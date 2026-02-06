Forever King

LeBron XXIII - 11/23
'OUT FOR REDEMPTION' 出征救赎之战
2004年雅典的失利仍历历在目，勒布朗·詹姆斯与“救赎之队”将目光瞄准2008年的北京，誓要为美国重夺国际篮球的荣耀。经历了四年的质疑与磨砺，勒布朗带着复仇之势归来，携手这支众星云集的梦之队，以统治级表现夺得金牌。
勒布朗场均贡献15.5分、5.2个篮板和3.8次助攻，这支被誉为史上最强阵容之一的救赎之队，向世界宣告了美国篮球霸主地位的回归。四年后的伦敦赛场，勒布朗与战友再次登顶摘金，成功实现卫冕。十二年后，勒布朗重返领奖台，在巴黎迎来他最后一枚金牌的荣耀时刻。
细节生辉
LeBron XXIII 'Out For Redemption' 灵感源自“救赎之队”的传奇故事，通体笼罩在半透明海军蓝色调之中。鞋面铺排匠心图案，呼应 2008 年北京比赛期间美国队球衣的经典设计。金色细节点缀鞋带与鞋舌，红金双色耐克勾为鞋头增添一抹亮点。后跟饰以金色“Redeem Team”标志，旨在致敬那段令人振奋的夺金传奇。
11/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，
这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠
