多年来，一直有观点认为，女性能安全长跑的极限是 1,500 米。而这一未经证实的猜想，在 40 年前竟一度被认定为事实，直到琼·本诺伊特和其他众多运动员改写了长跑运动的历史。

在 20 世纪 80 年代初，尽管当时女性已参与马拉松运动多年，却仍被排除在 1,500 米以上的奥运会赛事之外。女性的潜力因偏见而被埋没，她们被告知，女性的身体素质无法支撑跑程较长的田径赛事，更不必说 42 公里左右的马拉松跑程了。