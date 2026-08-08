坚持训练，每颗心都有机会选择积极的方向

如何告别借口，坚持训练？
训练
一名大学运动员因为大学的生活和琐事，而缺席了训练。路易斯安那州立大学篮球队的教练妮基·法加斯（Nikki Fargas）能帮助她摆脱困境吗？
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
尊敬的教练，您好！
我是一名大学一年级足球运动员。我特别热爱足球，但最近我感到自己失去了动力。高中时我是球队的副队长，但是自从进入大学，我被很多事分了心。我最近缺席了两次晨训，一次通宵学习确实算是正当的理由，另一次是因为我和朋友们整夜未归。我还缺席了一节举重课，我跟教练说自己身体不适，其实是因为我和男朋友吵架了。我仍然热爱足球，一旦踏上球场，我便心无旁骛地投入其中。但现在我心里充满负罪感，我不想再面对足球了。我还能振作起来吗？还是应该放弃？
满嘴借口的
19 岁足球运动员
开小差的同学，你知道吗？我大一的时候也经历过类似的挣扎。
我来自一个感情非常好的大家庭，有望成为家里第一个获得大学学位的人。因为种族隔离法，我祖母连初中都没读完。我母亲在大学时打好几份工来支持自己的学业，后来却因为怀孕不得不退学。所以，全家人都把希望寄托在我身上。那时我真是压力山大。
不过家人也给了我爱、支持和坚定的价值观。虽然他们让我倍感压力，但我也知道他们是我的后盾。
开小差的同学，你也有自己的后盾。你高中时担任过副队长，所以你明白刻苦努力和勇气的意义。你也清楚，加入一支球队，就应该遵守这支球队的规矩，你要认真对待这件事。所以你该扪心自问，比如：“我是一个怎么样的人？对我来说，有哪些底线是不能碰的？”
找到这些问题的答案，可以帮助你越过足球，从更深的层面理清当前的状况。如果你曾经是一个诚实的人，是一个坚持不懈的运动员，而现在的你正不断违背自己的承诺，那么是时候审视自己的内心，找出问题的根源了。
你的感受我都理解。好多次我都想整夜流连在外。但我很快就意识到这样只会越陷越深。我不想从此开始堕落，因为我明白，能在大学里打篮球，对我而言是一件多么珍贵的事。
我找到坚持下去的动力——我的家人。让我每天都为了重要的事情全力以赴。家人支持并相信着我，还有那些为了我上大学和参加比赛权利而战斗牺牲的人。没有他们，就没有我今天的成就，我到现在依然在为了向他们致敬而努力生活。他们让我知道，不能把一切都视为理所当然。
你的谎言告诉我，你似乎将所得的机会视为理所当然。你可能觉得说谎本身微不足道，但它会带来更严重的问题。所以再想想另一个问题：“我所坚守的价值观是什么？”换句话说，你要有自己的底线。比如：不要撒谎、不要缺席训练、也不要放弃，因为这样非但解决不了问题，还会让你变得更加孤立无援。
家庭让我形成了这些价值观，田纳西州的帕特萨米特（Pat Summitt）教练更坚定了我的信念。她对谎言绝不姑息，而且明察秋毫。她让我们每个人都坚守这些原则。这种责任感太重要了。
这样的原则阻止了我夜不归宿的念头，但我还有别的问题要面对。我很想念家人，我想念祖母家的周日聚会，我们在那里享受丰盛传统的大餐，热闹地打牌，充满欢声笑语。在这样的孤独中，有关于父亲的问题再次袭上我的心头。
父亲从未参与过我的生活。当我在大学里穿梭独行时，小时候那些被拒绝、被遗弃的感觉再次将我淹没。为了逃避这些感觉，我开始过度训练。很快，我的脚就应力性骨折，甚至无法再训练。然后是粉碎性骨折，再后来我出现了心脏问题。
我的世界一片黑暗。
幸运的是，我有一位经验丰富的教练。在她的帮助下，我认识了一位运动心理学家，他教我如何面对现状。那时我才认识到每个人内心都存在积极和消极的力量，这些力量撕扯着要把我们拉向不同的方向。通过练习，我们就有能力选择自己要跟随的方向。我们可以选择保持着良好的态度努力奋进。
我认为运动心理学家也能帮到你，如果你放任自己继续下去，你辛苦摆脱掉的问题可能会再次追上你。
有些因素让你无法投入热爱的运动。你应该弄清楚这些因素。这样你就可以学习爱自己，并且在做任何事情时尽力追求卓越。
我能感觉到你内心深处对自己能够进入大学、加入球队充满感激。那就跟随这份感激之情，让它引导你前进。
妮基·法加斯
法加斯是路易斯安那州立大学女子篮球队主教练。此前，她曾是加州大学洛杉矶分校充满革命精神的主教练，也曾经是田纳西州和弗吉尼亚大学出色的助理教练。作为田纳西州的一名杰出球员，她曾带领女子志愿者队 (Lady Vols) 获得美国大学体育协会篮球锦标赛冠军和两届东南联盟常规赛冠军。法加斯积极参与慈善事业和社区活动，并且与合作伙伴共同创立了名为“公益斗士”的乳腺癌预防公益组织。
插画：Harrison Freeman