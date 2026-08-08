在新版签名战靴设计中，勒布朗·詹姆斯希望能延续他在第12款签名战靴中发起的理念：消除冗余，精益求精。他在近期的休赛季也实践了这一追求：在不影响力量表现的前提下，大幅调整饮食结构和训练计划，从而达到体重下降。历经82场酣战的赛季，轻质感升级的 LeBron 13 结合轻盈步伐，助力缔造非凡。