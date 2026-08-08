Nike 足球风尚录：Nicole
文化
Nicole 拥有源源不断的创意，从她带领的草根足球队，到她大胆张扬的艺术实践和个人风格，无不展现出她非凡的创造力。
“型由心生”系列旨在记录⼀群⽤⾃⼰个性化表达，输出观点，掀起创意浪潮的型⼈。
“又飒又美的足球女孩。”Nicole Chui 在电子邮件中这样向我们概括自己的个人风格。看到这句话的瞬间，我们就知道她是我们想见的人。
Nicole 从小就在香港踢足球，搬到伦敦后，她通过杂志文化重新点燃了对足球的热爱。如今，Nicole 发现，从她的艺术创作、个性穿搭，到她参与创建的草根球队和多元社群，运动在生活的方方面面激励着她。
“有人形容我的造型像‘时刻准备上场打球’似的。我的穿搭总会不经意地融入运动元素。”Nicole 表示。这位刺绣艺术家喜欢用明亮的色彩和别具一格的纹理质感来玩转混搭。
Nicole 的公寓位于东伦敦，她经常光顾附近的一家毛线坊，我们与她相约在那里见面，用 Nike 全新国家队系列打造个性型潮范。向下滚动，看她如何巧妙融合足球装备与个人衣橱中的挚爱单品。
创意无限
“我的[刺绣艺术]率性张扬，独树一帜，与我喜欢的穿搭和谐相融。紫色的荷兰队球衣是我的最爱，配上我的橙色长裤，便打造出我一贯的球衣造型，这种配色和我的风格的确很搭。”
“从细微处入手，从影响你的朋友开始，在此基础上不断扩展。如果你为一些重要的事情开辟了道路，人们自然会跟上你的脚步。”
Nicole
创意人、刺绣艺术家兼 Baesianz FC 联合创始人
放眼全球
“香港通常不参加[全球锦标赛]，因此我没有特别热爱的球队。对我来说，穿什么球衣取决于我搭配的整体造型，这是为了顺应配色方案，或营造我想要的感觉。”
时尚机能范
“我喜欢背带裤加短裙的搭配，因为这可以融合不同的纹理质感。毫不夸张地说，这套造型妙趣横生，反映出我在 Baesianz FC 时时刻刻都能感受到的愉悦心情。”
摄影：埃利奥特·詹姆斯·肯尼迪 (Elliot James Kennedy)
造型：科科·梅尔 (Coco Mell)
采访：格雷丝·戈登 (Grace Gordon)