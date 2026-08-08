她们在海南，乘风破浪
社群
自由奔放的女孩从冲浪运动中汲取力量，无畏打破传统观念。
跟随“志同道合”系列节目，了解不同的运动团体、运动⼈如何在⼀⽀队伍⾥拧成团，勇往直前。
暴风雨席卷的一天，南海海面掀起惊涛骇浪，刘丹正带领着一群女冲浪手乘风破浪，大展英姿。这群女冲浪手正是在刘丹的鼓励下来到热带天堂海南，满怀热情地投身于冲浪运动。“和我一起冲浪的女孩，都不仅仅是在学习冲浪。”刘丹说，“我所传授的内容有助于治愈身心，重振精神。”她现年 34岁，此前是一名专业芭蕾舞演员。2007 年，刘丹移居海南，将芭杠换成了冲浪板，成为中国第一位也是当时唯一一位职业女冲浪手。
刘丹在等待海浪涌来。
从那时起，许多变化逐渐产生，而这很大程度上要归功于刘丹。她传授的内容激励了更多女性冲浪者抛下都市白领工作，在海南过上属于自己的生活。虽然在当下社会环境中，选择这样的生活方式并非易事，但在刘丹的影响下，许多女性选择突破长期以来强调稳定工作、婚姻和家庭的社会观念，来展露事业上的野心，并坚持投身于自己所热爱的运动之中。
这群冲浪女孩，各有各的故事：34 岁的黄小咪在一次海南度假中改变了人生规划，选择了留在岛上开一家冲浪酒吧；25 岁的李静雅搁置了成功的化妆品生意，变身为冲浪教练；26 岁的万宝通过社交媒体接触到冲浪之后，深受感染也来到海南；27 岁的悠悠在大学毕业后打过各种零工，最终找到适合自己职业——冲浪教练； 28 岁的刘欢失恋后，在冲浪中找回了真正的自我。这群爱笑爱闹的冲浪女孩相聚一起，彼此鼓励支持，洒脱地抛弃过往，专注于纯粹的当下。
暴风骤雨中的冲浪训练结束之后，我们在后海湾的小咪冲浪吧和她们坐到一起，聊了聊社会话题、个人生活，和她们热爱的大海。
刘丹（左）在陆地上指点李静雅。
刘丹，你的执教风格是什么样的？
刘丹：我们会聊很多生活上的事。我不只是在教学员怎么上冲浪板。我会认真去了解她们为什么要来这里，为什么要学习冲浪，她们希望从中获得什么。因为我走到今天，冲浪对我的影响非常大。我学到的不仅是如何站到冲浪板上，还有为人处世之道。我希望与他人分享我在冲浪中所学到的这些东西。
刘丹，你的执教风格是什么样的？
刘丹：我们会聊很多生活上的事。我不只是在教学员怎么上冲浪板，我会认真地去了解她们为什么要来这里，为什么要学习冲浪以及希望从中获得什么。因为走到今天，冲浪对我的影响非常大。我学到的不仅是如何站到冲浪板上，还有为人处世之道。我希望与他人分享我在冲浪中所学到的这些东西。
万宝（左）与 悠悠在冲浪派对中欢笑。
冲浪教会了你什么？
冲浪教会了你什么？
刘丹：冲浪在某种程度上让我的生活变得简单起来，让现在的我懂得如何欣赏自己和他人。
小咪：因为每次冲浪的情形都不一样，所以你需要不断地克服恐惧。我之前不会游泳，所以在水里就会感到害怕而无法呼吸或睁开眼睛，但学习冲浪之后，我在生活中变得更勇敢了。
静雅：冲浪让我感到兴奋和自信。当我赶上一个浪头时，我觉得自己就是女王！它真的改变了我的人生轨迹。我今年 25 岁，也算事业有成，有车有房。但当我遇到刘丹时，我开始向往她的生活：内在的自信、灵魂上的无拘无束、无限的可能性。
刘丹：哇，太棒了，你已经过上你想要的生活了！
冲浪教会了你什么？
刘丹：冲浪在某种程度上让我的生活变得简单起来，让现在的我懂得如何欣赏自己和他人。
小咪：因为每次冲浪的情形都不一样，所以你需要不断地克服恐惧。我之前不会游泳，所以在水里就会感到害怕而无法呼吸或睁开眼睛，但学习冲浪之后，我在生活中变得更勇敢了。
静雅：冲浪让我感到兴奋和自信。当我赶上一个浪头时，我觉得自己就是女王！它真的改变了我的人生轨迹。我今年 25 岁，也算事业有成，有车有房。但当我遇到刘丹时，我开始向往她的生活：内在的自信、灵魂上的无拘无束、无限的可能性。
刘丹：哇，太棒了，你已经过上你想要的生活了！
从左到右：静雅、小咪、刘丹、陈珊
是什么让你与这里其他女孩建立了如此亲近的关系？
刘丹：因为这里的人观点都很相近。我们都是在海边长大的，就像姐妹一样，大海是我们共同的故乡。
小咪：没错！选择在这里生活的人，都是受到了同一种生活方式的启发，让我们摆脱了大都市的生活压力。
静雅：我一来就知道，想要加入这个团体，就必须要学会冲浪。
刘丹：你多虑了。就算你不会冲浪，你也是我们团体的一份子！
万宝：这个村子很小，所以我很快就结识了其他所有女孩。在不冲浪的日子里，我们白天一起晒太阳，听音乐；晚上一起吃烧烤，喝酒。节假日的时候，如果不回家，我们就会聚在一起庆祝。所以虽然没有家人在身边，但大家并不感到孤独。
刘丹：是的，我们就是一家人。过年的时候，每个人都会从家里带一个菜，聚在一起享用大餐。
悠悠：我们都喜欢冲浪，所以总是有话题可聊。每天我们在海里冲浪玩够了，就会回来一起喝酒。
刘丹：如果我们喝多了，还会互相搀扶着回家！
你们是如何与这里其他女孩建立这样亲近的关系的？
刘丹：因为这里的人观点都很相近。我们都是在海边长大的，就像姐妹一样，大海是我们共同的故乡。
小咪：没错！选择在这里生活的人，都是受到了同一种生活方式的启发，让我们摆脱了大都市的生活压力。
静雅：我一来就知道，想要加入这个团体，就必须要学会冲浪。
刘丹：你多虑了。就算你不会冲浪，你也是我们团体的一份子！
万宝：这个村子很小，所以我很快就结识了其他所有女孩。在不冲浪的日子里，我们白天一起晒太阳，听音乐；晚上一起吃烧烤，喝酒。节假日的时候，如果不回家，我们就会聚在一起庆祝。所以虽然没有家人在身边，但大家并不感到孤独。
刘丹：是的，我们就是一家人。过年的时候，每个人都会从家里带一个菜，聚在一起享用大餐。
悠悠：我们都喜欢冲浪，所以总是有话题可聊。每天我们在海里冲浪玩够了，就会回来一起喝酒。
刘丹：如果我们喝多了，还会互相搀扶着回家！
远离按部就班的生活是什么感觉？
刘丹：生活在大城市里时，你会面临无数压力和诱惑，因而不得不按照别人要求的方式去生活。但在这里，我们是一群自由的灵魂，想怎么过就怎么过，想怎么穿就怎么穿，想和谁出去玩就和谁出去玩。
小咪：我的家人一开始以为我在这里会过得很辛苦，因为这是个小地方。但后来他们认识到，只要我快乐健康，其他的都不重要。你在城市里确实可以赚到很多钱，但也承受巨大的压力。现在，我的一些朋友都非常羡慕和向往这里的生活。
万宝：我刚来这儿的时候，我和我妈吵架了。但多年后，她已经接受了我的生活方式。
悠悠：我十几岁的时候差点因车祸死亡，所以我的父母觉得我还能参与各种体育活动就是一种福气。只要我健健康康的，他们都会支持我。
远离按部就班的生活是什么感觉？
刘丹：生活在大城市里时，你会面临无数压力和诱惑，因而不得不按照别人要求的方式去生活。但在这里，我们是一群自由的灵魂，想怎么过就怎么过，想怎么穿就怎么穿，想和谁出去玩就和谁出去玩。
小咪：我的家人一开始以为我在这里会过得很辛苦，因为这是个小地方。但后来他们认识到，只要我快乐健康，其他的都不重要。你在城市里确实可以赚到很多钱，但也承受巨大的压力。现在，我的一些朋友都非常羡慕和向往这里的生活。
万宝：我刚来这儿的时候，我和我妈吵架了。但多年后，她已经接受了我的生活方式。
悠悠：我十几岁的时候差点因车祸死亡，所以我的父母觉得我还能参与各种体育活动就是一种福气。只要我健健康康的，他们都会支持我。
刘丹（左二）带领女队员进行冲浪前拉伸。
在中国做一个女冲浪手是什么体验？
刘丹：去追逐你自己的那一朵浪花，无论那对你而言意味着什么。对什么充满热情，就放手去做，别在社会规定好的游戏规则中打转。在如今的社会，越来越多的人开始渴望追逐自己的梦想，而不是去为别人的梦想铺路。
悠悠：冲浪让我们更加自信。对生活的热爱，能够让我们成为更好的人。
静雅：冲浪女孩自由自在，无拘无束。她们更关注自己内心的渴望，而不是无关紧要的外在因素。
换完衣服后，冲浪姐妹团来到了后海的渔港码头对面她们最喜欢的海鲜餐厅，补充刚消耗的热量。这个小团体非常有爱，聚餐时的嬉笑声甚至盖过了对面一群男人痛饮啤酒的吵嚷声。她们很热烈地谈论着上周末的八卦，笑得十分开怀，眼泪都顺着脸颊流下来。她们的大胆、独立和直言不讳，显然并不符合传统社会对女性的期待，但在这里，这群志同道合的冲浪女孩们找到了适合自己的位置。她们聚在一起，对自己所选择的生活有了更坚定的信念，同时欢迎更多女性摆脱城市生活的桎梏，抛开社会的固有期待，一同乘风破浪，无畏向前。
刘丹（左二）带领女队员进行冲浪前拉伸。
在中国做一个女冲浪手是什么体验？
刘丹：去追逐你自己的那一朵浪花，无论那对你而言意味着什么。对什么充满热情，就放手去做，别在社会规定好的游戏规则中打转。在如今的社会，越来越多的人开始渴望追逐自己的梦想，而不是去为别人的梦想铺路。
悠悠：冲浪让我们更加自信。对生活的热爱，能够让我们成为更好的人。
静雅：冲浪女孩自由自在，无拘无束。她们更关注自己内心的渴望，而不是无关紧要的外在因素。
换完衣服后，冲浪姐妹团来到了后海的渔港码头对面她们最喜欢的海鲜餐厅，补充刚消耗的热量。这个小团体非常有爱，聚餐时的嬉笑声甚至盖过了对面一群男人痛饮啤酒的吵嚷声。她们很热烈地谈论着上周末的八卦，笑得十分开怀，眼泪都顺着脸颊流下来。她们的大胆、独立和直言不讳，显然并不符合传统社会对女性的期待，但在这里，这群志同道合的冲浪女孩们找到了适合自己的位置。她们聚在一起，对自己所选择的生活有了更坚定的信念，同时欢迎更多女性摆脱城市生活的桎梏，抛开社会的固有期待，一同乘风破浪，无畏向前。
左：刘丹（左）和 陈珊。右：悠悠
后海村皇后湾
文字：Crystal Wilde
摄影：Yuyang Liu
发布时间：2020 年 10 月