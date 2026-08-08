决不停 大胆设想
耐克档案馆
我们在新罕布什尔州埃克塞特的一个小仓库里创立了最初的 Nike 运动研究实验室 (NSRL)，我们就是在这里实践着我们的设想。在这个“名字听起来很高大上的库房”里，我们探索着各种奇思妙想。如今，NSRL 成立已有四十多年，我们从未停止大胆设想。
Nike 的一切创新都始于这个问题：如果……会怎么样？
如果……你能在公司内部进行研究和开发，会怎样呢？如果……你能追踪和分析运动员的表现，然后据此来打造产品，会怎样呢？如果……你问了你能想到的每一个问题，只为找出不可能的答案，会怎样呢？
1980 年 9 月，我们开始让一个个设想照进现实。
我们在新罕布什尔州埃克塞特的一个小仓库里创立了最初的 Nike 运动研究实验室 (NSRL)，我们就是在这里实践着我们的设想。在这个“名字听起来很高大上的库房”里，我们探索着各种奇思妙想。团队中不乏健身教练和足科医生，还有航天工程师和生物力学专家。我们的研究围绕运动员的洞察和需求展开。随着 NSRL 的投入使用，我们成为了业内第一家真正对实证研究进行投资的公司。
“好的研究总是会延展出更多问题。”
——Nick Frank，高级首席研究员
在成立 NSRL 的时候，我们只是一家跑步用品公司。创建我们自己的研究设施，至少算得上是一个雄心勃勃的举措。我们为 NSRL 引进了先进的技术。我们分析了不同步幅、步态和着地位置所带来的影响。我们还深入研究了跑步的各个方面，验证了每一个假设，尝试了我们所能想到的疯狂主意。
所有这些测试、调查和分析之所以有参考价值，秘诀在于让运动员上场亲测。除了普通运动员之外，我们还有幸与当时正在崛起的体坛传奇人物合作。日后成为马拉松冠军的琼·本诺伊特·萨缪尔森就曾通过亲自完成跑步机测试和提供产品反馈来帮助 Nike 收集数据。
NSRL 成立至今已有四十多年，我们从未停止大胆设想。与此同时，我们也在思考方法、原因、时间和对象。我们一直以来都在和精英运动员合作，但与此同时，与普通运动爱好者的合作也愈发密切。
Nike Explore 团队运动研究实验室的副主任 Matthew Nurse 表示，参加实验室项目的人员当中，近 85% 是有着不同身体素质和体型的普通运动爱好者。我们的目标从未改变，那就是帮助大众变得更好，无论他们对“更好”的定义有多么不同。
每年，我们都会提升研究能力，引进新技术来采集和分析运动员表现的相关数据，包括由 400 个镜头组成的世界最大运动数据采集装置、身体映射设备等。2020 年秋季，NSRL 还拥有了新的名字，即勒布朗·詹姆斯创新中心，并在 Nike 俄勒冈州比弗顿园区拥有了一座全新大楼。
NSRL 的设施包括标准尺寸篮球场、200 米耐力跑道、人造训练场地和模拟不同气候的环境试验室等，让专业运动员和普通运动爱好者可以自然而然地动起来。这也让我们的研究员和设计师能够不受限制地进行测试、实验，及制作原型。因此，我们对未来充满了期待。