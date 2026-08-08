能彻底颠覆运动表现的事，可能发生在你根本想不到的地方。就像最具创新精神的梦想家可能也无法相信，跑步的未来的彻底改变——那是 1971 年俄勒冈的一个悠闲的早上，美国传奇田径教练、Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼（Bill Bowerman）的妻子芭芭拉·鲍尔曼（Barbara Bowerman）正和平常一样在做华夫饼。

厨房里的锅具可不只是让比尔·鲍尔曼觉得肚子饿了而已。

当时，比尔正在寻找一种方法，让鞋子更轻、更快，就算没有钉子，也能稳稳地抓附在沃德菲尔德球场的全新人造跑道上。而当比尔的华夫饼落到盘子里的那一刻，他突然有了灵感。

“你知道吗，把它翻过来，华夫格部分就会接触到跑道，我认为这可能会带来不错的抓附效果。”