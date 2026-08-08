LeBron 14
横空出袭
中足绑带锁定双足，LeBron 14为你打造轻盈舒适的比赛体验
LeBron 14
勒布朗·詹姆斯拥有在整个联盟中罕见的速度与力量。他作动灵巧，让人防不胜防，但却霸气无比。他沉默少语， 却自信满满。他以令人难以洞察的震慑力，展现出扭转赛局的雄心与实力。他的最新鞋款精彩诠释了他的进攻态度，而且旨在复制非凡表现，挑战极限。
动态锁定
宽版中足固定带均匀分散冲击力，为多种速度中的动作提供出色稳定性。
非凡灵敏
四个 Nike Zoom Air 缓震配置，助步伐释放强大力量，令你随时脱颖而出。
轻盈舒适
非凡轻盈的打孔鞋面采用匠心打造，塑就出众透气性、灵活柔韧性及出色支撑效果。
“我必须随时挺身而出。”——勒布朗·詹姆斯
设计揭秘
轻盈升级，牢不可破，迅疾如风
勒布朗的比赛表现精彩纷呈。每个赛季，他都表现得更快更强。Nike 设计师从他不断提升的速度和灵活度中撷取灵感，希望打造一双轻盈升级、迅疾加倍的鞋款，带来稳固防护和灵敏响应性能，满足勒布朗一直以来的要求。采用宽版中足绑带，搭配轻盈网眼布，在关键部位搭载更加饱满的 Nike Zoom Air 气垫单元，提供充沛缓震响应。
简约利落，迅疾如风
Nike 设计团队决定打造迅疾体验，提升鞋款的疾速轻盈感受，因此他们加入了简约的固定带设计，带来合适的延展性，同时避免增加鞋身自重。从鞋面的打孔泡棉到轻薄网眼布，化繁为简，仅保留必要元素。“当勒布朗登临赛场、挥汗征战，他无需再做任何思考，”Nike 设计团队表示：“这诠释了极简主义风格。”
踏足Zoom，出众体验
Nike 设计团队在仔细研究勒布朗运动时产生的足部冲击后，将六边形的 Nike Zoom Air 缓震配置铺排在承受最多冲击力的关键区域，赋予勒布朗灵活柔韧表现，同时精确打造灵敏响应体验。为了提升他的爆发力，设计团队将气体注入缓震配置中并精简了设计。“可以说你是直接踩在了 Zoom 上，没有多余的橡胶或泡棉阻碍这种体验，”设计团队表示：“你能切实感受到它的活力。”