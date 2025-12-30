Forever King
LeBron XXIII - 9/23

'STOCKING STUFFER'
圣诞王牌


过去二十年里，唯一一个在圣诞节比圣诞老人还忙的人，就是勒布朗·詹姆斯。他年年用精彩表现装点 NBA 的节日殿堂，送出的“火锅大礼”甚至比圣诞老人送的礼物还多。

2022年，在对阵达拉斯独行侠的圣诞大战中，勒布朗砍下38分并送出5次助攻，正式成为 NBA 圣诞赛历史得分王（460分），同时也升至圣诞助攻榜第一（119次）。如今的圣诞节，有勒布朗的比赛，已经像梅西百货大游行或是循环播放的《圣诞故事》一样，成了不可或缺的保留节目。

1/3
2/3
3/3
细节生辉


谁说勒布朗不爱节日气氛？
LeBron XXIII 'Stocking Stuffer' 焕新演绎勒布朗签名系列圣诞主题配色，鞋面饰有格纹图案，设计灵感源自晨间睡衣。“王冠”标志融入鞋面设计，后跟图标化身圣诞长袜，并缀以勒布朗姓名首字母 LJ。中足炫彩“王冠”设计在蓝色和绿色之间变幻流转，为这款节日版战靴增添点睛之笔。

9/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越
二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

LeBron XXIII -9/23

'STOCKING STUFFER' 圣诞王牌

细节生辉

谁说勒布朗不爱节日气氛？LeBron XXIII 'Stocking Stuffer' 焕新演绎勒布朗签名系列圣诞主题配色，鞋面饰有
格纹图案，设计灵感源自晨间睡衣。“王冠”标志融入鞋面设计，后跟图标化身圣诞长袜，并缀以勒布朗姓名
首字母 LJ。中足炫彩“王冠”设计在蓝色和绿色之间变幻流转，为这款节日版战靴增添点睛之笔。

9/23

王者之巅

配色故事

  • Forever King

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

Forever King