凯文·杜兰特加入耐克大家族已有十年。随着他在场上场下的磨砺成长，他的战靴也在持续演变，并且他与耐克设计团队的合作也日益深入。

如今，从球鞋的概念构想到细节的执行，杜兰特都紧密参与，他专注于去提高自己的场上表现，并将自己独特的故事用各种颜色和图案放在球鞋上展现。“耐克成就了我的第十代签名鞋的演变……这一切就如梦想成真。”凯文·杜兰特说。