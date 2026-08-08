颠覆音乐界和模特界的新势力
文化
19 岁的汤姆·奥斯汀（Tom Austin）和迪芭·赫克马特（Deba Hekmat）在各自的领域不断突破创新，演绎不一样的新生代。
“云端聚会”突破空间的限制，即便我们相隔遥远，也无法阻止我们与世界紧密联系。来和我们拍摄型录的伙伴们，一起探寻团结一心在当下的意义。
对迪芭·赫克马特和她的伙伴汤姆·奥斯汀来说，每分每秒都很重要。
这两名青少年创意人分别是模特和音乐人，他们表示，在隔离期间，他们为种族主义和社会改革发声，虽然不太容易，但同时也推动了自己的事业向前发展。他们希望将来能够说，自己好好利用了这段时间，产生些影响。
汤姆来自距伦敦北方车程一个小时的小镇，他是一名说唱歌手，艺名是尼科B（Niko B）。他说：“我不想回头一看，‘耶，发现我这三个月无所事事，而且还真的啥都没干’，所以居家隔离期间，我就是在卧室里尝试做很多新鲜事。我喜欢创新，做一些 5 分钟前都还不存在的东西。”
带来千万流量的两首热门单曲，就是汤姆在这段时间里创作的。同时，迪芭也在开拓她模特和社运的生涯。她通过 Instagram 加入了一家模特经纪公司，且经营的平台日益壮大，她利用这个平台打破创意行业过时的审美标准。她来自库尔德斯坦，现居伦敦，经常在 Instagram 上和同龄人讨论他们这代人面临的各种问题。
迪芭说：“为种族主义和平等发声并不容易，但这些问题非常重要，甚至不可或缺，我对自己坚信的事总是直言不讳，但过去几个月事态已经上升到另一个层面。”
这对组合最初是在 Instagram 上认识的，他们对各种创造性的追求，是不被归类和受任何传统限制的。改变世界、支持他人时会受到怎样的攻击？新生代如何应对挑战？一起来聆听他们的心声。
就像这段时间里大家联系的方式一样，你们俩是通过社交媒体认识的，对吧？
汤姆：我们俩有个共同的朋友，我心想：“她很有个性。”于是就关注了她，但我又快速取消关注，然后再关注回来，好让她注意到我。开始没有效果，我又试了 5 到 10 次以上。应该是在第 11 次她终于回应了，然后我们就渐渐熟起来。
迪芭：现在我俩成了好伙伴。
这个时代也是这样，你们只有 19 岁，却已经参与了这么多不同的项目。你们如何看待自己的工作？
迪芭：首先，也是最重要的，我是个模特，我做模特该做的工作。过去几年我在这个行业渐渐获得了话语权，又创建了一个平台，在行业内支持年轻的女性有色人种和像我一样的年轻人，希望模特行业发展得更多元且健全。
汤姆：音乐对我来说绝对是最重要的。但通过音乐，我也可以接触到相关的创意领域。比如，我自导了一部音乐视频。除了负责做音乐，还身兼摄影。之后我要安排拍摄封面照片，可能还会自己设计那段视频里要穿的特殊服装。我就像开启了一扇扇创意之门，大胆闯进去。音乐、摄影、时尚……我讨厌“时尚”这个词……其实就是服装。我敢于尝试任何事情。
迪芭，你作为一名中东女性，争取话语权的历程是怎样的？
迪芭：我站出来行动最主要的原因是，在我成长的过程中，网上没有任何库尔德人或中东人为我们发声。不只是我，还有很多朋友也认为没有人站出来支持自己，去挑战传统。这真的很令人沮丧，因为我们都是年轻的女孩，却受传统西方审美观念的束缚，我们的社会以金发碧眼为美，这本身就莫名其妙。这是一种不正常的观念，没有任何意义。
所以行业需要多样化的审美。目前行业内审美已经有多元化的趋势，但只在模特和演员群体。下一步希望渗入到制作团队。幕后团队依然以白人为主。如果前台有 12 个黑人模特，但所有制作和幕后团队都是白人的天下，这样的进步有什么意义呢？真正的改变不能只做表面功夫。那就应该公平地接纳所有人。
你们各自为了改变行业内的观念所付出的行动，都得到了怎样的回应？
汤姆：我的音乐用食物来比喻，就很像英国特产的马麦酱。有的人喜欢，有的人讨厌。有些人可能会问：“这能叫做音乐？带我回到过去，现在的音乐怎么这样？”也有人会说：“太天才了吧，听起来好像什么都没有。”好吧，听起来好像什么都没有。有些人认为我的音乐积极向上，有些人的评论却恰恰相反。这完全取决于他们自己的理解。我的音乐为他们提供了一个很棒的话题。我喜欢听取人们的看法。因为能让他们自己决定我的音乐对他们的意义。
迪芭：各种回应都有。有很多年轻女孩对我说，“非常感谢你。”我觉得这很美好。对我来说，这就是我努力做出改变的原因。
汤姆：没错，迪芭很喜欢帮助别人。她经常对我说，“我小的时候，希望有更多人为我这样的人发声，或者有爆炸头、浓眉毛或其他各种女孩出来打破陈规。”然后她会给我看一些女孩的评论或信息，甚至有女孩回应，“我总是因为眉毛浓密而被人指指点点，是你让我欣然接受这样的自己。”这太不可思议了。迪芭帮助别人接纳了自己。
迪芭：哪怕能再帮助一个女孩接纳自己本来的样子，对我来说都很美妙。这不仅因为我的外表，还因为我的血统，我之前每天都会被人称作恐怖分子，过去常被人叫作大猩猩或楚巴卡（注：《星球大战》中一个体型高大、身披毛发的战士）。被这样称呼内心真的很痛苦，我只不过是手臂毛发比较旺盛就给我安上这些可怕的称呼。但现在我希望看到女孩们展现出自己强大的一面，去面对这些恶意。
你们认为你们这代人能够广泛地与人交流的原因是什么？
汤姆：我想是因为社交媒体的力量。以前，我爸爸要想让 100 个人看到一件东西，他就得打印 1 千张海报，四处奔走，把它们全部张贴起来。而现在，我可以随时发布一个故事，一个事件，任何人都可以发布 Instagram 故事或者其他内容。5 分钟之内，就会有 5 千人看到它。你明白我的意思吗？通过社交媒体获得的机会、开启的领域以及带来的改变，多到令人难以置信。
迪芭：是的，这真的很神奇。社交媒体是个奇怪的东西。你可以极尽所能地利用它，利用社交媒体赚钱、传播信息或帮助别人，也可以陷入社交媒体的深坑自我毁灭。这都关乎你的选择，问问自己：“我为什么要用手机？我能从中得到什么呢？”
如果社交媒体能够鼓励你改变，鼓励自我教育，就达到了我们的目的。我不想在社交媒体上没完没了地滚动屏幕，为自己的外貌、生活方式、有多少钱或为自己所没有的而自怜自艾。
如果你时常上网，最好针对某些事展开有意义对话，而不是不停地看手机，过多地沉迷无意义的信息。
除了在社交媒体，人们渴望改变和颠覆现状，不管这种渴望源于何处，人们都愿意倾听。你认为这是为什么？
迪芭：我认为我们这代人虽然不至厌倦现状，但在某种程度上我们已经受够了，这取决于我们是否要站出来发声。你明白我的意思吗？我们这代人有望开启变革。
你可以看到这些白人孩子和父母沟通起来极其困难，父母完全不认同他们的观点。我们看过很多类似的视频，这些孩子和他们的父母交谈，然后为这类事情开始争论。但我们需要这样，我们需要一些挫折。
我对自己坚信的事总是大胆直言，尤其是关于平等和种族问题。但过去几个月事态已经上升到另一个层面。其中一个原因是我们都处于封闭的空间。所以当你积聚愤怒无处发泄时，必须把它们释放到某个地方。
最后，除了每天与数百万人交流之外，你们如何在彼此身上获得支持和合力？
汤姆：我每创作出一个作品都会马上分享给迪芭，我特别重视她的意见。这也会反过来鼓励我。因为当你创作出了一个作品，就会期待着把它展示给别人，对吧？不只你会欣赏它，更想分享出去。
迪芭：我们两个截然不同，我们都有自己的创意。我做得很出色，也会激励他前进。我看到他得到新工作或其他机会，会称赞他：“干得好，太棒了。”然后我也会努力提升自己。我觉得他是个激励人去奋斗的人。汤姆给了我很多动力。我们能够互相激励着前进，特别美好。
汤姆：你这么说我很开心。
发布时间：2020 年 7 月