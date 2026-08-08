在埃里克·巴隆多赢得奖牌之前，竞走（西班牙语：marcha）在危地马拉主要是军队的训练项目。因此，当时的国民认为竞走是战争、内乱和恐慌的代名词。如今，该国培养了数支竞走队，其中一些队员年仅 6 岁，而有许多来自工薪阶层社区，50% 的危地马拉人生活在贫困之中。人们的看法已经发生了彻底转变，竞走可以带来希望，引领人们走向美好的未来。

在获得 2020 年东京奥运会参赛资格的 24 名危地马拉运动员中，有 9 名运动员参加的是竞走项目，说竞走是该国的国民运动也不为过。在巴隆多长达 10 年的竞走职业生涯中，危地马拉政府投入近 800 万危地马拉格查尔，作为其训练和赞助经费，折合美元约 100 万。许多年轻的竞走运动员每个月都会获得奖金，用于补贴教育和生活支出。危地马拉人认为竞走是通向美好未来的机会，是逐步打破贫困循环的方向。