如何停止与强健的朋友作比较？
训练
一位健身爱好者嫉妒朋友练出的“清晰的肌肉线条”，但佐治亚大学的乔尼·泰勒（Joni Taylor）教练表示，你永远无法知晓别人背后付出的努力。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：尊敬的教练，我一直坚持训练。现在正在网上参加高强度间歇训练系列课程，每周都坚持跑几天步，几乎每天早上都练瑜伽。我坚持植物性饮食也有一阵子了。总的来说，我对自己的日常习惯很满意。但最近有个好友开始举重，并对饮食稍微做了些调整，然后一下子就练出了十分清晰的肌肉线条。照理来说应该为她高兴，对吗？然而我并不高兴，我简直嫉妒得发狂。说实话，她一直都挺懒的。我练肌肉线条的时间比她久得多，但还是没有练出那种效果，这太不公平了。这种感觉让我十分困扰。我在训练和挑选食品的时候会一直想着她的训练习惯和饮食习惯。而且，我开始因为嫉妒心理而厌恶自己。我该如何重回正轨，抛开嫉妒的心态呢？
最近自责又嫉妒的
24 岁健身爱好者
A：我很欣赏你的坦诚，承认自己的嫉妒心并不容易。而且我也有过相同的经历。
有时候，当我看到旁边跑步机上的人加快配速之后，即使我刚才还对自己的速度十分满意，我也会猛地跟着按下加速按钮。
我不得不克制自己，自我告诫道：“你在做什么？你又不认识这个人。你已经连续 4 天保持这个配速了，所以就算别人再按加速也与你无关。”我必须调整心态，确保我的举动对自己和身体有利，避免被附近人的行为所干扰。
而我也一直是别人嫉妒的对象。有人曾告诉我：“我讨厌你的手臂！”因为他们知道我不靠举重就有清晰的手臂线条。虽然这是通过遗传得来的，不是我的功劳，但他们还是照样嫉妒我。
有嫉妒心是很正常的。只要你能在萌生嫉妒心的那一刻克制自己，深呼吸，再提醒自己几件事就好了。
首先请记住，你只是推测她能比你更轻松地练出线条。你并不了解她的训练强度和确切的饮食习惯。也许她每天早上提前 2 个小时起床训练，也许她已经半年没有喝过酒。
也就是说，不同的人做相同的运动的确会产生不同的身体反应。我有个朋友并不常训练，但当她决定坚持训练之后，就能一下子瘦下来。虽然你的朋友也许不如你勤奋，但她的新陈代谢类型，可能决定了她容易练出十分清晰的肌肉线条。
不过话又说回来，刚训练的蜜月期可能也为她提供了帮助，蜜月期内的训练成效通常十分显著。请记住，当你开启全新日常训练计划后，身体必须十分努力才能跟上新训练的节奏，因此在你最终提高训练效率并适应运动之前，身体会消耗更多卡路里并调动更多肌肉。
前不久我就经历了这样的蜜月期。我最近刚刚生产，在努力恢复到理想的体重。因为隔离封锁，我没法去健身房，所以我拿出了 15 年没练过的老旧高强度间歇训练光碟，还有以前的播放器。比起重拾以前的常规训练，我单靠这种不同类型的训练，就能达到更高效的瘦身效果。
你也可以尝试一些新训练，看看会有什么效果。不过，除非你确实对日常训练不满意，否则还是不要轻易尝试。因为你似乎花了很多时间和心思来确定适合自己的训练。你看起来很自律，对训练也很在行。而我们往往会对自己过分严苛。所以，除非你的意愿很强烈，否则还是不要完全放弃原来的训练。虽然你的形体线条和朋友的不同，但这并不代表你是个失败者。
不过，如果你确实不喜欢自己的训练计划，比如你 1 周 5 天都没有动力，每一组训练动作都令你畏惧，那就一定要改变训练内容。你的部分不满情绪可能就源自训练过程并不快乐。
无论如何，请你花 1 分钟思考训练和健康饮食的动机。你是为了塑造某种体态而训练吗？就我个人而言，这个理由还不足以让我坚持下去。训练是我自我保健的重要一环。训练可以助我缓解压力和健康地变老，让我的思维保持敏捷。意识到这些好处之后，我才会每天都专注自我，坚持回来做更多训练。
一旦你把注意力放在最初的训练动机上，你会发现你能更加轻松地认同和赞美自己的努力、训练强度和练出的强健体魄。这些夸赞也许会给予你宽待自已的信心，让你觉得：“我做我的训练，别人做别人的训练，大家都能收获颇丰！”你甚至可能会发现，自己能够为朋友的训练成果感到高兴，而这种快乐本身就是一种奖励。
乔尼·泰勒教练
乔尼·泰勒是乔治亚大学女子篮球队主教练。2016 年，她被评为国家大学体育学会分区一中的全国年度新人教练。她的执教经历令人瞩目，曾在路易斯安那州立大学、阿拉巴马大学、路易斯安那理工大学和特洛伊大学执教。她还曾是阿拉巴马大学的杰出球员，拿下过 716 分、555 个篮板并成功阻攻 103 次，在学校的球队领袖中位列第 4 ，并曾带领阿拉巴马大学红潮队打进国家大学体育学会锦标赛 2 次，美国女子邀请锦标赛 2 次。泰勒还曾多次荣获社区服务杰出贡献奖项。
插画：Harrison Freeman