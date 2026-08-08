史蒂夫·普雷方丹经常对队友说：“我今天要一个人去跑步。” 但事实并非完全如此。事实上，他会从尤金向北驱车 106 公里，来到位于塞勒姆的俄勒冈州立监狱，与那里的囚犯跑跑步、聊聊天。

俄勒冈州立监狱是美国最古老的监狱之一，自 1869 年以来一直用于关押囚犯。在监狱 8 米高的围墙内，有一条 0.4 公里长的柏油田径跑道，还有一个在美国国内历史极为悠久的监狱跑步俱乐部，该俱乐部正是由普雷方丹本人于 20 世纪 70 年代初创立。