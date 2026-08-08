这项标志设计的任务，由 Nike 联合创始人菲尔·奈特（Phil Knight）大概地做了个介绍，就交给了波特兰州立大学平面设计系学生卡罗琳·戴维森（Carolyn Davidson）。为了赶上进厂生产的时间点，标志设计的时间被大幅缩短。菲尔·奈特给出的反馈很快速、很直接，但他的热情度始终没太高。

在 Nike 俄勒冈总部的一间狭小的会议室里，卡罗琳·戴维森展示了多个设计版本，包括一个看上去像“圆环”或者“孔洞”的简单标志，无论哪个被采纳，都会创造 Nike 不同的历史。奈特在否决了其他四个方案之后，才选定了沿用至今的 Swoosh 图标。但现在的人可能都不太知道，直到最后，奈特对于这个设计与其说欣喜激动，倒更像是勉强接受。