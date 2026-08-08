Nike Zoom KD 9
纵横全场
全掌 Zoom 缓震配置，支持全方位进攻
Nike Zoom KD 9
凯文·杜兰特总能在球场上突破防守，出手得分。杜兰特的第九代签名球鞋不仅能够带来犹如第二层肌肤的贴合感，还搭载了新设计的缓震配置，能够灵活适应他的每个动作。
迅速响应
搭载全掌 Nike Zoom Air 气垫单元，后跟处设计更为厚实，带来出色的缓冲保护，前足的设计相对轻薄，助力杜兰特做出迅速的急停跳投。
出众贴合
如肌肤般轻盈透气的 Flyknit为前足关键发力点提供出众贴合与强韧支持。
稳定支撑
交叉成型如网笼般锁定，为疾速切入的冲刺脚步提供优异裹感和动态支撑。
“这款球鞋非常贴合我的双脚，就像是为我的脚型专门打模定做的一样。这也是我想让每个穿上KD9的人都能体验的感受。你也会有量身定制的感觉。” —— 凯文·杜兰特
设计揭秘
艺术双雄
杜兰特系列签名球鞋的核心在于凯文·杜兰特和 Nike 球鞋设计师 Leo Chang （张传禧）不断的交流 —— 助力对方成就更好的自己。
持续优化
Leo Chang 在设计 KD 9 时遇到了很特别的挑战：杜兰特认为 KD 8 已无可挑剔。不过，就像杜兰特即便拥足以纵横全场的强大实力，仍然斗志昂扬、孜孜不倦地探索新打法那样，Leo Chang 深知他也可以持续升级进化自己的设计作品。成果也确实不负所望：创新 Flyknit 材质、独特 Zoom 缓震气垫，成为凯文·杜兰特当时最钟爱的一款鞋。
灵感来源大自然
凯文·杜兰特认为自己行云流水的球风与 Flyknit 材质的顺滑特质十分契合，因此特别请 Leo Chang 将此项科技应用于他的新款签名球鞋。Leo Chang 不仅满足了他的期待，还进一步设计成一种全新蜂窝结构。Leo Chang 表示这样的设计灵感源于大自然：“这是一种非常巧妙的几何形态，能够让穿着者行动自如，同时提供出色的稳定性和包裹性。”