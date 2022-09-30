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Mercurial 在外观、脚感和提升运动表现方面为足球鞋树立了新标杆。在回顾历史的过程中，我们重新品味了 Mercurial 的经典设计，并思考着如何将其融入未来的产品工艺。

最近更新：2022年9月14日
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革命性足球鞋Mercurial的诞生
革命性足球鞋Mercurial的诞生

1998 年，就在巴西队踏上法兰西大球场参加世界杯决赛的前几周，队内时年 21 岁的明星前锋罗纳尔多·纳扎里奥 (大罗) 上脚了一款银、蓝、黄组合配色的球鞋，这便是 Mercurial 的首度亮相，而此前从未有人见过这样的足球鞋。凭借轻盈的脚感和醒目的国家队配色，这款专为罗纳尔多·纳扎里奥设计的球鞋就像他本人一样，即将为足球赛场带来巨变。

推出 Mercurial 是 Nike 史上的一次革新。在此之前的足球鞋既笨重又不灵活。2002 年款 Mercurial Vapor 的设计师 Peter Hudson 甚至将此前的足球鞋比作“农具”。相比之下，Mercurial 是一款更轻盈、更利落、更迅疾的球鞋，其设计灵感源自赛车，而非运动装备。

为它命名的创意团队从希腊神话这个主题里汲取灵感。他们起初考虑过用“Ultravelox”这个名字。直到后来有一天，时任创意主笔 Tim Smith 在下班回家的路上灵光乍现。“Mercurial”一词突然浮现在他的脑海中。

“这个词有一个意思是‘天生瞬息万变’，用在罗纳尔多的身上非常贴切。你看他前一秒好像还在场上闲逛，可一旦发现机会，他就马上就进入攻击模式，”Smith 说道，“伺机破门时的大罗好像完全是另一个运动员，他神一般的加速真是不可思议。”

大罗成为了 Mercurial 的化身：场上，他凭借着让后卫望尘莫及的速度和门前的高威胁性横扫世界足坛；场下，作为最了解 Mercurial 的人，他直接与 Nike 合作，亲身测试原型设计。

“我们打造了一款不同以往的战靴，堪称一大创举……正是在那时候，我们让世界看到了我们不仅在做足球鞋设计，更是将其提升至了新的高度。”

——Dave Daly，前 Nike 足球团队负责人

“我们打造了一款不同以往的战靴，堪称一大创举……正是在那时候，我们让世界看到了我们不仅在做足球鞋设计，更是将其提升至了新的高度。”

——Dave Daly，前 Nike 足球团队负责人

革命性足球鞋Mercurial的诞生

与我们的许多产品一样，Mercurial 的设计也根植于运动员的专业洞见。在上世纪 90 年代，Nike 与意大利和巴西的国家足球队签订了赞助协议。跟世界顶级球员合作，我们就必须要开发出配得上他们的出众鞋款，是罗纳尔多·纳扎里奥揭开了这个故事的序幕。于是，我们便着手为这位在当时被称为“外星人”的巴西球场新星量身打造专属球鞋。

Nike 足球团队携手尖端产品设计部门，即 Nike “创新厨房”的前身，为该项目收集了 17 岁以下精英球队的专业见解。最终的成果是一款专为疾速表现而设计的彩色球鞋，脚感轻盈并配有不锈钢鞋钉。这款 Mercurial 是首款采用合成革作为材料的高帮鞋。通过使用合成革，Nike 为这款球鞋解锁了配色的各种可能性，同时也确保了鞋款兼具疾速表现、柔韧灵活性和轻盈结构。

Mercurial 在外观、脚感和提升运动表现方面为足球鞋树立了新标杆。在回顾历史的过程中，我们重新品味了 Mercurial 的经典设计，并思考着如何将其融入未来的产品工艺。就像罗纳尔多·纳扎里奥一样，Nike 也在目标的指引下朝着新的高度全速进发，通过直接收集运动员的产品见解，助力运动表现跃升新层级。

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