如何获得优质睡眠，助力运动表现？
训练
遵循这五个专家指导，让你醒来精神焕发，更具竞争优势。
最近更新：2021年5月28日
生活中约三分之一的时间，都该在优质的恢复性睡眠中度过。但如果你同大多数人一样轻视睡眠，就无法真正享受它的好处。加州大学洛杉矶分校医学副教授 Jennifer Martin 博士说：“优质睡眠不仅能够帮你保持整体健康，还有助于你提高运动表现，做出更明智的饮食选择，让你更具竞争优势。”
Martin 博士表示，科学睡眠让患者、医生和运动员在每天起床时都能精神焕发。这令他们身心舒畅，更快恢复体力，并最终过上更健康的生活。以下是 Martin 博士的 5 个基本指南，让你可以获得优质睡眠。
- 重视睡眠
从生物学的角度来说，大多数成年人每晚至少要睡足 7 个小时才能恢复最佳状态。如果你想获得充足睡眠，就请把它当作会议及家庭责任一样重要的事情。并将睡眠安排进每天的日程计划，不要让任何人占用睡眠的时间。
- 跟随自己的节奏
不是每个人都能在早晨 5 点就精神焕发，也不是每个人都喜欢熬夜。与其违背不如顺应。你可以按照自己的生物钟来安排日常生活，比如不习惯早起的话，就可以将更重要的工作或训练计划安排到下午。
- 保持规律
在周末补觉可能会打乱你的生物钟，让你在星期一早晨产生“时差反应”。如果你每天在同一时间睡觉和起床，醒来时就会更轻松，并感到活力满满。保持规律的睡眠时间，让你的生物钟更加精准。
- 营造睡眠氛围
温馨宁静的卧室可以帮助你更快入睡，并且睡得更香。你可以保持房间安静、凉爽、黑暗，让身体完全放松；也可以清理杂物，远离电子产品以及一切与工作相关的物品，让压力真正释放。
- 切勿勉强
如果你入睡困难，可以在睡觉前抽出片刻清空思绪，进行冥想。具体步骤如下：坐在床边，闭上眼睛，将手轻放在大腿上。接下来转移注意力，感受放在地板上的双脚和放在腿上的双手。就这样安静地坐着，看看情况如何。如果还是没有倦意的话怎么办？你可以走到另一个房间，读书、叠衣服或整理文件，做任何能够让你平静下来的事，不再想着难以入睡的烦恼。当你开始感到困倦时，再回到床上。