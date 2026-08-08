Nike 足球风尚录：Maria

“足球给我的作品和个人风格都带来了启发，我非常喜欢漂亮的球衣，无论是配色、材质、排版还是版型，都深得我心。”Maria Maleh 说道。她是一位多才多艺的创意总监，同时也是草根足球俱乐部 Hamster FC 的联合创始人。



我们与 Maria 相约在她家、工作室，以及附近的哈克尼湿地公园（那里是她们足球俱乐部的训练基地），展开了一场丰富多彩的足球风穿搭实验，用 Nike 全新国家队系列搭配 Maria 个人衣橱中的单品，打造个性型潮范。向下滚动，一睹为快。