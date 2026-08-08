KD10
无时不在 X 无所不在
KD10 伺机而动，全面出击。
KD10
每时每刻，伺机而攻，KD10 就像凯文·杜兰特自身那样——无所不在。分区设计的 Flyknit 提供优异透气和延展性，而 Nike Zoom Air 气垫则以出众回弹缓震助力双足的快速响应。
舒适贴合
轻质分区式的 Flyknit 构造，为更多区域提供优异的透气性、延展性和支撑性。
灵活锁定
非常规的超大鞋带系统包裹双足，为你的双足提供出众锁定感。
响应缓震
Nike Zoom Air 缓震配置可将能量回馈至双脚，造就非凡的灵敏响应性能。
“这双鞋创新、时尚且舒适，当我第一次穿上它时，感觉好像已经穿着它打过很多场比赛，像老朋友一样，默契十足。”——凯文·杜兰特
设计揭秘
致敬十载辉煌
凯文·杜兰特加入耐克大家族已有十年。随着他在场上场下的磨砺成长，他的战靴也在持续演变，并且他与耐克设计团队的合作也日益深入。
如今，从球鞋的概念构想到细节的执行，杜兰特都紧密参与，他专注于去提高自己的场上表现，并将自己独特的故事用各种颜色和图案放在球鞋上展现。“耐克成就了我的第十代签名鞋的演变……这一切就如梦想成真。”凯文·杜兰特说。
非凡舒适
创新、时尚、舒适，都是凯文·杜兰特用来形容 KD 10 的词汇。他说：“当我第一次穿上它的时候，感觉就像已经穿着它打过了很多场比赛。”那种柔软的脚感令人印象深刻，这正是具有出众延展性的 Flyknit 起的作用。而这一切都是凯文·杜兰特对自己第十双签名鞋的期望。
通过对 Flyknit 网织构造的深入改造，耐克设计师 Leo Chang（张传禧）和他的团队最终为这款球鞋创造出更舒适的贴合感，从而与KD的脚型相匹配——如同一双坚韧的袜子。
出众鞋带设计
在双足锁定方面，KD需要的不仅仅是 Flyknit 所带来的轻盈如袜般的支撑。因此，他和 Leo Chang 一起构思出了独特的鞋带系统去增强锁定。粗大醒目的鞋带，为凯文·杜兰特提供充溢饱满的裹足感。
“这是一种平衡美学，也是一种实用风格。” Leo Chang 说。有了在鞋带间那些亮眼的编织物，使得这款球鞋无论在场上还是场外，都格外令人期待。