LeBron 13
势不可挡，灵敏响应
LeBron 13 锐意升级轻质感、简约度和响应力。
LeBron 13
勒布朗·詹姆斯需要一款出众的战靴，为他强大的激战风格助力。这意味着需要兼具回弹缓震性能、锁定支撑效果和可靠防护表现，以应对赛场上的严酷考验。
灵活支撑
一体式靴筒采用透气网眼布材质，实现球袜般的非凡舒适感、灵活性和局部支撑效果，同时带来出众的锁定体验。
局部防护
鞋头、中足和鞋口采用 Hyperposite材料，在关键部位为勒布朗营造准确防护性能。
回弹缓震
四个轻薄 Nike Zoom Air 气垫缔造非凡回弹缓震性能，为勒布朗的步伐注入源源动力。
“我一直在努力提升比赛中各个方面的表现。对于战靴，我也给予同样高的要求。”—— 勒布朗·詹姆斯
设计揭秘
轻质感与简约度升级 —— 呈现勒布朗魅力
在新版签名战靴设计中，勒布朗·詹姆斯希望能延续他在第12款签名战靴中发起的理念：消除冗余，精益求精。他在近期的休赛季也实践了这一追求：在不影响力量表现的前提下，大幅调整饮食结构和训练计划，从而达到体重下降。历经82场酣战的赛季，轻质感升级的 LeBron 13 结合轻盈步伐，助力缔造非凡。
塑造自我
大多数人认为13是一个不祥的数字。但是，勒布朗从来不靠运气比赛。这个从俄亥俄州阿克伦市走出来的孩子，靠着勤奋和坚韧在篮球领域铸就霸王地位。这款设计在后侧添加中间划线的“XIII”图案，外底则融入“Akronite”元素，向勒布朗非凡的人生之旅献礼，同时以微妙的细节追根溯源，助力塑造自我命运。