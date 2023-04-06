Nike 足球风尚录：AntsLive

文化

AntsLive 身兼音乐人和模特双重角色，还曾担任过青年队教练。他是土生土长的伦敦人，但他的足球风穿搭审美融入了更加全球化的视角。

最近更新：2022年11月30日
阅读时长 3 分钟
Nike 足球风尚录：AntsLive

“型由心生”系列旨在记录⼀群⽤⾃⼰个性化表达，输出观点，掀起创意浪潮的型⼈。

“对我来说，时尚和足球密不可分。”AntsLive 表示。除了音乐人和模特的身份，AntsLive 也是终身的足球爱好者。此时，他正在伦敦哈克尼的音乐录制工作室与我们通话。

作为一名球员，他与足球朝夕相伴了 10 年，而后又在青年队执教了 8 年。因此，在场外穿着球衣、潮搭运动风造型已成为 AntsLive 的习惯。

Nike 足球风尚录：AntsLive

“我的经纪人有时想让我穿上那些时髦的休闲装。”他笑着说，“但大多数时候，我更青睐运动服。我从小就这样穿，这就是我的个人风格。”

AntsLive 在工作室接受了我们的采访，并上身 Nike 全新国家队系列，演绎个性型潮范。向下滚动，看 AntsLive 如何用穿搭致敬他最爱的三支球队。

Nike 足球风尚录：AntsLive
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魅力足球

“我之所以选择巴西队上衣，是因为我单纯地喜欢它的配色。我最欣赏的球员中就有巴西队的健将，罗纳尔迪尼奥的签名球衣是我的珍藏品之一，他大概是我一直以来最爱的球员。”

“如果我遇到爱足球、爱音乐的人，或者我们喜欢同一支球队，那毫无疑问，我们一定会很合得来。”

AntsLive

音乐人、模特、足球运动员兼曾经的青年队教练

Nike 足球风尚录：AntsLive
Nike 足球风尚录：AntsLive
Nike 足球风尚录：AntsLive

情迷法国蓝

“这件法国队训练球衣，我怎么喜欢都不为过。一提到法国，我就会联想到时尚。巴黎人的穿着打扮，让我惊叹不已。PSG x Jordan 联名款刚推出的时候，我就开启了‘买买买’模式。”

Nike 足球风尚录：AntsLive
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荣耀而归

“对于英格兰，我的热情无以言表。毕竟我是土生土长的伦敦人。每当[足球联赛]来临时，我都感到无比激动。我完全沉浸在英国文化中，去酒吧看球赛是我的一大乐事。”

摄影：Elliot James Kennedy
造型：Coco Mell
采访：Grace Gordon

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