在美国西海岸读完大学后，回到了东海岸。在她看来想要身处时尚最前沿，就该去纽约。随后赵秀雅加入了纽约颇具影响力的知名零售品牌 Opening Ceremony，由此开启了职业生涯。赵秀雅在此工作了四年，最终升任品牌形象副总监一职，负责监管创意内容和特别项目。“记得当我得到那份工作时，我非常兴奋，比考上大学还高兴。”

尽管赵秀雅选择踏入时尚行业，但她对烹饪的热情从未枯竭。在时尚界闯出一番事业之后，创办自己的晚餐俱乐部似乎也没那么棘手了。赵秀雅坦率表示，自己已经准备好拥抱新的事物了。并且，在纽约一些精品餐厅度过的美妙夜晚，激起了她重返厨房的渴望。赵秀雅凭借自己对烹饪的热爱，在去年夏天开始推出创新快闪餐饮体验“秀雅的待客餐厅”，借此拉近与亲朋好友的距离。

虽然年仅 26 岁，赵秀雅就去过众多城市，接触了各行各业的人士，并从中获取灵感，融汇成个人独树一帜的风格。接下来，这位创意鬼才将与大家分享她在时尚跨界餐饮业间不断变化的进程，以及她如何突破常规、开辟独特之路的故事。