休闲而不失格调
风尚物语：萨布丽娜·约内斯库
萨布丽娜·约内斯库 (Sabrina Ionescu) 在球场上以凌厉攻势和争锋精神而著称。她高度自律，甚至可以说是达到了严苛的程度。然而，这位 WNBA 球星在场下的个人风格却展现出她柔和随性的一面。场下的她喜欢休闲风范，经常用运动裤来彰显个性风格。
最近更新：2022年8月12日
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对萨布丽娜而言，舒适至关重要。她用轻松休闲来形容自己的日常风格。她喜欢穿正式休闲两相宜的白色T恤等基础款。至于鞋款，她表示：“Air Max 系列运动鞋堪称百搭佳选。”
“我现在还在穿我在俄勒冈州时穿的 Nike 休闲运动服。我对它们已经有感情了！”
萨布丽娜·约内斯库
舒适的运动裤搭配贴合身形、利落有型的单品，将舒适与休闲恰到好处地结合在一起，能让萨布丽娜感到自信满满。
为了升级造型，萨布丽娜会混搭不同纹理外观的面料。她喜欢可以速搭的时尚单品：黑色短夹克。
至于颜色，萨布丽娜偏好中性色，她喜欢用柔和色调来搭配黑白基础款单品。“我不喜欢太亮的颜色，我喜欢柔和的粉彩色。说实话，我最爱淡粉色。”
问及她无法接受的单品，萨布丽娜说：“我不爱穿牛仔裤，牛仔裤不那么舒适，我更愿意穿运动裤。这样才能彰显妥妥的运动员风范。”她开玩笑道。
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