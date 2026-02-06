Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 11/23

'OUT FOR REDEMPTION' 出征救赎之战

2004年雅典的失利仍历历在目，勒布朗·詹姆斯与“救赎之队”将目光瞄准2008年的北京，誓要为美国重夺国际篮球的荣耀。经历了四年的质疑与磨砺，勒布朗带着复仇之势归来，携手这支众星云集的梦之队，以统治级表现夺得金牌。

勒布朗场均贡献15.5分、5.2个篮板和3.8次助攻，这支被誉为史上最强阵容之一的救赎之队，向世界宣告了美国篮球霸主地位的回归。四年后的伦敦赛场，勒布朗与战友再次登顶摘金，成功实现卫冕。十二年后，勒布朗重返领奖台，在巴黎迎来他最后一枚金牌的荣耀时刻。

Forever King
Forever King
Forever King
Forever King

细节生辉


LeBron XXIII 'Out For Redemption' 灵感源自“救赎之队”的传奇故事，通体笼罩在半透明海军蓝色调之中。鞋面铺排匠心图案，呼应 2008 年北京比赛期间美国队球衣的经典设计。金色细节点缀鞋带与鞋舌，红金双色耐克勾为鞋头增添一抹亮点。后跟饰以金色“Redeem Team”标志，旨在致敬那段令人振奋的夺金传奇。

Forever King

11/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，
这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠

LeBron XXIII -11/23

'OUT FOR REDEMPTION'
出征救赎之战

Forever King
Forever King

细节生辉

Forever King

11/23

王者之巅

配色故事

  • Forever King

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

Forever King