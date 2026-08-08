决不停 挑战常规：Circa 72

决不停 锐意创新
耐克档案馆
Nike 一直以锐意创新而闻名。全新 Nike Circa 72 系列焕新诠释过往创意设计，助力新生代续写传奇。
经典版型总是如此舒适自然：功能多样的 Windrunner、支撑出众的 Swoosh 运动内衣、色彩缤纷的 Waffle Ones，这些单品早已融入了人们的生活，你随时可以从衣橱中挑出一款，轻松打造个性造型。
不过，经典并非生来如此，每一件单品都始于一个大胆的想法，引领我们无畏向前，寻求突破。Circa 72 系列旨在致敬这种勇于探索和大胆创新的精神。经过 50 年的积淀，Circa 72 系列重塑 Nike 经典单品，助力新生代运动员续写传奇。
1978 年，元年款 Windrunner 草图，由黛安娜·卡茨绘制
1979 年，元年款女子 Windrunner（非卖品）
1976 年，“乳牙”标志初次亮相
2022 年，Nike Sportswear Boxy 女子T恤
1976 年，“乳牙”标志，由杰夫·霍利斯特设计
1978 年，元年款 Windrunner 草图，由黛安娜·卡茨绘制
1979 年，元年款女子 Windrunner（非卖品）
1976 年，“乳牙”标志初次亮相
2022 年，Nike Sportswear Boxy 女子T恤
1976 年，“乳牙”标志，由杰夫·霍利斯特设计
以 Windrunner 为例，它起初是为在休赛期训练的俄勒冈州波特兰跑者设计的，旨在助力他们从容应对雨水侵袭。1978 年，黛安娜·卡茨（Nike 第一位受过专业培训的服装设计师）和杰夫·霍利斯特（Nike 第三位员工）初次打造 Windrunner，彼时运动服类别还几乎不存在。卡茨从气候适应性出众的滑雪面料获得了灵感，于是她开始着手将创想化为现实。
这是一个不断解谜的过程。卡茨如何让传统科技面料柔韧、透气，同时适合长跑和短跑？她如何平衡这些相互矛盾的想法，打造出非凡的设计作品？她孜孜不倦地尝试，不断改进夹克原型，最终创作出我们今天熟悉的经典廓形。
卡茨和霍利斯特出色完成了工作。但 Windrunner 并没有立刻投入市场。这款夹克是公司与经验丰富的运动服设计师之间首次合作，因此公司谨慎地审视每一个细节。
Windrunner 成了一款开创先河、引发热议的服装，这可能难以置信，但事实的确如此。多年来，Nike 的服装和运动鞋系列不断突破过往边界，激发未来灵感。
Circa 72 系列专属单品从田径赛道汲取灵感，展示出这段锐意突破的历史，让人遥想起 Nike 早期在俄勒冈州打造产品时所用的颜色和图案。该系列的运动内衣、夹克和T恤等主打单品均印有杰夫·霍利斯特设计的“乳牙”字体商标，彰显 Nike 起步时一往无前的不羁精神。
Circa 72 系列传承经典，旨在见证 Nike 创新和发明的辉煌历程。这些作品承载着伟大的创意和梦想，50 年后依然会持续引发共鸣。Circa 72 每款单品都在致敬过往，同时重新想象和构建全新的未来。