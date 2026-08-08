1998 年，就在巴西队踏上法兰西大球场参加世界杯决赛的前几周，队内时年 21 岁的明星前锋罗纳尔多·纳扎里奥 (大罗) 上脚了一款银、蓝、黄组合配色的球鞋，这便是 Mercurial 的首度亮相，而此前从未有人见过这样的足球鞋。凭借轻盈的脚感和醒目的国家队配色，这款专为罗纳尔多·纳扎里奥设计的球鞋就像他本人一样，即将为足球赛场带来巨变。



推出 Mercurial 是 Nike 史上的一次革新。在此之前的足球鞋既笨重又不灵活。2002 年款 Mercurial Vapor 的设计师 Peter Hudson 甚至将此前的足球鞋比作“农具”。相比之下，Mercurial 是一款更轻盈、更利落、更迅疾的球鞋，其设计灵感源自赛车，而非运动装备。



为它命名的创意团队从希腊神话这个主题里汲取灵感。他们起初考虑过用“Ultravelox”这个名字。直到后来有一天，时任创意主笔 Tim Smith 在下班回家的路上灵光乍现。“Mercurial”一词突然浮现在他的脑海中。



“这个词有一个意思是‘天生瞬息万变’，用在罗纳尔多的身上非常贴切。你看他前一秒好像还在场上闲逛，可一旦发现机会，他就马上就进入攻击模式，”Smith 说道，“伺机破门时的大罗好像完全是另一个运动员，他神一般的加速真是不可思议。”



大罗成为了 Mercurial 的化身：场上，他凭借着让后卫望尘莫及的速度和门前的高威胁性横扫世界足坛；场下，作为最了解 Mercurial 的人，他直接与 Nike 合作，亲身测试原型设计。