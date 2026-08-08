Nike 足球风尚录：AntsLive

“我的经纪人有时想让我穿上那些时髦的休闲装。”他笑着说，“但大多数时候，我更青睐运动服。我从小就这样穿，这就是我的个人风格。”



AntsLive 在工作室接受了我们的采访，并上身 Nike 全新国家队系列，演绎个性型潮范。向下滚动，看 AntsLive 如何用穿搭致敬他最爱的三支球队。