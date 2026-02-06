Forever King

LeBron XXIII - 11/23

2004年雅典的失利仍历历在目，勒布朗·詹姆斯与“救赎之队”将目光瞄准2008年的北京，誓要为美国重夺国际篮球的荣耀。经历了四年的质疑与磨砺，勒布朗带着复仇之势归来，携手这支众星云集的梦之队，以统治级表现夺得金牌。

勒布朗场均贡献15.5分、5.2个篮板和3.8次助攻，这支被誉为史上最强阵容之一的救赎之队，向世界宣告了美国篮球霸主地位的回归。四年后的伦敦赛场，勒布朗与战友再次登顶摘金，成功实现卫冕。十二年后，勒布朗重返领奖台，在巴黎迎来他最后一枚金牌的荣耀时刻。