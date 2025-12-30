Forever King

LeBron XXIII - 9/23



过去二十年里，唯一一个在圣诞节比圣诞老人还忙的人，就是勒布朗·詹姆斯。他年年用精彩表现装点 NBA 的节日殿堂，送出的“火锅大礼”甚至比圣诞老人送的礼物还多。

2022年，在对阵达拉斯独行侠的圣诞大战中，勒布朗砍下38分并送出5次助攻，正式成为 NBA 圣诞赛历史得分王（460分），同时也升至圣诞助攻榜第一（119次）。如今的圣诞节，有勒布朗的比赛，已经像梅西百货大游行或是循环播放的《圣诞故事》一样，成了不可或缺的保留节目。