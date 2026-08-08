不羁者 决不停
耐克档案馆
从高中田径锦标赛的铩羽而归，到踏上国际赛场打破世界纪录，史蒂夫·普雷方丹 (Steve Prefontaine) 向我们证明了勇气比金牌更可贵。史蒂夫·普雷方丹不仅是为了赢得比赛而奋力奔跑，更是为了传递不羁精神，激励人们跟随他的脚步一往无前。一起来了解这位Nike元老级巨星的故事。
史蒂夫·普雷方丹经常对队友说：“我今天要一个人去跑步。” 但事实并非完全如此。事实上，他会从尤金向北驱车 106 公里，来到位于塞勒姆的俄勒冈州立监狱，与那里的囚犯跑跑步、聊聊天。
俄勒冈州立监狱是美国最古老的监狱之一，自 1869 年以来一直用于关押囚犯。在监狱 8 米高的围墙内，有一条 0.4 公里长的柏油田径跑道，还有一个在美国国内历史极为悠久的监狱跑步俱乐部，该俱乐部正是由普雷方丹本人于 20 世纪 70 年代初创立。
在俄勒冈大学的四年里，无论是参加 5 公里、5,000 米、10 公里还是万米 NCAA 比赛，普雷方丹未逢败绩。
起初普雷方丹到访监狱只是为了调研一个社会学项目，但在监狱的见闻却让他树立了更崇高的目标。“在和犯人们见面后，普雷方丹在那发起了一项训练计划，他是真的乐在其中。”他的同学玛丽·马克斯 (Mary Marckx) 告诉耐克档案馆 (DNA)，“他喜欢跑步和生活的那种相互作用，并坚信跑步可以改变生活。”
从高中生到囚犯，乃至年幼的孩子，普雷方丹几乎会和所有人一起愉快地跑步……不过可别指望他会让孩子们跑赢……
自普雷方丹英年早逝已经过去了近 50 年，但他在俄勒冈州立监狱播下的种子已经结出累累果实。由普雷方丹创建的跑步俱乐部会在每年 3 月至 10 月举办 5 公里和 10 公里比赛，并以“高墙半程马拉松”为赛季画上句号。俱乐部由 150 名囚犯组成，平民也可以一起参与跑步比赛。某种意义上来说，这就是犯人们与外界接触的唯一机会。只有表现良好长达 18 个月的囚犯才有资格加入俱乐部，而且有很多人都在排着队等着入会。
来自世界各地的跑者会前往尤金的普雷之岩朝圣，他们留下鲜花、马拉松号码布和满载希望与梦想的信件，来纪念这位杰出的跑者。是普雷方丹告诉所有人，跑步不仅在于追求“快”，更在于胆敢做自己。虽然“监狱俱乐部”里的个别跑者可能永远无法驱车一小时前去参观普雷之岩，但在 1997 年它落成之时，犯人们还是为它筹集了资金。
跑者们在普雷之岩前向普雷方丹致敬。
“普雷方丹在俄勒冈州立监狱留下了宝贵的财富，我们将带着他的精神继续跑下去。”俄勒冈州立监狱的一名囚犯在通过州惩戒官员回答 DNA 询问时写道，“在人们的印象中，普雷方丹似乎并不在意别人的看法，但他的确从到访监狱中找到了某些慰藉。只是很少有人知道他来监狱的时候都去了哪儿。”
“他的跑步天赋和不羁天性让我们印象深刻。”这位囚犯接着说道，“虽然普雷方丹来监狱里训练，并在这里推广跑步这种生活方式，但他最让人难忘的一面，还是在跑步结束后和犯人们坐在一起，聊一聊生活中的烦恼。如今，距离英年早逝的他到访俄勒冈州立监狱已经过去了几十年，当时的那些囚犯都不在这里了。然而，普雷方丹的精神不断流传，已经成为了广为人知的英雄人物。”
即使冲过了终点线，不羁者决不停。