志同道合：竞走人生
社群
这支危地马拉竞走队，使竞走这项运动成为国家认同的一部分。
“志同道合”系列记录不同的运动团体、运动人如何在一支队伍里拧成团，勇往直前。
说到得克萨斯州，你大概会想到美式橄榄球；说到巴西，你应该会想到足球；而说到危地马拉，竞走运动就是不可忽视的存在。自埃里克·巴隆多（Erick Barrondo）在 2012 年伦敦奥运会上斩获 20 公里竞走项目的银牌，这也是危地马拉历史上的首枚奥运奖牌，竞走运动从此在危地马拉掀起了一股热潮。从这一重要时刻开始，国民纷纷意识到，年轻人可以通过这项运动提升自我、成就更好的未来。
从左至右：艾尼尔·波普（Abner Pop）、佐伊·鲁伊斯（Zoe Ruiz）、戴安娜·鲁伊斯（Diana Ruiz）、埃斯梅拉达·蒂尔（Esmeralda Tiul）、帕梅拉·鲁伊斯（Pamela Ruiz）
竞走项目的规则很简单。正确的技巧是要始终保持一只脚与地面接触且前腿始终保持伸直状态，尽可能快地从起点线走到终点线。该项目要求手臂和臀部保持同步，因此，运动员不得不为了追求速度而出现双脚离地“腾空”的现象。在外行人看来，这样的动作也许有些奇怪，但对许多危地马拉人而言，这种扭动髋部的动作做起来很自然，因为他们是跳着梅伦格舞长大的。事实上，有人认为竞走就像跳 20、30 或 50 公里的梅伦格舞。
从左至右：Yasuri Palacios、María Peinado、Pedro López、José Oliva、Lisbeth López
从左至右：Abner Pop、Pamela Ruiz、Juan Coy
从左至右：亚苏里·帕拉西奥斯（Yasuri Palacios）、玛丽亚·佩纳多（María Peinado）、佩德罗·洛佩兹（Pedro López）、何塞·奥利瓦（José Oliva）、莉丝贝丝·洛佩斯（Lisbeth López）
从左至右：艾尼尔·波普（Abner Pop）、帕梅拉·鲁伊斯（Pamela Ruiz）、胡安·科伊（Juan Coy）
在埃里克·巴隆多赢得奖牌之前，竞走（西班牙语：marcha）在危地马拉主要是军队的训练项目。因此，当时的国民认为竞走是战争、内乱和恐慌的代名词。如今，该国培养了数支竞走队，其中一些队员年仅 6 岁，而有许多来自工薪阶层社区，50% 的危地马拉人生活在贫困之中。人们的看法已经发生了彻底转变，竞走可以带来希望，引领人们走向美好的未来。
在获得 2020 年东京奥运会参赛资格的 24 名危地马拉运动员中，有 9 名运动员参加的是竞走项目，说竞走是该国的国民运动也不为过。在巴隆多长达 10 年的竞走职业生涯中，危地马拉政府投入近 800 万危地马拉格查尔，作为其训练和赞助经费，折合美元约 100 万。许多年轻的竞走运动员每个月都会获得奖金，用于补贴教育和生活支出。危地马拉人认为竞走是通向美好未来的机会，是逐步打破贫困循环的方向。
许多竞走运动员在危地马拉市的街道上开展训练。从左至右：胡安·奥尔蒂斯（Juan Ortíz）、格兰迪·特乐特（Glendy Teletor）、亚苏里·帕拉西奥斯（Yasuri Palacios）、雅克林·特乐特（Yaquelin Teletor）、莉丝贝丝·洛佩兹（Lisbeth López）、玛丽亚·佩纳多（Maria Peinado）
除了能带来希望并保持健康的体魄，竞走相比其他许多运动项目参与门槛更低，也更容易开展。它通过独特的方式，将一代又一代危地马拉家庭、朋友和邻居凝聚在一起，而这只有团队运动才能做到。尽管竞走看起来像是一项个人运动，但它往往要在团队环境中开展，这对于体验并最终在运动中取得成功至关重要。有时，训练的里程长达 30 公里，而这些训练的时间都是在队友的陪伴下度过的，因此，队友之间逐渐变得像家人一样。我们影片中介绍的竞走队队员拥有不同背景，年龄跨度大，从 6 至 25 岁的队员都有，且来自不同阶层。无论来自何方，他们对这项运动的热爱，以及愿意始终脚踏实地奋斗的决心，让他们走到了一起。
[左] 从左至右：Yaquelin Teletor、Gaby Sica、María González、Katherine Marroquín、María Peinado、Lisbeth López、Yasuri Palacios、Glendy Teletor、Sergio Perez、Bryan Matías、Pedro López、Juan Ortíz、José Oliva
[左图]从左至右：雅克林·特乐特、盖比·西卡、玛丽亚·冈萨雷斯、凯瑟琳·马罗昆、
玛丽亚·佩纳多、
莉丝贝丝·洛佩兹、亚苏里·帕拉西奥斯、格兰迪·特乐特、塞尔吉奥·佩雷斯、布莱恩·马蒂亚斯、佩德罗·洛佩兹、胡安·奥尔蒂斯、何塞·奥利瓦；[右图]左起顺时针：
凯瑟琳·马罗昆、
玛丽亚·冈萨雷斯、塞尔吉奥·佩雷斯、盖比·西卡、何塞·奥利瓦、罗宁·奥尔蒂斯、
胡安·奥尔蒂斯、
莉丝贝丝·洛佩兹、
佩德罗·洛佩兹、
雅克林·特乐特、布莱恩·马蒂亚斯、格兰·特乐特、玛丽亚·佩纳多、
亚苏里·帕拉西奥斯
左起顺时针：Katherine Marroquín、María González、Sergio Perez、Gaby Sica、José Oliva、Ronín Ortiz、Juan Ortíz、Lisbeth López、Pedro López、Yaquelin Teletor、Bryan Matías、Glendy Teletor、María Peinado、Yasuri Palacios
团队介绍
Juan Ortíz、José Oliva、Bryan Matías
Bryan Matías
胡安·奥尔蒂斯、何塞·奥利瓦、布莱恩·马蒂亚斯
布莱恩·马蒂亚斯
布莱恩·马蒂亚斯（Bryan Matías）：“参加比赛时，我能感受到为危地马拉荣誉而战的激情。这是与竞争对手激烈争夺奖牌的激情，为自己和祖国的未来而不懈奋斗的激情。”
布莱恩·马蒂亚斯，16 岁，2021 年泛美杯冠军
亚苏里·帕拉西奥斯（Yasuri Palacios）：“我想为我的国家创造历史，并向女孩和妇女证明，无论目标是大是小，都是可以实现的。”
亚苏里·帕拉西奥斯，21 岁，中北美洲及加勒比海锦标赛 (NACAC) 纪录保持者
雅克林·特乐特（Yaquelin Teletor）：“竞走让我有机会与不同的人互动，它改变了我对待生活的方式。当有人需要支持时，我们总是乐于提供帮助。当有新队友加入时，我会和他们分享我的经验。当队友需要提高成绩时，我会告诉他们：‘跟上我的步伐，我带你一起走得更快。’”
雅克林·特乐特，16 岁，2021 年泛美杯铜牌得主
佐伊·鲁伊斯（Zoe Ruiz）：“我非常喜欢学习，也非常喜欢运动，因为和我叔叔一起训练。他们说我年龄太小了，因此我还没参加过比赛，但每次参加训练，我都觉得自己会赢。”
佐伊·鲁伊斯，6 岁，科班队里年纪最小的竞走运动员
艾尼尔·波普（Abner Pop）：“每场比赛都让我很兴奋，能够代表我的地区和国家参赛让我感到非常幸福。这是一种无上的光荣。我一直认为，每一滴汗水都让我离登上奥运领奖台更近一步。”
艾尼尔·波普，14 岁，中美洲银牌得主
格兰迪·特乐特（Glendy Teletor）：“机会总是留给有准备的人。梦想是永无止境的。”
格兰迪·特乐特，19 岁，已和妹妹雅克林·特乐特一起竞走 9 年
Lisbeth López
从左至右：Lisbeth López、Juan Ortíz
莉丝贝丝·洛佩兹
从左至右：莉丝贝丝·洛佩兹、胡安·奥尔蒂斯
胡安·奥尔蒂斯（Lisbeth López）：“参赛让我感到兴奋；环顾四周，看到人们在呐喊支持，我很激动，因为我代表的是国家和团队。竞走带给我如此纯粹的力量；为目标而奋斗，并努力扫除一切障碍。”
胡安·奥尔蒂斯，15 岁，中北美洲及加勒比海锦标赛 (NACAC) 银牌得主
佩德罗·洛佩兹（Pedro López）：“关于竞走，我最喜欢的一点是，团队不仅仅是一个团队，而是一个大家庭。我并不认为训练只是一项运动，它是我每天都需要做的工作。”
佩德罗·洛佩兹，20 岁，中北美洲及加勒比海锦标赛 (NACAC) 金牌得主
Ronín Ortiz
从左至右：Ronín Ortiz、Mirna Ortiz
罗宁·奥尔蒂斯
从左至右：罗宁·奥尔蒂斯、米尔娜·奥尔蒂斯
罗宁·奥尔蒂斯（Ronín Ortiz）：“我喜欢让妈妈来看我训练，因为想让她看到，多亏了她和其他家人的榜样，我也投身到了竞走运动中。我的妈妈和埃里克·巴隆多（Erick Barrondo），以及我的表哥表姐都已经是职业选手了。我从小就去田径场，一直都很喜欢观察家人是如何训练的。虽然我才刚开始训练，但我很欣慰能与这项运动结缘已久。”
罗宁·奥尔蒂斯，13 岁，奥运选手米尔娜·奥尔蒂斯（Mirna Ortiz）的儿子，第一年参加竞走运动
加比·西卡（Gabby Sica）：“在开始竞走之前，我没有什么远大的理想。但竞走运动让我发现了自己真正想要的东西。在我加入竞走和这个社群前，我很容易受别人的影响改变自己的想法，但现在我对自己想要成为什么样的人更加坚定了。”
加比·西卡，11 岁，竞走新手
胡安·奥尔蒂斯（Juan Ortíz）：“危地马拉的足球不太行，然后我意识到，我可以在竞走项目发光发热。而且那时，我的阿姨和表哥刚参加完奥运会回来，这给了我很大的鼓舞。臀部动作对我来说还有一点难，但这项运动就刻在我的基因里，是我的使命所在。”
胡安·奥尔蒂斯，15 岁，原足球运动员，后转为竞走运动员
从左至右：亚苏里·帕拉西奥斯、何塞·奥利瓦、玛丽亚·佩纳多、莉丝贝特·洛佩斯、佩德罗·洛佩斯
文字：Julio Serrano Echeverría；摄影：Juan Brenner；摄像：Juan Brenner、Paolo Giron