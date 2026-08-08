决不停 突破阻碍
耐克档案馆
琼·本诺伊特凭借出色表现一举夺得女子马拉松冠军，用自己的实力证明，女性可以驾驭各种距离的跑程，粉碎了世人对女性运动员的偏见和质疑。虽然 琼·本诺伊特的伟大胜利为全球女性跑者带来了新的机会，但这场抗争还远未结束。
多年来，一直有观点认为，女性能安全长跑的极限是 1,500 米。而这一未经证实的猜想，在 40 年前竟一度被认定为事实，直到琼·本诺伊特和其他众多运动员改写了长跑运动的历史。
在 20 世纪 80 年代初，尽管当时女性已参与马拉松运动多年，却仍被排除在 1,500 米以上的奥运会赛事之外。女性的潜力因偏见而被埋没，她们被告知，女性的身体素质无法支撑跑程较长的田径赛事，更不必说 42 公里左右的马拉松跑程了。
然而，在 Nike 的支持之下，一切迎来了转机。一位两届的女性马拉松世界纪录保持者成立了一家委员会，旨在通过游说，为女性争取能够参与长跑赛事、摘得金牌的机会，而她的好友兼训练伙伴琼·本诺伊特也加入了这一行列。并且，考虑到她们当时的职业进展，要是有了这个机会，琼极有可能创造跑步历史。
Nike 为其投入资金、进行广告宣传，帮着起草和翻译信件，联络其他顶级跑者，在这番努力之下，琼·本诺伊特和委员会的努力有了回报。1984 年，洛杉矶奥运会增加了女子 3,000 米和马拉松比赛项目。然而，当奥运会上 50 名马拉松选手于 8 月 5 日站上起跑线时，许多人仍然坚持着他们过时的偏见。
1984 年洛杉矶奥运会，Nike 为琼·本诺伊特征战奥运而特别设计的专属定制鞋款。
在 2 小时 24 分钟 52 秒过后，琼·本诺伊特用自己的实力，让世界上没有人能再质疑，女性可以完成任何距离比赛的能力。
她的表现可不只是在女性中极其显著，跟任何跑者比起来她都十分抢眼。本诺伊特不仅获得女子马拉松冠军，她更打败了此前马拉松记录中 20 位男子冠军中的 13 位。尽管南加州天气酷热，且琼·本诺伊特 3 个月前刚做完一个膝关节镜手术，她仍在大约第 5 公里处便发起了攻势，其最终成绩比其他选手快了约一分半钟。
琼·本诺伊特的比赛影响并未止步于那个夏天，正如此前女子马拉松记录成绩的飞跃一样，它为全世界的女性运动员开辟了机会，直接回击了那些说她们做不到的人。虽然自此之后，许多女性同样突破了各种阻碍，但如果没有琼·本诺伊特勇敢无畏的奔跑，一切都将截然不同。
因为毫无依据的猜想、评定相关资格时的偏见和双重标准，女性仍被排除在部分高水平赛事之外。虽然 1984 年琼·本诺伊特的伟大胜利为全球女性跑者带来了新的机会，但这场抗争还远未结束。