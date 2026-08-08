Nike 足球风尚录：Maria
文化
从混搭艺术图案，到致敬女足球员，出自 Maria 之手的每一件作品背后都有一个创造性的策略，此次她与 Nike 携手打造的运动风造型当然也不例外。
“型由心生”系列旨在记录⼀群⽤⾃⼰个性化表达，输出观点，掀起创意浪潮的型⼈。
“足球给我的作品和个人风格都带来了启发，我非常喜欢漂亮的球衣，无论是配色、材质、排版还是版型，都深得我心。”Maria Maleh 说道。她是一位多才多艺的创意总监，同时也是草根足球俱乐部 Hamster FC 的联合创始人。
我们与 Maria 相约在她家、工作室，以及附近的哈克尼湿地公园（那里是她们足球俱乐部的训练基地），展开了一场丰富多彩的足球风穿搭实验，用 Nike 全新国家队系列搭配 Maria 个人衣橱中的单品，打造个性型潮范。向下滚动，一睹为快。
“我们创建这个俱乐部的初衷是为所有女性提供一处安全的港湾，让她们可以自由自在做自己。我们就像姐妹般相互扶持，我十分珍视这份情谊。”
Maria
创意总监、造型师兼足球俱乐部 Hamster FC 联合创始人
玩转混搭
“我一直都很喜欢视觉艺术。”Maria 表示。除了组建足球队，她还成立了自己的创意工作室。在这套造型中，巴西队连体衣的美洲豹纹印花与迷幻风紧身运动服、金属光泽长裤形成鲜明对比，相得益彰，视觉上乱中有序，繁而不杂。
舒适华丽
我们用 Maria 家乡的英格兰队球衣叠搭和谐相称的缎面束腰，并饰以 Maria 母亲的金链首饰，打造出这身怀旧行头。“有些元素的年头与我的年龄相仿。”她感叹道。高腰牛仔裤，配上心爱的 Air Max 运动鞋，再搭一件复古外套，舒适休闲范瞬间拉满。
出奇制胜
Maria 最喜欢的球员中就有来自巴西的女将。她说：“我永远记得她们如何影响了我对女足的看法。”有一天，我们相约在晚上见面，精心挑选出这件薄荷绿上衣，在墨黑色舒适夹克和合成革短裙的衬托下，尽显清新醒目风范。
摄影：Elliot James Kennedy
造型：Coco Mell
采访：Grace Gordon