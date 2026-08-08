KD11
即刻回弹，时刻应战
KD11 男子篮球鞋在响应灵敏的 Nike React 缓震泡棉内搭载了全掌 Nike Zoom Air 缓震气垫，助力凯文·杜兰特心无旁骛，倾其所有，不断追求卓越。
为执着追求而生
透气性支撑
轻质强韧的 Flyknit 材质在提供良好透气性的同时保持了结构强度，为你提供精确支撑。
灵敏响应
Nike React 缓震泡棉和全掌 Nike Zoom Air 缓震配置的结合，为每一个动作带来灵敏响应。
稳固锁定
橡胶杯状外底包裹着 Nike React 泡棉和 Nike Air Zoom 气垫，为快速切入提供稳定保障。
设计揭秘
在与凯文·杜兰特协同共事、设计球鞋的 11 年当中，Nike 球鞋设计师 Leo Chang（张传禧）年复一年地对全新鞋款做出调整，以求适应杜兰特日臻全面、变化莫测的比赛风格。在制作了18款不同的样品后，KD11 无疑成为 Leo Chang 当时最满意的作品之一。
不尽相同的 FLYKNIT 材质
轻质细长强韧的 Flyknit 提供给凯文·杜兰特所需的舒适度、支撑力以及透气性。Leo Chang 表示：“因为每一位球员的需求与感受都不同，杜兰特、科比、詹姆斯各自签名球鞋所使用的 Flyknit 材质也不尽相同。这一次对 KD11 鞋面的 FlyKnit 运用了更多毛绒，使穿着更加舒适贴合。在 Nike 篮球系列里，这也是以往对 FlyKnit 没有过的处理方式。”
全新缓震理念
为了同时满足杜兰特对舒适脚感和出众回弹性能的双重需求，Leo Chang 大胆地将 Nike React 缓震泡棉和 Nike Zoom Air 缓震气垫合二为一。这一前所未有的创作为 KD11 带来了无需磨合的美妙穿着体验。