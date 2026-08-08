LeBron 15
只为坚不可摧
搭载全新 BattleKnit 结构，结合 Max Air 气垫和 Zoom Air 气垫组合单元，助力你如勒布朗·詹姆斯般坚不可摧，自由驰骋于赛场每个位置。
LeBron 15
BattleKnit
BattleKnit 是一种专为勒布朗·詹姆斯量身定制的全新 Flyknit 科技， 提供弹性支撑、轻盈灵活和舒适贴合的穿着体验。
贴合锁定
完整的内靴结构提供了一个安全的、袜子般的贴合感。高弹力鞋领能够在你的脚踝周围提供灵活支撑，并可轻松穿戴与脱卸战靴。
Zoom 与 Max 组合单元
Nike 首次将 Zoom Air 和 Max Air 气垫组合单元运用于篮球战靴中，助力赛场上的你轻松着陆与快速移动。
设计揭秘
LeBron 15
Nike 设计师 Jason Petrie 与勒布朗·詹姆斯的合作时间已超过十年，两人可谓心有灵犀。在构思勒布朗第十五代战靴时，他们都想要创造出一种有闯劲、现代又不失经典的设计概念，如何稳中求进、如何突破升级两人也意见一致。在这里，Petrie 将为你阐述 LeBron 15 的细节之道。
勒布朗专享针织设计
在 Petrie 及其团队向勒布朗展示 Flyknit 的早期版本时，勒布朗就爱上了它。但这位“强力发电机”并不相信它能撑得起自己近 118 公斤的体重。他需要比这强度更高的版本。
因此，Nike 针织创新团队着手以全然颠覆的方式研发新的材质，希望让勒布朗在感受双足锁定的同时，还能运动自如，并在需要时得到响应。这些努力的成果，就是 BattleKnit。“在球鞋各部位实现我们想要的防护、弹性、贴合等不同性能，”Petrie 介绍道：“这是一个全面完整的体验。”
缓震系统巧妙碰撞
LeBron 15 搭载 Max Air 与 Nike Zoom Air 结合的缓震系统，为像勒布朗一样拥有惊人爆发力的球员助力。Petrie 说：“勒布朗热爱 Max Air，而两种缓震技术的结合将助他实现全速奔跑与跳跃，并在下落时保持有力；这样的组合还能将落地时的冲击力，转化为冲刺向前的推动力。它既能提供你期望从 Zoom Air 得到的一切，又能赋予你源自 Max Air 的舒适体验。”