风尚物语：萨布丽娜·约内斯库

至于颜色，萨布丽娜偏好中性色，她喜欢用柔和色调来搭配黑白基础款单品。“我不喜欢太亮的颜色，我喜欢柔和的粉彩色。说实话，我最爱淡粉色。”

问及她无法接受的单品，萨布丽娜说：“我不爱穿牛仔裤，牛仔裤不那么舒适，我更愿意穿运动裤。这样才能彰显妥妥的运动员风范。”她开玩笑道。

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