坚持训练，每颗心都有机会选择积极的方向

开小差的同学，你知道吗？我大一的时候也经历过类似的挣扎。



我来自一个感情非常好的大家庭，有望成为家里第一个获得大学学位的人。因为种族隔离法，我祖母连初中都没读完。我母亲在大学时打好几份工来支持自己的学业，后来却因为怀孕不得不退学。所以，全家人都把希望寄托在我身上。那时我真是压力山大。

不过家人也给了我爱、支持和坚定的价值观。虽然他们让我倍感压力，但我也知道他们是我的后盾。

开小差的同学，你也有自己的后盾。你高中时担任过副队长，所以你明白刻苦努力和勇气的意义。你也清楚，加入一支球队，就应该遵守这支球队的规矩，你要认真对待这件事。所以你该扪心自问，比如：“我是一个怎么样的人？对我来说，有哪些底线是不能碰的？”