LeBron 16

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只待强者

LeBron 16 旨在塑造迅疾强劲的动态移动表现，是对詹皇本人能力的精准诠释。

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BattleKnit 2.0

BattleKnit 2.0 专为勒布朗匠心打造，也是 Nike 篮球鞋当时所采用的最强韧的针织材质之一，兼具出众灵活性和稳固强韧性，为激烈对抗与灵活多变提供有力保障。

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Max Air 结合 Zoom Air

经过革新的 LeBron 16 外底以全掌型 Max Air 气垫提供舒适缓震，结合嵌入式 Zoom Air 气垫，带来富有弹性的响应表现，连贯一体的结构设计赋予双足自然流畅的运动体验。

LeBron 16

牢固锁定，灵活自如

LeBron 16 采用灵活的鞋舌设计，方便穿脱，同时打造稳固锁定的效果和灵活的专属贴合感。

设计揭秘
LeBron 16

“LeBron 16 感觉很轻，轻到你会怀疑它耐不耐穿，”勒布朗·詹姆斯说道：“但穿上后，你会体验到它非常稳固。BattleKnit 2.0 技术可任你奔跑、跳跃、急停、任意转向，而且很舒适，真的非常特别。”

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LeBron 16 设计师杰森·皮特里 (Jason Petrie) 进一步谈到 BattleKnit 2.0 这项创新技术：“16 比 15 更具有弹性，而且其鞋面采用 BattleKnit 2.0 技术，以高韧性纱线制成，强韧度更胜Nike 篮球鞋已往所用编织技术，这得以让勒布朗的动作灵活自如。此外，相比 LeBron 15 或之前的任何鞋款，这款鞋的包覆系统能给予勒布朗更高的稳固性。”

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