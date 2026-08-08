决不停 挑战常规：Circa 72

卡茨和霍利斯特出色完成了工作。但 Windrunner 并没有立刻投入市场。这款夹克是公司与经验丰富的运动服设计师之间首次合作，因此公司谨慎地审视每一个细节。



Windrunner 成了一款开创先河、引发热议的服装，这可能难以置信，但事实的确如此。多年来，Nike 的服装和运动鞋系列不断突破过往边界，激发未来灵感。



Circa 72 系列专属单品从田径赛道汲取灵感，展示出这段锐意突破的历史，让人遥想起 Nike 早期在俄勒冈州打造产品时所用的颜色和图案。该系列的运动内衣、夹克和T恤等主打单品均印有杰夫·霍利斯特设计的“乳牙”字体商标，彰显 Nike 起步时一往无前的不羁精神。