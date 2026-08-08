KD 10

KD10

无时不在 X 无所不在

KD10 伺机而动，全面出击。

KD 10

KD10

每时每刻，伺机而攻，KD10 就像凯文·杜兰特自身那样——无所不在。分区设计的 Flyknit 提供优异透气和延展性，而 Nike Zoom Air 气垫则以出众回弹缓震助力双足的快速响应。

KD 10

舒适贴合

轻质分区式的 Flyknit 构造，为更多区域提供优异的透气性、延展性和支撑性。

KD 10

灵活锁定

非常规的超大鞋带系统包裹双足，为你的双足提供出众锁定感。

KD 10

响应缓震

Nike Zoom Air 缓震配置可将能量回馈至双脚，造就非凡的灵敏响应性能。

KD 10

“这双鞋创新、时尚且舒适，当我第一次穿上它时，感觉好像已经穿着它打过很多场比赛，像老朋友一样，默契十足。”——凯文·杜兰特

设计揭秘
致敬十载辉煌

凯文·杜兰特加入耐克大家族已有十年。随着他在场上场下的磨砺成长，他的战靴也在持续演变，并且他与耐克设计团队的合作也日益深入。
如今，从球鞋的概念构想到细节的执行，杜兰特都紧密参与，他专注于去提高自己的场上表现，并将自己独特的故事用各种颜色和图案放在球鞋上展现。“耐克成就了我的第十代签名鞋的演变……这一切就如梦想成真。”凯文·杜兰特说。

KD 10

非凡舒适

创新、时尚、舒适，都是凯文·杜兰特用来形容 KD 10 的词汇。他说：“当我第一次穿上它的时候，感觉就像已经穿着它打过了很多场比赛。”那种柔软的脚感令人印象深刻，这正是具有出众延展性的 Flyknit 起的作用。而这一切都是凯文·杜兰特对自己第十双签名鞋的期望。

通过对 Flyknit 网织构造的深入改造，耐克设计师 Leo Chang（张传禧）和他的团队最终为这款球鞋创造出更舒适的贴合感，从而与KD的脚型相匹配——如同一双坚韧的袜子。

KD 10

出众鞋带设计

在双足锁定方面，KD需要的不仅仅是 Flyknit 所带来的轻盈如袜般的支撑。因此，他和 Leo Chang 一起构思出了独特的鞋带系统去增强锁定。粗大醒目的鞋带，为凯文·杜兰特提供充溢饱满的裹足感。

“这是一种平衡美学，也是一种实用风格。” Leo Chang 说。有了在鞋带间那些亮眼的编织物，使得这款球鞋无论在场上还是场外，都格外令人期待。

KD 10