Nike 足球风尚录：Nicole

“又飒又美的足球女孩。”Nicole Chui 在电子邮件中这样向我们概括自己的个人风格。看到这句话的瞬间，我们就知道她是我们想见的人。



Nicole 从小就在香港踢足球，搬到伦敦后，她通过杂志文化重新点燃了对足球的热爱。如今，Nicole 发现，从她的艺术创作、个性穿搭，到她参与创建的草根球队和多元社群，运动在生活的方方面面激励着她。