在 Petrie 及其团队向勒布朗展示 Flyknit 的早期版本时，勒布朗就爱上了它。但这位“强力发电机”并不相信它能撑得起自己近 118 公斤的体重。他需要比这强度更高的版本。

因此，Nike 针织创新团队着手以全然颠覆的方式研发新的材质，希望让勒布朗在感受双足锁定的同时，还能运动自如，并在需要时得到响应。这些努力的成果，就是 BattleKnit。“在球鞋各部位实现我们想要的防护、弹性、贴合等不同性能，”Petrie 介绍道：“这是一个全面完整的体验。”