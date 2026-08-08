从首尔到纽约，她成就创意路
文化
26 岁的赵秀雅（Suea Cho）服务于知名零售品牌Opening Ceremony，在时尚设计界闯出一番天地后，现在她重拾昔日的烹饪爱好。
“型由心生”记录一群用自己个性化表达，输出观点，掀起创意浪潮的型人。
赵秀雅曾一度梦想着成为大厨。直到高中时，在一家餐厅真正打过工后她才打消了这个念头。
她说：“我一直都很喜欢烹饪，但那份工作太可怕了。我当时就想，我再也不想当厨师了。”
赵秀雅于是将目光投向了另一个爱好，时尚和造型设计。这对她而言再合适不过。她出生在韩国首尔，随后在德国、蒙大拿州、新泽西州和加利福尼亚州度过了童年。当时赵秀雅总是以她“开学第一天的装扮”和别人没有的服饰为荣。
“我从小就知道自己想投身于时尚产业，”她回忆说，“我七八岁的时候，就喜欢给我的邻居做服装搭配。”
在美国西海岸读完大学后，回到了东海岸。在她看来想要身处时尚最前沿，就该去纽约。随后赵秀雅加入了纽约颇具影响力的知名零售品牌 Opening Ceremony，由此开启了职业生涯。赵秀雅在此工作了四年，最终升任品牌形象副总监一职，负责监管创意内容和特别项目。“记得当我得到那份工作时，我非常兴奋，比考上大学还高兴。”
尽管赵秀雅选择踏入时尚行业，但她对烹饪的热情从未枯竭。在时尚界闯出一番事业之后，创办自己的晚餐俱乐部似乎也没那么棘手了。赵秀雅坦率表示，自己已经准备好拥抱新的事物了。并且，在纽约一些精品餐厅度过的美妙夜晚，激起了她重返厨房的渴望。赵秀雅凭借自己对烹饪的热爱，在去年夏天开始推出创新快闪餐饮体验“秀雅的待客餐厅”，借此拉近与亲朋好友的距离。
虽然年仅 26 岁，赵秀雅就去过众多城市，接触了各行各业的人士，并从中获取灵感，融汇成个人独树一帜的风格。接下来，这位创意鬼才将与大家分享她在时尚跨界餐饮业间不断变化的进程，以及她如何突破常规、开辟独特之路的故事。
“在我看来，没有一个职业头衔能够全盘概括我想要做的一切。”
不管是时尚还是餐饮跨界，你从不遵循传统轨迹。你的风格似乎也不适合用单一审美来概括。你会怎么形容自己的风格呢？
我对自己的穿着打扮有很多的想法。我想这是因为我现在身处于纽约这样竞争激烈的时尚之都，再者，我知道这有点老生常谈，但我确实很讨厌跟别人撞衫。
在过去的一年里，我的风格已经从小女生型转变成酷飒的运动风。随着年龄的增长，我抛开那种每天都要精心打扮、看起来很惊艳的想法。我把穿着舒适性放在重要的位置。我喜欢穿起来能够畅动自如的服饰，当然，依旧希望自己看起来甜美迷人。所以，如果我选择穿篮球短裤的时候，就会搭配一件可爱的T恤之类的服饰。
我的风格是不断变化的。虽然我的身份一直没有变，但风格已经发生了巨大的变化，而且在未来还会持续推陈出新。
能否谈谈你从时尚行业到跨界创办“秀雅的待客餐厅”的想法？
我从小就想做点与美食相关的事，但我总害怕没能力开一家餐厅。我最喜欢的社交活动就是和朋友约饭。但大概从去年开始，我厌倦了这种生活方式，不想晚上外出。于是我开了秀雅的待客餐厅，以供大家消遣。然而，这不是一家俱乐部，也绝对不是酒吧。
我非常注重整体用餐的体验，希望让大家享受美食的同时充满创意和互动。食物只是其中的环节，你将享有全方位的深度体验。在第一次晚餐中，我做了大蒜黄油蜡烛，融化后就可以作为蘸料使用，当时我的朋友们都惊呆了。这让我感到很兴奋，也促使我开始思考，“接下来，还可以做什么？”
我喜欢和朋友交流，为他们做饭。他们告诉我菜肴很美味时，我会非常开心。
现今疫情导致餐厅纷纷停业，你的餐饮事业受到了怎样的影响？
我把餐厅搬回了纽约，就在唐人街我现在的公寓天台上。有点讽刺的是，疫情反而对我的餐厅经营有利，因为它非常私密，而且规模比较小。
有时候，烹饪是人们怀念故乡的一种方式，你有这种感觉吗？
我之所以在高中开始做饭，现在回想起来其实很好笑，是因为我妈妈就像所有韩国妈妈一样，从来不做美国菜。但自从我开了秀雅的待客餐厅后，我对学习韩国美食更感兴趣了。我知道如何做家常的韩餐。由于韩国人基本都有做饭的习惯，这个夏天我经常去请教我的阿姨，问她能不能教我做这做那。也正是这样，我更加欣赏自己家乡的文化了。
文字：Elaine YJ Lee
摄影：Min Hyun-woo
发布时间：2020 年 8 月