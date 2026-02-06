Forever King
LeBron XXIII - 12/23

'SHUT UP AND DRIBBLE' “闭嘴打球”

那句臭名昭著的“Shut Up and Dribble.（闭嘴打球）”，出自某电视台的一位女性主持人，矛头直指勒布朗。但这番言论不仅没能让他噤声，反而催生出一场鼓励运动员发声、争取话语权的运动。

2018年 NBA 全明星周末在洛杉矶举行，勒布朗早已为新闻发布会做好准备，他即将要发表一场划时代的宣言。这一次，他不止是球场上的核心，更在话语权的战场上挺身而出，掌控了整个舆论走向。他坚定回应道：“I will not just shut up and dribble.（我绝不会闭嘴打球）”——这八个字，唤醒了一整个世代，让他们敢于为信仰挺身而出。

不仅言语铿锵有力，他的穿着同样传递出强烈的态度：头戴写着“Strive for Greatness（追求伟大）”的帽子，身穿 Riccardo Tisci x Nike 联名T恤，正面赫然印着：“Victory Never Stops（胜利永不熄）”——为他的宣言盖上了清晰坚定的印章。

细节生辉


相较于其他 LeBron XXIII 配色，这款 'Shut Up And Dribble' 更显锋芒，全鞋以冷灰色调强化硬核气场。中足王冠图案闪耀微光，并以阴影紫勾勒轮廓；鞋外侧缀以金色耐克勾，增添一丝王者风范。鞋面图案设计灵感源自勒布朗采访录音的声波纹理，致敬那些掷地有声的传奇时刻。后跟“Still King”图标霸气宣告：勒布朗稳如磐石，王者地位无可撼动。

12/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，
这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠

LeBron XXIII -12/23

“闭嘴打球”

那句臭名昭著的“Shut Up and Dribble.（闭嘴打球）”，出自某电视台的一位女性主持人，矛头直指勒布朗。但这番言论不仅
没能让他噤声，反而催生出一场鼓励运动员发声、争取话语权的运动。

2018年 NBA 全明星周末在洛杉矶举行，勒布朗早已为新闻发布会做好准备，他即将要发表一场划时代的宣言。这一次，他不止是
球场上的核心，更在话语权的战场上挺身而出，掌控了整个舆论走向。他坚定回应道：“I will not just shut up and dribble.
（我绝不会闭嘴打球）”——这八个字，唤醒了一整个世代，让他们敢于为信仰挺身而出。

不仅言语铿锵有力，他的穿着同样传递出强烈的态度：头戴写着“Strive for Greatness（追求伟大）”的帽子，身穿 Riccardo
Tisci x Nike 联名T恤，正面赫然印着：“Victory Never Stops（胜利永不熄）”——为他的宣言盖上了清晰坚定的印章。

细节生辉

相较于其他 LeBron XXIII 配色，这款 'Shut Up And Dribble' 更显锋芒，全鞋以冷灰色调强化硬核气场。
中足王冠图案闪耀微光，并以阴影紫勾勒轮廓；鞋外侧缀以金色耐克勾，增添一丝王者风范。鞋面图案设计
灵感源自勒布朗采访录音的声波纹理，致敬那些掷地有声的传奇时刻。后跟“Still King”图标霸气宣告：
勒布朗稳如磐石，王者地位无可撼动。

12/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King

    12/23

    “闭嘴打球”

    勒布朗拒绝“闭嘴打球”，发表了一场划时代的宣言。

  • Forever King

    11/23

    出征救赎之战

    2008年北京，勒布朗与美国篮球队成功夺金，完成救赎。

  • Forever King

    10/23

    绿军眼中钉

    身为波士顿的宿敌，在2012年东部决赛彻底击溃“三巨头”。

  • Forever King

    9/23

    圣诞王牌

    没人像勒布朗那样玩转圣诞大战。

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

Forever King