最具创意的「女巫」名动巴黎
人物
法国足球员弗洛伦·奎桑（Florine Kouessan）全心筹建的女子足球队女巫足球俱乐部（Witch FC），正是她所处时代的缩影。
跟随「运动凡⼈」系列，在⽇常点滴中，捕捉你⾝边运动⼈的动感瞬间。
每支足球队都需要有创造力的球员，而这家以「女巫」命名的球队全员都是。这家来自巴黎的女巫足球俱乐部完全由女性艺术家和创意人士组成，既有经验丰富的老球员，也有初出茅庐的新人。
弗洛伦·奎桑不仅是作家兼创意工作者，还是女巫足球俱乐部的明星球员。在巴黎圣保罗-圣路易教堂街对面的圣保罗运动场，她接受了我们的访谈，分享了自己对足球运动的热爱，以及如何在这支独特的由创意人组成的足球队中找到的归属感。
你是怎么对足球产生兴趣的？
我的父母来自多哥，但我生在巴黎。我还有两个弟弟，与我年龄相仿，所以一家人关系很亲密。小时候，只要有个球，我们就能玩得很开心。那时候没有女孩陪我一起玩，所以我经常和两个弟弟以及住同一幢楼的男孩厮混在一起，在楼下踢足球或打篮球。
法国女子足球运动发展情况如何？
当我还小的时候，人们都很肯定地认为足球是属于男孩的运动。两个弟弟有时甚至会开玩笑说，他们只想和其他男孩一起玩，让我感到自己被排斥。但随着时间的推移，我注意到女性正在逐渐觉醒，捍卫自己应有的位置。更多女性现身于聚光灯下，包括去年夏天在法国举行的女足世界杯，这些职业球员正越来越受大众关注。曾经的女足备受冷落，缺乏话题。而今，在电视和杂志上看到女足的身影，已经不再是稀罕事了。
在过去的两三年里，我所目睹的一切完全超乎了我以往的想象。女足商业广告开始自然而然地出现在大众面前。看到这样的变革，我感到十分高兴，因为这也激励了我去积极寻求一支可以经常一起踢球的女足球队。虽然我热爱踢球，但当时根本没想到自己会像现在这样加入一支球队。
和我们介绍一下女巫足球俱乐部吧。
女巫足球俱乐部拥有一群充满激情的女性，她们热爱运动，也深深爱着这支球队。我们因足球而结缘，球队反过来又赋予我们强大的力量。我们都希望俱乐部的名字听起来有点坏坏的，恰巧「女巫」又是终极女权主义的代表。当然，世上也有善良的「女巫」。就像轮滑阻拦队一样，我们希望这个团体名字不涉及任何具体地点。
你为球队带来了什么？
我能踢中场，也会打防守。我喜欢在全场纵横驰骋，在两端禁区之间扭转比赛局势，同时也享受大汗淋漓的感觉。踢中场让我能够自由地跑动，全方位参与比赛，体能充足时甚至能对战况起到重要作用。我的队友们都说我能量充沛，踢得非常专注。这就是我想要从足球比赛中获得的一切。我想让他人明白，我可以全身心地投入，并且踢得十分过瘾。
和志趣相投的一群人一起踢球是什么感觉？
随着球队感情愈加深厚，无论在球场还是个人职业道路上，我们都会积极地互相支持鼓励。例如，有人写出了自己一直想写的剧本，有人创作了更多画作，而我开始和一位队友一起上戏剧课等等。这一系列小例子都说明，女性之间的团结力量能够帮助大家把梦想变成现实。有了朋友无条件的支持，我们将拥有更加强大的信心。
文字：Massaër Ndiaye
摄影：Manuel Obadia-Wills
发布时间：2020 年 10 月