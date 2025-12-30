Forever King

LeBron XXIII - 9/23
'STOCKING STUFFER'
圣诞王牌
过去二十年里，唯一一个在圣诞节比圣诞老人还忙的人，就是勒布朗·詹姆斯。他年年用精彩表现装点 NBA 的节日殿堂，送出的“火锅大礼”甚至比圣诞老人送的礼物还多。
2022年，在对阵达拉斯独行侠的圣诞大战中，勒布朗砍下38分并送出5次助攻，正式成为 NBA 圣诞赛历史得分王（460分），同时也升至圣诞助攻榜第一（119次）。如今的圣诞节，有勒布朗的比赛，已经像梅西百货大游行或是循环播放的《圣诞故事》一样，成了不可或缺的保留节目。
细节生辉
谁说勒布朗不爱节日气氛？
LeBron XXIII 'Stocking Stuffer' 焕新演绎勒布朗签名系列圣诞主题配色，鞋面饰有格纹图案，设计灵感源自晨间睡衣。“王冠”标志融入鞋面设计，后跟图标化身圣诞长袜，并缀以勒布朗姓名首字母 LJ。中足炫彩“王冠”设计在蓝色和绿色之间变幻流转，为这款节日版战靴增添点睛之笔。
LeBron XXIII -9/23
'STOCKING STUFFER' 圣诞王牌
过去二十年里，唯一一个在圣诞节比圣诞老人还忙的人，就是勒布朗·詹姆斯。他年年用精彩表现装点 NBA 的
节日殿堂，送出的“火锅大礼”甚至比圣诞老人送的礼物还多。
2022年，在对阵达拉斯独行侠的圣诞大战中，勒布朗砍下38分并送出5次助攻，正式成为
NBA 圣诞赛历史得分王（460分），同时也升至圣诞助攻榜第一（119次）。如今的圣诞节，有勒布朗的比赛，
已经像梅西百货大游行或是循环播放的《圣诞故事》一样，成了不可或缺的保留节目。