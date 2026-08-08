生活中约三分之一的时间，都该在优质的恢复性睡眠中度过。但如果你同大多数人一样轻视睡眠，就无法真正享受它的好处。加州大学洛杉矶分校医学副教授 Jennifer Martin 博士说：“优质睡眠不仅能够帮你保持整体健康，还有助于你提高运动表现，做出更明智的饮食选择，让你更具竞争优势。”