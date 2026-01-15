Forever King

LeBron XXIII - 10/23

每一位超级英雄的征途上，都站着一个宿敌。对于勒布朗来说，这个宿敌就是波士顿凯尔特人队和他们的“三巨头”。多年来，勒布朗与凯尔特人上演了无数次史诗般的对决，波士顿队不止一次占据上风。直到2011年，转机终于出现，勒布朗率领迈阿密热火在季后赛第二轮淘汰凯尔特人，开始扭转乾坤。

真正奠定东部新秩序的关键时刻，是2012年东部决赛的第六场。彼时热火总比分2比3落后，面临被淘汰的边缘，勒布朗的职业生涯也站在了转折点上。在这样的压力下，他火力全开，上半场就砍下45分中的30分，带领热火以19分优势赢下比赛，将系列赛拖回迈阿密。这场胜利让凯尔特人球迷近乎失去理智，甚至有人在勒布朗退场时朝他泼啤酒泄愤。

成功攻克这道难以逾越的障碍后，勒布朗仍未松懈，一往无前，不再回头。与绿衫军的这一系列交锋成为了他职业生涯中的一次重要成长。勒布朗后来也曾表示：“每当我看到绿色，浑身就充满了斗志——各种意义上的斗志。”