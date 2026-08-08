每支足球队都需要有创造力的球员，而这家以「女巫」命名的球队全员都是。这家来自巴黎的女巫足球俱乐部完全由女性艺术家和创意人士组成，既有经验丰富的老球员，也有初出茅庐的新人。



弗洛伦·奎桑不仅是作家兼创意工作者，还是女巫足球俱乐部的明星球员。在巴黎圣保罗-圣路易教堂街对面的圣保罗运动场，她接受了我们的访谈，分享了自己对足球运动的热爱，以及如何在这支独特的由创意人组成的足球队中找到的归属感。