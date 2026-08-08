我该如何与偏心的教练相处？
训练
一位不受教练重视的年轻游泳运动员向北卡罗来纳大学的考特尼·班格（Courtney Banghart）教练寻求指导。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：我们最近搬家，所以我去了新的高中就读，有了新的游泳教练。在以前的学校，我和教练相处得很好，大家也非常有团队精神。但在新学校，情况发生了改变。我的队友当然都很好，而且也在努力地照顾我的感受，让我不至于像个初来乍到的笨拙女孩。我在以前的学校能感受到家一般的温暖，因为大家从初中就认识，但在这里，我却没有这种感觉。我的问题还和我的教练有关。我感觉她毫不掩饰地忽略我，就好像是她有看好的游泳运动员，而我不是她的人选。虽然我不像在以前的学校那样是排名前三的游泳选手，但我的表现也不错，而且我还能做得更好。可是……我真应该一个人面对吗？
被忽视的感觉来得太突然
16 岁游泳运动员
A：事实上，我们当教练的 100% 会有偏爱的运动员。
值得庆幸的是，你完全有可能成为受教练偏爱的运动员。
不得不承认，我自己也并非一直都是受教练偏爱的运动员。初中那几年，我有时输了比赛会发脾气。有几次在网球比赛中，我因为没接住球，就把球拍扔了。任何一个心智正常的教练都不会赞赏这样的行为。但后来，随着我适应了自己的角色，我开始认识到，对教练而言，我的价值并不仅限于我在场上的表现。对团队的整体贡献才能真正体现我的价值。
我理解这目前对你来说是个难关。因为你不了解你们团队的结构、特有的语言和习惯，所以你才觉得难。你怀念那种像家一样的感觉。我知道融入新环境有多难，我对此有亲身体会。在高中篮球校队时，我曾三次获得年度最佳球员的称号，但后来我进了达特茅斯学院校队，头一年，我感觉就像重新开始一样。我必须要让我的新团队知道“我非常努力，我充满热情和能量，我也乐意帮助你们”。一个月后，她们的反应就像是“好吧，我们接受你了”。你要融入新团队，也得经历这个过程。
那你如何才能作出团队贡献并顺利地融入团队呢？你可以鼓舞他人、积极心态学习、保持热情并在某个角色里做到最好。这不仅会增进你与队友的关系，还可能会让你在教练“最爱”运动员名单中占有一席之地。
只要一个运动员为营造积极正面的团队文化，而作出贡献并帮助我赢得比赛，他就会出现在我的“最爱”运动员名单上。如果你上篮一直都很吃力，那么你在练习结束后留下来完成 10 次上篮，我就会看到你的努力。只要球员全力以赴，我都能看得见。他们如何对待自己的队友，谁会去击掌给别人鼓励，我也都看在眼里。我还知道谁是最后一个上大巴车的。请永远不要做最后上车的那个人。但毫不夸张地说，一个团队的成功很大程度上取决于团队成员协同合作的能力。
你可能还需要一点时间，才能完全融入新团队。要有耐心。如何应对这样的挑战完全取决于你的态度。如果是我遇到了这样的挑战，我会思考：“我准备如何应对这次挑战，又准备怎样落实计划？”我知道并不是每个人都会自然而然地有这样的态度。我指导过的很多球员在加入球队时带着一种消极的心态，他们心里想的是：“我不要打球，我永远都不要打球”。然后我就告诉他们：“这不是我的现实境遇，而是你的现实境遇，你的人生由你来走。”所以，如果你在练习时带着没人喜欢我的想法，那么这可能会成真。
只要你想把消极的经历转变为积极的经历，你完全拥有这样的能力可以做到。积极拥抱新机遇，而不要设想一切都对你不利。在新团队中，你会塑造一个全新的自己。你可以把注意力放在新的项目或学习新的游泳姿势上，下定决心提升自己的速度，甚至是告别上一个团队中的自己，以全新面貌示人。
有能力改写现实的是你，而不是教练。你企图向外界寻求认可，但现在你看到了，这样的认可是靠不住的。内心的力量才是最可靠的支柱，能够陪伴你度过整个运动生涯。
如果我问你谁是最支持你的人？或谁对你最好？你可能会说是你的妈妈或最好的朋友。那么我就要继续问为什么这个人不是你？为什么你不是最支持自己的人？为什么你不是对自己最好的人？这两个问题都很简单，但却是非常重要的一课，要学会并不容易。你值得被善待，让人欣慰的是日子还长，你还有大把时间好好对待自己。
成为你自己最爱的运动员，相信你能做到。
考特尼·班格教练
班格是北卡罗来纳大学女子篮球队主教练。此前，在普林斯顿大学担任主教练，曾被评为 2015 年奈史密斯全国年度最佳教练，并担任了 2017 年美国 23 岁以下女子篮球国家队助理教练。班格曾是达特茅斯学院的主力队员，她创下的常春藤联盟职业生涯三分球纪录至今未被打破。此外，班格还是女子篮球教练协会理事会和全国大学体育协会（National Collegiate Athletic Association）女子篮球监管委员会的成员。
插画：Harrison Freeman