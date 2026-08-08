轻质细长强韧的 Flyknit 提供给凯文·杜兰特所需的舒适度、支撑力以及透气性。Leo Chang 表示：“因为每一位球员的需求与感受都不同，杜兰特、科比、詹姆斯各自签名球鞋所使用的 Flyknit 材质也不尽相同。这一次对 KD11 鞋面的 FlyKnit 运用了更多毛绒，使穿着更加舒适贴合。在 Nike 篮球系列里，这也是以往对 FlyKnit 没有过的处理方式。”