干扰。

而我也一直是别人嫉妒的对象。有人曾告诉我：“我讨厌你的手臂！”因为他们知道我不靠举重就有清晰的手臂线条。虽然这是通过遗传得来的，不是我的功劳，但他们还是照样嫉妒我。



有嫉妒心是很正常的。只要你能在萌生嫉妒心的那一刻克制自己，深呼吸，再提醒自己几件事就好了。