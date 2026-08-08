决不停 留下印迹
耐克档案馆
卡罗琳来到 Nike 位于俄勒冈州的会议室，而正是这间狭小而不起眼的房间，见证了 Nike 品牌标志的历史性诞生。起初，卡罗琳设计了多个版本，包括一个看上去像“圆环”或者“孔洞”的简单标志。在否决其他四个方案后，奈特最终只好敲定了耐克勾标志。比起欣喜激动，这更像是勉强接受。奈特对耐克勾标志的勉强接受，至今仍广为人知。
你可能和大多数人一样，听到耐克的时，马上想到它经典的 Swoosh 标志。作为世界上最知名的品牌标志之一，它早已承载了丰富的意义，既象征着卓越与创新，更代表着创造及变革的力量。
绘制成插图、被 3D 打印出来，甚至剃成一种发型、纹在身上——Swoosh 标志能出现在任何地方。在 Off-White Zoom Tempo Solar Red 鞋款中，已故的知名设计师维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）甚至突破品牌传统，以巧妙的艺术风格混搭设计出手绘版的Swoosh标志。此外，许多时尚、音乐、体育和文化领域的先锋人物在与 Nike 联袂合作时，也常常会借这个 Swoosh 标志玩出新花样。
所以，人们自然会认为，Swoosh 标志应该是由知名的设计师团队构思，花费数周或数个月，经过一轮又一轮的讨论才得以诞生的。
其实根本不是这样。
这项标志设计的任务，由 Nike 联合创始人菲尔·奈特（Phil Knight）大概地做了个介绍，就交给了波特兰州立大学平面设计系学生卡罗琳·戴维森（Carolyn Davidson）。为了赶上进厂生产的时间点，标志设计的时间被大幅缩短。菲尔·奈特给出的反馈很快速、很直接，但他的热情度始终没太高。
在 Nike 俄勒冈总部的一间狭小的会议室里，卡罗琳·戴维森展示了多个设计版本，包括一个看上去像“圆环”或者“孔洞”的简单标志，无论哪个被采纳，都会创造 Nike 不同的历史。奈特在否决了其他四个方案之后，才选定了沿用至今的 Swoosh 图标。但现在的人可能都不太知道，直到最后，奈特对于这个设计与其说欣喜激动，倒更像是勉强接受。
“我不喜欢这个标志，不过应该会越看越顺眼吧。”
菲尔·奈特说道。
于是，当时被叫作“条纹”（卡罗琳至今仍这样称呼它）的 Swoosh 标志被送至墨西哥瓜达拉哈拉投入制造。而为了使标志能够及时送达，团队甚至并未在会后对其进行任何整理，而是直接提供了初稿版本。好在事实证明，手绘稿亦足以付诸生产。
这接下来的故事，也就是如世人所说、如我们所见的这一段历史——Swoosh 标志成为了文化的符号象征，戴维森仅花费数周在纸巾上完成的设计，最终创造出了任何人都没能想象到的传奇。
上方的影片将带你探秘 Swoosh 标志背后鲜为人知的故事。至于这个传奇性标志的传承与下一步？那就得看你了。请持续关注 Nike ，与 Nike 一同庆祝 Swoosh 标志诞生 50 周年。
出镜嘉宾：阿贾·威尔逊、阿达·赫格贝里、贝贝·维奥、陈烨、克洛伊·金、蒂娜·阿什-史密斯、德克·诺维茨基、迪伦·奥尔科特、菲斯·基皮耶贡、王逢陈、权志龙、扬尼斯·阿德托昆博、米娅·哈姆、奥克萨娜·马斯特斯、奎因、里卡多·佩皮、罗纳尔迪尼奥、萨布丽娜·约内斯库、索菲·哈恩、维吉尔·阿布洛、王霜、尹安以及堀米雄斗。