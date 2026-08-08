创新、时尚、舒适，都是凯文·杜兰特用来形容 KD 10 的词汇。他说：“当我第一次穿上它的时候，感觉就像已经穿着它打过了很多场比赛。”那种柔软的脚感令人印象深刻，这正是具有出众延展性的 Flyknit 起的作用。而这一切都是凯文·杜兰特对自己第十双签名鞋的期望。

通过对 Flyknit 网织构造的深入改造，耐克设计师 Leo Chang（张传禧）和他的团队最终为这款球鞋创造出更舒适的贴合感，从而与KD的脚型相匹配——如同一双坚韧的袜子。