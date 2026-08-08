只要一个运动员为营造积极正面的团队文化，而作出贡献并帮助我赢得比赛，他就会出现在我的“最爱”运动员名单上。如果你上篮一直都很吃力，那么你在练习结束后留下来完成 10 次上篮，我就会看到你的努力。只要球员全力以赴，我都能看得见。他们如何对待自己的队友，谁会去击掌给别人鼓励，我也都看在眼里。我还知道谁是最后一个上大巴车的。请永远不要做最后上车的那个人。但毫不夸张地说，一个团队的成功很大程度上取决于团队成员协同合作的能力。

你可能还需要一点时间，才能完全融入新团队。要有耐心。如何应对这样的挑战完全取决于你的态度。如果是我遇到了这样的挑战，我会思考：“我准备如何应对这次挑战，又准备怎样落实计划？”我知道并不是每个人都会自然而然地有这样的态度。我指导过的很多球员在加入球队时带着一种消极的心态，他们心里想的是：“我不要打球，我永远都不要打球”。然后我就告诉他们：“这不是我的现实境遇，而是你的现实境遇，你的人生由你来走。”所以，如果你在练习时带着没人喜欢我的想法，那么这可能会成真。

只要你想把消极的经历转变为积极的经历，你完全拥有这样的能力可以做到。积极拥抱新机遇，而不要设想一切都对你不利。在新团队中，你会塑造一个全新的自己。你可以把注意力放在新的项目或学习新的游泳姿势上，下定决心提升自己的速度，甚至是告别上一个团队中的自己，以全新面貌示人。