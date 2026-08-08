决不停 打破陈规
耐克档案馆
比尔·鲍尔曼不是个空想家，而是一个实践派。这是一种说干就干的创造力、独创性和企业家精神，自此这种精神一直引导着 Nike 的工作方式，催生了从环保到设计的数百项创新。几分钟后，他就把一罐液态聚氨酯倒进了华夫饼模具，从一个简单的念头开始，最终创造出 Nike 第一双跑鞋的鞋底。
能彻底颠覆运动表现的事，可能发生在你根本想不到的地方。就像最具创新精神的梦想家可能也无法相信，跑步的未来的彻底改变——那是 1971 年俄勒冈的一个悠闲的早上，美国传奇田径教练、Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼（Bill Bowerman）的妻子芭芭拉·鲍尔曼（Barbara Bowerman）正和平常一样在做华夫饼。
厨房里的锅具可不只是让比尔·鲍尔曼觉得肚子饿了而已。
当时，比尔正在寻找一种方法，让鞋子更轻、更快，就算没有钉子，也能稳稳地抓附在沃德菲尔德球场的全新人造跑道上。而当比尔的华夫饼落到盘子里的那一刻，他突然有了灵感。
“你知道吗，把它翻过来，华夫格部分就会接触到跑道，我认为这可能会带来不错的抓附效果。”
Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼和公司的第一件华夫格模具。
想法是一回事，行动又是另一回事。对全球跑步界来说幸运的是，比尔不是个空想家，而是一个注重实践的人。几分钟后，他就试着把一罐液态聚氨酯倒入华夫饼机之中，并在这一灵感下，不停探索着改进方式，最终为 Nike 创造出了第一双跑鞋的鞋底。这种说干就干的创造力、独创性和企业家精神，一直引导着 Nike 的工作方式，催生出了 Nike 从设计到可持续性的无数创新。
虽然这项实验并不是没有风险，这件原本属于非常珍贵的结婚礼物——家用华夫饼机，恐怕再也无法复原了。不过，50 年来，比尔解决问题和打破范式的方式产生了蝴蝶效应，持续激励着新一代的梦想家和发明家。
Nike “创新厨房” 的名字，就是为了致敬比尔最初的实验室。这个工作室的设计布局，让设计师、工程师和开发人员能看到彼此的工作台面，随时给彼此手头上的工作出点主意，就像比尔以前灵光一现时那样。工作室中的运动员创新总监托比·哈特菲尔德（Tobie Hatfield）提起，他在创意和倾听运动员这方面上到的第一课，是在他还是南尤金高中的学生运动员时，比尔给他的双脚做了 X 光检查，而没过几周，托比·哈特菲尔德就收到了一双定制的田径钉鞋。那双钉鞋的钉孔经过了重新设计，与他的骨骼结构贴合匹配。
Nike Moonshoe：开启一个时代的鞋款。
鲍尔曼在研发风格上，一直都钟爱离经叛道和 DIY。直到今天，你都可以在 Nike 产品中的加厚鞋跟、锦纶鞋面和连续中底等设计里感受到他的创造力。虽然元年款运动鞋和如今的华夫格运动鞋已经有很大的不同——如今的街头运动鞋融合了再生材料和泡棉中底——但它们的诞生都经过同样的迭代过程，都尝试打破常规、探索更新，也都专注于为运动员服务的理念。
观看上方视频，了解更多 Nike 创意人如何保持实验精神，在不经意的灵感中遇见无限可能。