Forever King

LeBron XXIII - 10/23
'GREEN WITH ENVY'
绿军眼中钉
每一位超级英雄的征途上，都站着一个宿敌。对于勒布朗来说，这个宿敌就是波士顿凯尔特人队和他们的“三巨头”。多年来，勒布朗与凯尔特人上演了无数次史诗般的对决，波士顿队不止一次占据上风。直到2011年，转机终于出现，勒布朗率领迈阿密热火在季后赛第二轮淘汰凯尔特人，开始扭转乾坤。
真正奠定东部新秩序的关键时刻，是2012年东部决赛的第六场。彼时热火总比分2比3落后，面临被淘汰的边缘，勒布朗的职业生涯也站在了转折点上。在这样的压力下，他火力全开，上半场就砍下45分中的30分，带领热火以19分优势赢下比赛，将系列赛拖回迈阿密。这场胜利让凯尔特人球迷近乎失去理智，甚至有人在勒布朗退场时朝他泼啤酒泄愤。
成功攻克这道难以逾越的障碍后，勒布朗仍未松懈，一往无前，不再回头。与绿衫军的这一系列交锋成为了他职业生涯中的一次重要成长。勒布朗后来也曾表示：“每当我看到绿色，浑身就充满了斗志——各种意义上的斗志。”
细节生辉
击败波士顿凯尔特人队，是勒布朗登顶之路的起点，这也让绿军球迷从此视他为头号劲敌。
LeBron XXIII 'Green With Envy' 从这段针锋相对的传奇中汲取灵感，多层次绿意搭配茄紫炫彩中足“王冠”，碰撞出胜利与敌意的双重张力。鞋面采用液态爽绿设计，鞋舌点缀水珠细节，还原勒布朗·詹姆斯在波士顿主场面对敌意的真实时刻。后跟标志融入易拉罐拉环造型，为鞋款增添亮点，象征着勒布朗在高压氛围中爆发的惊人实力。
10/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，
这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠
LeBron XXIII -10/23
'GREEN WITH ENVY' 绿军眼中钉
每一位超级英雄的征途上，都站着一个宿敌。对于勒布朗来说，这个宿敌就是波士顿凯尔特人队和他们的“三巨头”。多年来，
勒布朗与凯尔特人上演了无数次史诗般的对决，波士顿队不止一次占据上风。直到2011年，转机终于出现，勒布朗率领
迈阿密热火在季后赛第二轮淘汰凯尔特人，开始扭转乾坤。
真正奠定东部新秩序的关键时刻，是2012年东部决赛的第六场。彼时热火总比分2比3落后，面临被淘汰的边缘，勒布朗的
职业生涯也站在了转折点上。在这样的压力下，他火力全开，上半场就砍下45分中的30分，带领热火以19分优势赢下比赛，
将系列赛拖回迈阿密。这场胜利让凯尔特人球迷近乎失去理智，甚至有人在勒布朗退场时朝他泼啤酒泄愤。
成功攻克这道难以逾越的障碍后，勒布朗仍未松懈，一往无前，不再回头。与绿衫军的这一系列交锋成为了他职业生涯中的一次
重要成长。勒布朗后来也曾表示：“每当我看到绿色，浑身就充满了斗志——各种意义上的斗志。”
10/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。