在成立 NSRL 的时候，我们只是一家跑步用品公司。创建我们自己的研究设施，至少算得上是一个雄心勃勃的举措。我们为 NSRL 引进了先进的技术。我们分析了不同步幅、步态和着地位置所带来的影响。我们还深入研究了跑步的各个方面，验证了每一个假设，尝试了我们所能想到的疯狂主意。

所有这些测试、调查和分析之所以有参考价值，秘诀在于让运动员上场亲测。除了普通运动员之外，我们还有幸与当时正在崛起的体坛传奇人物合作。日后成为马拉松冠军的琼·本诺伊特·萨缪尔森就曾通过亲自完成跑步机测试和提供产品反馈来帮助 Nike 收集数据。