对迪芭·赫克马特和她的伙伴汤姆·奥斯汀来说，每分每秒都很重要。

这两名青少年创意人分别是模特和音乐人，他们表示，在隔离期间，他们为种族主义和社会改革发声，虽然不太容易，但同时也推动了自己的事业向前发展。他们希望将来能够说，自己好好利用了这段时间，产生些影响。

汤姆来自距伦敦北方车程一个小时的小镇，他是一名说唱歌手，艺名是尼科B（Niko B）。他说：“我不想回头一看，‘耶，发现我这三个月无所事事，而且还真的啥都没干’，所以居家隔离期间，我就是在卧室里尝试做很多新鲜事。我喜欢创新，做一些 5 分钟前都还不存在的东西。”

带来千万流量的两首热门单曲，就是汤姆在这段时间里创作的。同时，迪芭也在开拓她模特和社运的生涯。她通过 Instagram 加入了一家模特经纪公司，且经营的平台日益壮大，她利用这个平台打破创意行业过时的审美标准。她来自库尔德斯坦，现居伦敦，经常在 Instagram 上和同龄人讨论他们这代人面临的各种问题。

迪芭说：“为种族主义和平等发声并不容易，但这些问题非常重要，甚至不可或缺，我对自己坚信的事总是直言不讳，但过去几个月事态已经上升到另一个层面。”

这对组合最初是在 Instagram 上认识的，他们对各种创造性的追求，是不被归类和受任何传统限制的。改变世界、支持他人时会受到怎样的攻击？新生代如何应对挑战？一起来聆听他们的心声。